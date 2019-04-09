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Сбор средств на поддержание ленты новостей OpenNET в 2019 году

09.04.2019 16:03

В рамках предложенной в прошлом году модели совместного финансирования стартовал сбор средств на поддержание ленты новостей OpenNET в 2019 году. Как и в прошлом году задача сводится к сбору средств для оплаты работы одного человека в режиме полного рабочего дня. Возможные формы перевода можно посмотреть на странице финансовой поддержки проекта.

Краткий отчёт о проделанной за год работе:

  • Проведена ревизия оформления, полностью переделана шапка сайта, учтены пожелания по страницам форума, очень много изменено в мелочах, объединены ленты главных и мини-новостей для мобильных устройств;
  • Добавлен лог модерирования с указанием причин удаления;
  • Переработаны страницы участников "/~имя", добавлено отслеживание ответов, переделана система отслеживания новых сообщений, интегрировано отслеживание обсуждений и участников;
  • В шапку на все страницы добавлен профиль текущего участника с индикаторами непрочитанных сообщений и ответов в отслеживаемых беседах;
  • Добавлен список непринятых новостей с указанием причин отклонения;
  • Реализовано разделение разных анонимов в одной ветке обсуждения;
  • Добавлена система локального кэширования аватаров без прямых запросов с gravatar.com со страниц;
  • Появилась лента юбилеев проектов (в правом столбце на страницах новостей блок "Памятные даты");
  • За год опубликовано 1636 новостей, на которые посетителями оставлено 125895 комментариев.


Планы для обсуждения:

  • Переделка формы добавления новостей посетителями. Главные задачи - добавление возможности предпросмотра результата, сохранение промежуточных результатов (случайное закрытие вкладки не должно приводить к потере написанного, но ещё не отправленного текста) и возможность предложения корректировок после отправки;
  • Форма для быстрого ответа - раскрывать форму написания ответа после нажатия ссылки "[ответить]" прямо внутри ветки под текущим сообщением без открытия отдельной страницы. Уже был подготовлен прототип, но имеются сомнения насчёт целесообразности и удобства такого изменения;
  • Продолжение перевода разметки с таблиц на div-ы;
  • Добавление на страницу "/~" списка последних сообщений для которых участник поставил "+";
  • Стерильный режим для скрытия анонимов при выборе соответствующего флажка в профиле и режим запрета ответов от анонимов (целесообразность реализации под вопросом);
  • HSTS на vhost с HTTPS. Идея в том, что закрепление входа только через HTTPS производится при первом открытии сайта по https://, но если сайт открывается по http:// - HSTS не применяется. Реализация под вопросом, так как есть очень много тонких моментов (могут быть проблемы со входом со старых мобильных платформ или при блокировании HTTPS провайдером, например, из-за сбоев оборудования для фильтрации трафика) на фоне общего нежелания навязывать что-либо;
  • Трансляция новостей в Golos/Steem.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/donate....)
  2. Платёжные системы и реквизиты для поддержки
  3. Принципы оформления новостей на OpenNET
  4. OpenNews: Пояснение про сбор средств на продолжение существования проекта OpenNET
  5. OpenNews: Инициатива совместного финансирования OpenNET оказалась успешной
  6. Форум с логом изменений и ответами на вопросы о проекте
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно
Ключевые слова: opennet, donate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 16:13, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Не буду платить потому что мои комменты терли
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:13, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –11 +/
    Так чего, уже можно удалять сайт из закладок?
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:13, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +4 +/
    А нельзя, кстати, что-нибудь сделать с комментариями По умолчанию они свёрнуты,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov (?), 16:19, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю.  Надо всё испортить, чтоб не было желания заходить.

    Нужно больше изменений.   Шлите дентги опенету.

     
     
  • 3.13, Maxim Chirkov (ok), 16:22, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поведение по сворачиванию комментариев к новостям не менялось уже очень много лет, так было изначально.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 17:05, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно сделать изначальное сворачивание, пожалуйста, js'ом?
    Т.е. если я захожу с отключённым js'ом - видно все комменты. ondomload, или как его там, уже сворачивать.
     
  • 2.10, Maxim Chirkov (ok), 16:21, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сворачивать начинает после того, как накопиться достаточно много ответов для того чтобы не разбивать обсуждение на страницы. Сворачивает анонимов, заминусованные и старые подветки. Режим "развернуть всё" запоминается через cookie и потом при других входах на сайт все сообщения показываются раскрытыми.

    Вот текущие настройки скрытия:
    50; # При превышении этого числа сообщений в треде начинаем скрывать старые записи.
    100; # При превышении этого числа сообщений открытыми оставляем только самые свежие записи.
    50; # Сколько записей оставлять открытыми при превышении force_hide_max_limit
    30; # Всегда показывать N последних записей, независимо от даты.

