Доступен PulseJoin 2.2 для одновременной записи с динамиков и микрофона

Представлен PulseJoin 2.2 - графический интерфейс для объединения вывода на динамики и микрофона в виртуальный микрофон PulseAudio, что позволяет записать звук одновременно с динамиков и микрофона в программах, не умеющих захватывать с нескольких источников одновременно. Для установки подготовлены пакеты RPM и DEB, а также PPA-репозиторий для Ubuntu и Debian. PulseJoin уже доступен в официальных репозиториях ROSA Fresh и ALT Linux. PulseJoin представляет из себя bash-скрипт, в котором для формирования графического интерфейса пользователя применяется YAD (Yet Another Dialog, форк Zenity). Для локализации интерфейса на разные языки применяется gettext. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv3. Работа скрипта проверена в GNU/Linux и FreeBSD, однако платформоспецифичными могут быть только синтаксис sed, mktemp и, возможно, некоторых других стандартных утилит. Скрипт выполняет следующие действия: Создание виртуального устройства PulseAudio;

При необходимости запуск нужной программы с установленной переменной окружения PULSE_SOURCE, указывающей на созданный виртуальный микрофон (также можно вручную переключить любой поток захвата PulseAudio на этот виртуальный микрофон, например, через pavucontrol(-qt));

Удаление внесенных изменений, в т.ч. графические кнопки для создания и удаления виртуального микрофона.



