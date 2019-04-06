Дерек Форман ушёл поста ответственного за выпуск релизов Wayland

Дерек Форман (Derek Foreman) объявил об уходе с поста ответственного за формирование выпусков Wayland и Weston. Дерек был трудоустроен в подразделении Samsung Open-Source Group, которое в прошлом году было реформировано в Samsung Research, но теперь он сменил место работы и больше не может уделять много времени проекту. Свою кандидатуру в качестве нового релиз-менеджера предложил Симон Сер (Simon Ser), работающий над связанными с Wayland проектами в компании Intel.

Дерек Форман занял пост релиз-менеджера в 2017 году и курировал выпуски, начиная с Wayland 1.15 и Weston 4.0. До этого ответственным за формирования релизов был Брюс Гарингтон (Bryce Harrington), который также работал в Samsung. До выпуска Wayland 1.6 (сентябрь 2014 г.) релизы выпускал Кристиан Хогсберг (Kristian Høgsberg), создатель проекта Wayland.



