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Дерек Форман ушёл поста ответственного за выпуск релизов Wayland

06.04.2019 08:10

Дерек Форман (Derek Foreman) объявил об уходе с поста ответственного за формирование выпусков Wayland и Weston. Дерек был трудоустроен в подразделении Samsung Open-Source Group, которое в прошлом году было реформировано в Samsung Research, но теперь он сменил место работы и больше не может уделять много времени проекту. Свою кандидатуру в качестве нового релиз-менеджера предложил Симон Сер (Simon Ser), работающий над связанными с Wayland проектами в компании Intel.

Дерек Форман занял пост релиз-менеджера в 2017 году и курировал выпуски, начиная с Wayland 1.15 и Weston 4.0. До этого ответственным за формирования релизов был Брюс Гарингтон (Bryce Harrington), который также работал в Samsung. До выпуска Wayland 1.6 (сентябрь 2014 г.) релизы выпускал Кристиан Хогсберг (Kristian Høgsberg), создатель проекта Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.0, использующего Wayland
  4. OpenNews: Представлен Cage, композитный сервер на базе Wayland для создания киосков
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
  6. OpenNews: Lubuntu переходит на Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (2) RSS
 
  • 1, Вася (??), 08:31, 06/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кому-то все еще нужен Wayland? Я думал его давно все похоронили
     
  • 2, Аноним (2), 08:33, 06/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Почти что цитата из Нового Завета.
     

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