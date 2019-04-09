Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом

Компания Chef Software объявила о решении прекратить использование бизнес-модели Open Core, при которой в свободно распространяются только базовые компоненты системы, а расширенные функции поставляются в рамках коммерческого продукта.

Все компоненты системы управления конфигурацией Chef, включая управляющую консоль Chef Automate, инструменты управления инфраструктурой, модуль управления безопасностью Chef InSpec и систему автоматизации доставки и оркестровки Chef Habitat, отныне будут полностью доступны под свободной лицензией Apache 2.0 без разделения на открытые и закрытые части. Все ранее закрытые модули будут открыты. Продукт будет развиваться в публично доступном репозитории. Процессы разработки, принятия решений и проектирования планируется сделать максимально прозрачными.

Отмечается, что решение принято после долгого изучения различных моделей коммерциализации СПО и организации взаимодействия в сообществах. Разработчики Chef считают, что полное открытие кода позволит наилучшим образом сбалансировать ожидания сообщества и бизнес-интересы компании. Вместо дробления продукта на открытую и проприетарную часть, Chef Software теперь сможет целиком направить имеющиеся ресурсы на разработку единого открытого продукта, действуя сообща с заинтересованными в проекте энтузиастами и компаниями.

Для удовлетворения нужд предприятий на базе открытого кода будет сформирован коммерческий дистрибутив Chef Enterprise Automation Stack, который будет отличаться дополнительным тестированием и стабилизацией, предоставлением технической поддержки в режиме 24×7, адаптацией для применения в системах, требующих повышенной надёжности, каналом оперативной доставки обновлений. В целом новая бизнес-модель Chef Software очень близка к методам компании Red Hat, в соответствии с которыми предлагается коммерческий дистрибутив, но всё программное обеспечение развивается как открытые проекты, доступные под свободными лицензиями.

Напомним, что система управления конфигурацией Chef написана на языках Ruby и Erlang, и предлагает предметно-ориентированный язык для создания инструкций ("рецептов"). Chef может применяться для централизованного изменения конфигурации и автоматизации управления приложениями (установка, обновление, удаление, запуск) в серверных парках различного размера и облачных инфраструктурах. В том числе поддерживается автоматизация развёртывания начинки новых серверов в облачных окружениях Amazon EC2, Rackspace, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, OpenStack и Microsoft Azure. Решения на базе Chef применяются компаниями Facebook, Amazon и HP. Управляющие узлы Chef могут быть развёрнуты в дистрибутивах на основе RHEL и Ubuntu. В качестве объектов управления поддерживаются все популярные Linux-дистрибутивы, macOS, FreeBSD, AIX, Solaris и Windows.



