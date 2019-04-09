Сбор средств на поддержание ленты новостей OpenNET в 2019 году

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|4.52, Аноним (52), 17:05, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А можно сделать изначальное сворачивание, пожалуйста, js'ом?
Т.е. если я захожу с отключённым js'ом - видно все комменты. ondomload, или как его там, уже сворачивать.
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|2.10, Maxim Chirkov (ok), 16:21, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сворачивать начинает после того, как накопиться достаточно много ответов для того чтобы не разбивать обсуждение на страницы. Сворачивает анонимов, заминусованные и старые подветки. Режим "развернуть всё" запоминается через cookie и потом при других входах на сайт все сообщения показываются раскрытыми.
Вот текущие настройки скрытия:
50; # При превышении этого числа сообщений в треде начинаем скрывать старые записи.
100; # При превышении этого числа сообщений открытыми оставляем только самые свежие записи.
50; # Сколько записей оставлять открытыми при превышении force_hide_max_limit
30; # Всегда показывать N последних записей, независимо от даты.
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|2.20, Аноним (4), 16:33, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Ну получилось довольно некрасиво: заслали денег, отчёта нет, изменений в целом минимальное количество и администрация к сообществу прислушалась практически никак.
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|2.18, Maxim Chirkov (ok), 16:31, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Ага, а сайт до сих пор на <table> и KOI8-r.
Я против изменений только ради изменений. На сайте очень много старых подсистем (сайт создан ещё до массового распространения Unicode), переводить из KOI8-r потребует много работы и выполнения аудита кучи скриптов. А в результате всё равно неизбежно что-нибудь сломается. Если начнут прекращать полноценную поддержку в браузерах, тогда неизбежно придётся менять.
С table я понемногу борюсь, основные блоки уже давно на div-ах.
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|3.23, Аноним (7), 16:34, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Куча скриптов это на каждый символ по функции? Открою секрет программирования через таблицы соответсвий и if в цикле
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|2.34, Maxim Chirkov (ok), 16:47, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Сбор средства предполагает подробный отчёт об их использовании.
Деньги собирались на оплату труда на написание новостей - отчет публикуется каждый день, в виде новых новостных текстов :-)
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|3.28, hiveliberty (ok), 16:42, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, речь не о ютубовских видосах в новостях.
Этот max-width для iframe выставлен глобально у тебя.
Фича "сделать скриншот" в FF юзает iframe. Когда ребята пилили фичу, они не предполагали, как я понял, что кто-то выставит max-width для iframe глобально. Они юзают у себя для iframe width в 100%.
Как итог - поле для выделения области под скриншот в ширину получается 640px от левого края экрана.
Просто, попробуй сам и поймёшь о чём речь. В инструментах разработчика отключаешь max-width и всё ок становится.
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|4.36, Maxim Chirkov (ok), 16:48, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня кроме вставок видео нет iframe, может речь про основной div или viewport?
Если убрать там max-width начинаются проблемы при просмотре с мобильных устройств.
Но про проблему со криншотами я понял, добавил в TODO, буду решать.
Есть ещё проблема с просмотром в Reader View, я даже пытался раскопать логику скрытия блоков в коде Firfox, но так и не понял в чём причина того, что в определённый момент он начинает вместо текста новости показывать куски комментариев.
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|5.45, hiveliberty (ok), 16:59, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не-не, речь именно про iframe. Я на днях решил копнуть, почему же так ведёт себя сайт. Вот и докопался до простой истины :)
style8.css файл, "iframe, video", 99 строка судя по тому, что говорят инструменты разработчика в FF)
Ведёт себя так не на всех страницах. При ответе на комментарий, например, всё хорошо, т.к. style8.css просто не подгружается.
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|5.70, Аноним (52), 17:25, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Про reader, есть вариант, что он вибирает "самый большой блок/div с текстом", а им, в какой-то момент, оказываются комментарии.
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|2.43, Maxim Chirkov (ok), 16:57, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Опишите какие есть недостатки по вашему мнению, для этого обсуждение и ведётся. Существует очень много недоработок, которые не очевидны для меня в силу привычки, но другим могут бросаться в глаза.
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|1.15, Аноним (5), 16:25, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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И главное - независимо от множества оценочных мнений, каким должен быть сайт или какой должна быть модерация на нём - не надо забывать, что главное чтобы Опеннет ЖИЛ - потому что без этого никакие оценочные мнения не будут нужны.
На данный момент это лучший русский IT-ресурс по СПО.
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|2.73, Аноним (68), 17:26, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Напомни ка а какой второй ресурс? Лор уже давно превратился в сплошные местные комменты он не считается.
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|2.46, Maxim Chirkov (ok), 16:59, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Запилите простую форму подбрасывания ссылок на потенциально интересные новости.
Ссылки можно присылать через обычную форму добавления новостей, там из обязательных полей только заголовок и ссылка. Но если такая форма не очевидна, можно и отдельную кнопку сделать для быстрой отправки ссылок.
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|3.74, Аноним (25), 17:27, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> можно и отдельную кнопку сделать для быстрой отправки ссылок.
Именно! Бывает так, что потенциально интересное, но нужно, чтобы редактор решил. Благодарю.
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|2.69, Аноним (68), 17:24, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Предлагаю сделать для Шигорина отдельный донат. Только так чтобы можно было забирать то что уже задонатил. Так если Шигорин начинает чудить забирать деньги.
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|1.42, DEF (?), 16:54, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Щедро донатил в прошлом году, однако больше ни копейки не задоначу. Каждый второй мой пост дегенераты, сидящие в модерах - удаляли. Причем посты без мата, без троллинга, по теме и с некой долей юмора. На лоре свободы слова в разы больше.
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|2.44, Дон Ягон (?), 16:58, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Мои посты тоже удаляли, и что? ЛОР - загон дефективной школоты, зачем тащить его сюда? Ты ещё /s/ или даже /b/ сюда попроси принести. Можно, да. Но зачем?
Даже с учётом местной политики модерирования (кстати, не назвал бы её жёсткой, несмотря на) можно весело провести время в комментариях. Те кто хотят больше свобод - хотят странного.
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|2.82, iPony (?), 18:13, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Причем посты без мата, без троллинга, по теме и с некой долей юмора
Ну весьма популярное это удаление по IP в случае использование VPN
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|2.53, Аноним (7), 17:05, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Какие сортировки, если у нас "вебмастер" скрипт не может написать по вереводу koi8-r to utf8
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|3.62, Maxim Chirkov (ok), 17:13, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На сайте несколько сотен скриптов с различныси генераторами контента. Простого перекодирования недостаточно, нужно везде как минимум провести аудит регулярных выражений и учесть разницу обработки koi8 и utf-8 в различных утилитах и избавиться от байтовых массивов в коде. Вон в sed до сих пор несовместимости находят. Работа по замене кодировки не такая тривиальная как вам кажется.
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|2.59, Наноним (?), 17:11, 09/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Конечно надо, таблица это такие информационные блоки, обощенные, где находиться сразу несколько списков
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|1.83, Аноним (83), 18:17, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Спасибо за работу, за новости. Имеющийся функционал меня устраивает. В форуме не пишу практически никогда. Читаю новости тут на сайте и в Телеграм. Доначу через Patreon ежемесячно.
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|1.84, Ключевский (?), 18:17, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Максим, сохранится ли в модераторах беглый украинский преступник Шигорин?
Просто если да, то я уже плачу ему зарплату, я по прошлому году российский налоговый резидент, а Шигорин получает зарплату, как пропагандист от российского бюджета.
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