     
  • 1.4, Аноним (4), 16:17, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Второй год подряд посылы в духе предложений обсуждения и проделанной работе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним (4), 16:33, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну получилось довольно некрасиво: заслали денег, отчёта нет, изменений в целом минимальное количество и администрация к сообществу прислушалась практически никак.
     
     
  • 3.30, Maxim Chirkov (ok), 16:44, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие именно из высказанных в прошлом обсуждении пожеланий я не выполнил?
     
     
  • 4.61, Аноним (4), 17:12, 09/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да блин, далеко ходить не надо -- МОДЕРАЦИЯ Солдафонское затыкание ртов всем те... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 17:29, 09/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    О чём ты За последний год они не поленились сделать автоудаление сообщений по п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:18, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Зашлю чуть попозже, Опеннет живи,
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:18, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, когда закроется одна новостная лента, всегда откроется другая, у владельцев которой еще не кончился энтузиазм
     
     
  • 2.24, Марк Шаттлворт (?), 16:37, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему к сожалению? c'est la vie
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:19, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ага, а сайт до сих пор на <table> и KOI8-r.
     
     
  • 2.16, iPony (?), 16:26, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А объясните чайнику... Почему тогда Emoji работают? 😮
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 16:32, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    F609; слышал может про эскейп коды?
     
  • 3.21, Аноним (7), 16:33, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще спроси почему в URL можно русские буквы вводить
     
  • 2.18, Maxim Chirkov (ok), 16:31, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ага, а сайт до сих пор на <table> и KOI8-r.

    Я против изменений только ради изменений. На сайте очень много старых подсистем (сайт создан ещё до массового распространения Unicode), переводить из KOI8-r потребует много работы и выполнения аудита кучи скриптов. А в результате всё равно неизбежно что-нибудь сломается. Если начнут прекращать полноценную поддержку в браузерах, тогда неизбежно придётся менять.
    С table я понемногу борюсь, основные блоки уже давно на div-ах.

     
     
  • 3.23, Аноним (7), 16:34, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Куча скриптов это на каждый символ по функции? Открою секрет программирования через таблицы соответсвий и if в цикле
     
  • 3.33, Аноним (4), 16:47, 09/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то переход на новые технологии не всегда означает изменения ради изменени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, xm (ok), 16:20, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сбор средства предполагает подробный отчёт об их использовании.
    А вот этого, как раз, я и не видел.
     
     
  • 2.34, Maxim Chirkov (ok), 16:47, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Сбор средства предполагает подробный отчёт об их использовании.

    Деньги собирались на оплату труда на написание новостей - отчет публикуется каждый день, в виде новых новостных текстов :-)

     
  • 2.39, Аноним (39), 16:51, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    На хлеб от рекламы хватает, но хочется икорки. Что ты как маленький!
     
  • 2.47, Путен (?), 17:00, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Купили iPhone XS Max
     
  • 2.60, Дон Ягон (?), 17:11, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48390

    Ну и см. что по факту сделано и текст текущей новости. Всё прозрачно.
    Лично мне было хорошо и без этих нововведений. С ними стало лишь немного удобнее и приятнее.
    Но я доначу ради развёрнутых новостей на интересные темы, а не за мелкие удобности.

     
  • 1.11, hiveliberty (ok), 16:21, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я уже на email как-то писал про косяк со скриншотами в FF.
    Надо для iframe убрать "max-width: 640px;".
     
     
  • 2.22, Maxim Chirkov (ok), 16:34, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Надо для iframe убрать "max-width: 640px;".

    Всмысле для iframe c включениями Youtube-видео в новостях?

     
     
  • 3.28, hiveliberty (ok), 16:42, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, речь не о ютубовских видосах в новостях.

    Этот max-width для iframe выставлен глобально у тебя.
    Фича "сделать скриншот" в FF юзает iframe. Когда ребята пилили фичу, они не предполагали, как я понял, что кто-то выставит max-width для iframe глобально. Они юзают у себя для iframe width в 100%.
    Как итог - поле для выделения области под скриншот в ширину получается 640px от левого края экрана.

    Просто, попробуй сам и поймёшь о чём речь. В инструментах разработчика отключаешь max-width и всё ок становится.

     
     
  • 4.36, Maxim Chirkov (ok), 16:48, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня кроме вставок видео нет iframe, может речь про основной div или viewport?
    Если убрать там max-width начинаются проблемы при просмотре с мобильных устройств.

    Но про проблему со криншотами я понял, добавил в TODO, буду решать.
    Есть ещё проблема с просмотром в Reader View, я даже пытался раскопать логику скрытия блоков в коде Firfox, но так и не понял в чём причина того, что в определённый момент он начинает вместо текста новости показывать куски комментариев.

