В рамках предложенной в прошлом году модели совместного финансирования стартовал сбор средств на поддержание ленты новостей OpenNET в 2019 году. Как и в прошлом году задача сводится к сбору средств для оплаты работы одного человека в режиме полного рабочего дня. Возможные формы перевода можно посмотреть на странице финансовой поддержки проекта. Краткий отчёт о проделанной за год работе: Проведена ревизия оформления, полностью переделана шапка сайта, учтены пожелания по страницам форума, очень много изменено в мелочах, объединены ленты главных и мини-новостей для мобильных устройств;

Добавлен лог модерирования с указанием причин удаления;

Переработаны страницы участников "/~имя", добавлено отслеживание ответов, переделана система отслеживания новых сообщений, интегрировано отслеживание обсуждений и участников;

В шапку на все страницы добавлен профиль текущего участника с индикаторами непрочитанных сообщений и ответов в отслеживаемых беседах;

Добавлен список непринятых новостей с указанием причин отклонения;

Реализовано разделение разных анонимов в одной ветке обсуждения;

Добавлена система локального кэширования аватаров без прямых запросов с gravatar.com со страниц;

Появилась лента юбилеев проектов (в правом столбце на страницах новостей блок "Памятные даты");

За год опубликовано 1636 новостей, на которые посетителями оставлено 125895 комментариев.



Планы для обсуждения: Переделка формы добавления новостей посетителями. Главные задачи - добавление возможности предпросмотра результата, сохранение промежуточных результатов (случайное закрытие вкладки не должно приводить к потере написанного, но ещё не отправленного текста) и возможность предложения корректировок после отправки;

Форма для быстрого ответа - раскрывать форму написания ответа после нажатия ссылки "[ответить]" прямо внутри ветки под текущим сообщением без открытия отдельной страницы. Уже был подготовлен прототип, но имеются сомнения насчёт целесообразности и удобства такого изменения;

Продолжение перевода разметки с таблиц на div-ы;

Добавление на страницу "/~" списка последних сообщений для которых участник поставил "+";

Стерильный режим для скрытия анонимов при выборе соответствующего флажка в профиле и режим запрета ответов от анонимов (целесообразность реализации под вопросом);

HSTS на vhost с HTTPS. Идея в том, что закрепление входа только через HTTPS производится при первом открытии сайта по https://, но если сайт открывается по http:// - HSTS не применяется. Реализация под вопросом, так как есть очень много тонких моментов (могут быть проблемы со входом со старых мобильных платформ или при блокировании HTTPS провайдером, например, из-за сбоев оборудования для фильтрации трафика) на фоне общего нежелания навязывать что-либо;

Трансляция новостей в Golos/Steem.



