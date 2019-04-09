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Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом

09.04.2019 11:22

Компания Chef Software объявила о решении прекратить использование бизнес-модели Open Core, при которой в свободно распространяются только базовые компоненты системы, а расширенные функции поставляются в рамках коммерческого продукта.

Все компоненты системы управления конфигурацией Chef, включая управляющую консоль Chef Automate, инструменты управления инфраструктурой, модуль управления безопасностью Chef InSpec и систему автоматизации доставки и оркестровки Chef Habitat, отныне будут полностью доступны под свободной лицензией Apache 2.0 без разделения на открытые и закрытые части. Все ранее закрытые модули будут открыты. Продукт будет развиваться в публично доступном репозитории. Процессы разработки, принятия решений и проектирования планируется сделать максимально прозрачными.

Отмечается, что решение принято после долгого изучения различных моделей коммерциализации СПО и организации взаимодействия в сообществах. Разработчики Chef считают, что полное открытие кода позволит наилучшим образом сбалансировать ожидания сообщества и бизнес-интересы компании. Вместо дробления продукта на открытую и проприетарную часть, Chef Software теперь сможет целиком направить имеющиеся ресурсы на разработку единого открытого продукта, действуя сообща с заинтересованными в проекте энтузиастами и компаниями.

Для удовлетворения нужд предприятий на базе открытого кода будет сформирован коммерческий дистрибутив Chef Enterprise Automation Stack, который будет отличаться дополнительным тестированием и стабилизацией, предоставлением технической поддержки в режиме 24×7, адаптацией для применения в системах, требующих повышенной надёжности, каналом оперативной доставки обновлений. В целом новая бизнес-модель Chef Software очень близка к методам компании Red Hat, в соответствии с которыми предлагается коммерческий дистрибутив, но всё программное обеспечение развивается как открытые проекты, доступные под свободными лицензиями.

Напомним, что система управления конфигурацией Chef написана на языках Ruby и Erlang, и предлагает предметно-ориентированный язык для создания инструкций ("рецептов"). Chef может применяться для централизованного изменения конфигурации и автоматизации управления приложениями (установка, обновление, удаление, запуск) в серверных парках различного размера и облачных инфраструктурах. В том числе поддерживается автоматизация развёртывания начинки новых серверов в облачных окружениях Amazon EC2, Rackspace, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, OpenStack и Microsoft Azure. Решения на базе Chef применяются компаниями Facebook, Amazon и HP. Управляющие узлы Chef могут быть развёрнуты в дистрибутивах на основе RHEL и Ubuntu. В качестве объектов управления поддерживаются все популярные Linux-дистрибутивы, macOS, FreeBSD, AIX, Solaris и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chef.io/2019/04/0...)
  2. OpenNews: Проект Chef представил формат самодостаточных универсальных пакетов Habitat
  3. OpenNews: Новая версия системы управления конфигурациями CMDBuild 2.0
  4. OpenNews: Новая версия системы для управления сетевой конфигурацией /etc/net 0.9.8
  5. OpenNews: Выпуск системы управления конфигураций серверов Puppet 4
  6. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chef
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  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 11:51, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Ruby и Erlang

    Ишь, какие...

     
  • 1.4, Анонимс (?), 12:09, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > все компоненты системы Chef отныне будут полностью доступны под свободной лицензией Apache 2.0 без разделения на открытые и закрытые части
    > закрытые модули будут открыты
    > продукт будет развиваться в публично доступном репозитории
    > процессы разработки, принятия решений и проектирования планируется сделать максимально прозрачными

    Сели, подсчитали и смекнули, что дешевле и быстрее будет открыть исходники и дальше пилить уже вместе с сообществом одну версию. А вы говорили, что на СПО нельзя хорошо зарабатывать и СПО враг для корпорастов.

    > Chef написана на языках Ruby и Erlang, и предлагает предметно-ориентированный язык для создания инструкций ("рецептов")

    На erlang получаются хорошо масштабируемые, распределённые и отказоустойчивые системы.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:15, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так они продвигались на хайпе DevOps, который давно закончился. Странно, что они не сделали этого раньше, при наличии таких популярных конкурентов как Puppet и Ansible
     
     
  • 3.11, нах (?), 13:27, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    как то есть закончился? А на кого у нас две вакансии открыты?

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:58, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На хипстеров.
     
     
  • 5.18, нах (?), 14:06, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    оба которые до второго этапа собеседования добрели - были с седыми бородами, а не крашенными.

    наверное, потому и сфейлили.


     
  • 2.17, Аноним (17), 14:06, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сели, подсчитали и смекнули,

    Что не хватает сил.

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:52, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А существуют клиенты на gtk/qt/cli для ансибла? Разворачивать веб-шнягу для нескольких серверов нафиг надо, а чисто консольно немного гемор.
     
     
  • 2.10, анонимцуцу (?), 13:06, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    pip install ansible
    какая веб-шняга? awx чтоли?
     
  • 2.12, анон (?), 13:37, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чегооооо???? какая еще вебшняга для анзибла? совсем сумапосходили!
     
     
  • 3.19, нах (?), 14:08, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    товарищ путает клиентов с системой конфигурежа - видимо, дальше ansible tower в умении его настраивать не продвинулся.

    Я бы на его месте радовался - потому что завтра ему таки выпустят "клиента" - как положено, на елехтроне с js и html5. И еще немножечко на хрусте, чтоб уж совсем ничего нельзя было исправить самому.

     
  • 2.13, Онаним (?), 13:53, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ансибл сам по себе вообще-то консольно-текстовый, угумс.
     
  • 2.20, рра (?), 14:08, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    гемор пароль вводить для выполнения какой-то задачи каждый раз, ну и не все вантузы одинаково умеют повершел3, и настройка сложная (и вообще неочевидная). По ssh оно конечно удобно.
    Сабж умеет виндовые клиенты и chocolate?
     
  • 1.14, ryoken (ok), 13:54, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что там в макакоси управляется, просветите несведущего..?
     
  • 1.16, Аноним (17), 14:03, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    4Gb RAM требование для работы инсталлятора. )
    Остальное, видимо, обросло столь же тяжёлыми старческими. А сообщество вытянет. )
     

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