     
     
  • 5.45, hiveliberty (ok), 16:59, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не-не, речь именно про iframe. Я на днях решил копнуть, почему же так ведёт себя сайт. Вот и докопался до простой истины :)

    style8.css файл, "iframe, video", 99 строка судя по тому, что говорят инструменты разработчика в FF)

    Ведёт себя так не на всех страницах. При ответе на комментарий, например, всё хорошо, т.к. style8.css просто не подгружается.

     
     
  • 6.68, Аноним (68), 17:23, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты кстати не мог бы напомнить зачем нужно кому-то делать скриншоты опеннета?
     
     
  • 7.86, Аноним (86), 18:22, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он у натариуса работает. К ним приходят люди, просят...
     
  • 5.70, Аноним (52), 17:25, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Про reader, есть вариант, что он вибирает "самый большой блок/div с текстом", а им, в какой-то момент, оказываются комментарии.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:21, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А когда-то, человек был не нужен, хватало пыльного Celeron 1200 и честного слова не трогать cgi
     
  • 1.14, Игорь (??), 16:23, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    При всех своих недостатках проект пусть живет. Послал 200 рублей со своей пенсии.
     
     
  • 2.43, Maxim Chirkov (ok), 16:57, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опишите какие есть недостатки по вашему мнению, для этого обсуждение и ведётся. Существует очень много недоработок, которые не очевидны для меня в силу привычки, но другим могут бросаться в глаза.

     
     
  • 3.78, Аноним (78), 17:37, 09/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По текущей работе всё устраивает с технической стороны, никаких дополнительных J... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (5), 16:25, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    И главное - независимо от множества оценочных мнений, каким должен быть сайт или какой должна быть модерация на нём - не надо забывать, что главное чтобы Опеннет ЖИЛ - потому что без этого никакие оценочные мнения не будут нужны.

    На данный момент это лучший русский IT-ресурс по СПО.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:28, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    >На данный момент это лучший русский IT-ресурс по СПО

    Нет.

     
  • 2.26, Марк Шаттлворт (?), 16:39, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    >На данный момент это лучший русский IT-ресурс по СПО.

    Кому и кобыла невеста, как говорится.

     
  • 2.73, Аноним (68), 17:26, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Напомни ка а какой второй ресурс? Лор уже давно превратился в сплошные местные комменты он не считается.
     
  • 1.25, Аноним (25), 16:37, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Запилите простую форму подбрасывания ссылок на потенциально интересные новости.

    Дайте Шигорину именную аватарку!

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:49, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Hacker News у нас уже есть.
     
     
  • 3.48, Maxim Chirkov (ok), 17:01, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я кстати делал ленту анголоязычный однострочников на opennet в начале 2000-х, но не прижилось.
     
  • 2.46, Maxim Chirkov (ok), 16:59, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Запилите простую форму подбрасывания ссылок на потенциально интересные новости.

    Ссылки можно присылать через обычную форму добавления новостей, там из обязательных полей только заголовок и ссылка. Но если такая форма не очевидна, можно и отдельную кнопку сделать для быстрой отправки ссылок.

     
     
  • 3.74, Аноним (25), 17:27, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > можно и отдельную кнопку сделать для быстрой отправки ссылок.

    Именно! Бывает так, что потенциально интересное, но нужно, чтобы редактор решил. Благодарю.

     
  • 2.69, Аноним (68), 17:24, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю сделать для Шигорина отдельный донат. Только так чтобы можно было забирать то что уже задонатил. Так если Шигорин начинает чудить забирать деньги.
     
  • 1.27, Коробов (?), 16:40, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    1000 для Максима Ч. в Тинькофф.
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:44, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хочу задонатить xrp монетой, жаль вы не принимаете.
     
  • 1.31, Дон Ягон (?), 16:46, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Задонатил. Opennet самый достойный русскоязычный ресурс про СПО. Работа коллектива сайта по итогам прошлогодних пожертвований заметна.
    Opennet должен жить.
     
  • 1.32, Аноним (32), 16:46, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В прошлом году не поддерживал, в этом переведу, так как регулярно читаю.
     
  • 1.35, ыфективный манагер (?), 16:47, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    уберёте шигорина с сайта - задоначу 100 зелёных
     
  • 1.40, Аноним (40), 16:51, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    выгоните шигорина будут от меня донаты
     
  • 1.41, artem.stecenko (ok), 16:52, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    500р Я.Деньги
     
  • 1.42, DEF (?), 16:54, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Щедро донатил в прошлом году, однако больше ни копейки не задоначу. Каждый второй мой пост дегенераты, сидящие в модерах - удаляли. Причем посты без мата, без троллинга, по теме и с некой долей юмора. На лоре свободы слова в разы больше.
     
     
  • 2.44, Дон Ягон (?), 16:58, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мои посты тоже удаляли, и что? ЛОР - загон дефективной школоты, зачем тащить его сюда? Ты ещё /s/ или даже  /b/ сюда попроси принести. Можно, да. Но зачем?
    Даже с учётом местной политики модерирования (кстати, не назвал бы её жёсткой, несмотря на) можно весело провести время в комментариях. Те кто хотят больше свобод - хотят странного.
     
  • 2.50, Maxim Chirkov (ok), 17:04, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В логе модерирования есть ссылки на арбитраж, по которым можно оспорить удаление.
     
     
  • 3.72, Аноним (75), 17:25, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не нравятся мои законы, идите в мой суд! (с)
     
  • 2.82, iPony (?), 18:13, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Причем посты без мата, без троллинга, по теме и с некой долей юмора

    Ну весьма популярное это удаление по IP в случае использование VPN

     
  • 1.49, Аноним (49), 17:03, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень хотелось бы сортировки комментариев, по типу самые новые/лучшие/обсуждаемые и тд.
     
     
  • 2.53, Аноним (7), 17:05, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какие сортировки, если у нас "вебмастер" скрипт не может написать по вереводу koi8-r to utf8
     
     
  • 3.56, Аноним (52), 17:09, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 3.62, Maxim Chirkov (ok), 17:13, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На сайте несколько сотен скриптов с различныси генераторами контента. Простого перекодирования недостаточно, нужно везде как минимум провести аудит регулярных выражений и учесть разницу обработки koi8 и utf-8 в различных утилитах и избавиться от байтовых массивов в коде. Вон в sed до сих пор несовместимости находят. Работа по замене кодировки не такая тривиальная как вам кажется.
     
     
  • 4.64, Наноним (?), 17:16, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    То есть у тебя нет базы данных
     
  • 4.76, Регулярщик (?), 17:32, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть у вас регулярки состоят не из сиволов /[абв]/ а из кодов \x0D или \u000D
     
  • 1.51, Путен (?), 17:05, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сколько задонатить на панельку с эмодзи в поле вводе текста? 😏
     
     
  • 2.54, Аноним (7), 17:06, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Донать на замену "вебмастера"
     
  • 2.57, Andrey Mitrofanov (?), 17:10, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сколько задонатить на панельку с эмодзи в поле вводе текста? 😏

    https://duckduckgo.com/?q=emoji+online+keyboard&t=ffab&ia=web
    100рэ в кассу. Следующий!

     
     
  • 3.66, Путен (?), 17:19, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На айфоне надо
     
  • 1.55, Аноним (52), 17:09, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Продолжение перевода разметки с таблиц на div-ы;

    А точно надо?

     
     
  • 2.59, Наноним (?), 17:11, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно надо, таблица это такие информационные блоки, обощенные, где находиться сразу несколько списков
     
  • 1.63, Дегенератор (ok), 17:15, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо все переписать на электроне
     
     
  • 2.65, Наноним (?), 17:17, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Электрон это и есть современный Вэб, на UTF8 и display FLEX\GRID
     
  • 1.67, Аноним (-), 17:19, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Денег не дам. Тут мои комментарии тёрли!
     
  • 1.71, Аноним (68), 17:25, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё появился алиас https://www.opennet.ru/lite для тех у кого принудительно подставляется www при https.
     
  • 1.77, Raynor (ok), 17:35, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Яндекс.Поддержка_проекта_OpenNET ;)
    Сумма: 1000
    Спасибо! Читаю новости открытого ПО здесь.
     
  • 1.79, Аноним (79), 17:47, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    The transfer is successfully completed
    Purpose of payment Поддержка проекта OpenNET
    Total Р 1000
     
  • 1.80, sn (??), 17:59, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    1000 money.yandex
    спасибо
     
  • 1.81, Аленевод (?), 18:02, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Подавать милостыню сатане Шигорину - грех, Господь накажет.
     
  • 1.83, Аноним (83), 18:17, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за работу, за новости. Имеющийся функционал меня устраивает. В форуме не пишу практически никогда. Читаю новости тут на сайте и в Телеграм. Доначу через Patreon ежемесячно.
     
  • 1.84, Ключевский (?), 18:17, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Максим, сохранится ли в модераторах беглый украинский преступник Шигорин?
    Просто если да, то я уже плачу ему зарплату, я по прошлому году российский налоговый резидент, а Шигорин получает зарплату, как пропагандист от российского бюджета.
     
  • 1.85, Аноним (85), 18:18, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    body bgcolor E3E4D0 text 000000 link 0000FF vlink 000080 alink FF... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.87, robot228 (?), 18:23, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Максим, спасибо за такой замечательный сайт. И я искренне прошу прощения за те многие комментарий, что оставлял. Некоторые из них невозможно было не написать.
     
  • 1.88, Вася (??), 18:29, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Новости годные, но я сам пока без денег. Только на еду осталось. Так бы задонатил. Спасибо за вашу работу Максим!
     

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