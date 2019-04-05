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Выпуск GNU Wget 1.20.3 с устранением уязвимости

05.04.2019 22:09

Сформирован корректирующий релиз GNU Wget 1.20.3, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP и FTP. В новом выпуске устранена уязвимость CVE-2019-5953, которая может привести к переполнению буфера при возвращении сервером специально оформленных данных в многобайтовой кодировке. Не исключается возможность использования уязвимости для организации выполнения кода. Изначально проблема устранена в выпуске 1.20.2, но в исправлении разработчики забыли убрать отладочные вызовы, поэтому следом сразу выпущен релиз 1.20.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.20
  3. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.19.2 с устранением критических уязвимостей
  4. OpenNews: Критические уязвимости в cURL, Adobe Flash и D-Link DIR-300/600
  5. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
  6. OpenNews: Новая версия утилиты cURL 7.51 с устранением 11 уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wget
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  • 1.1, Аноним (1), 22:15, 05/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    > переполнению буфера

    Хм... что-то не характерно для программ, написанных на си. Тут что-то не так. Обычно таких уязвимостей в си-программах не бывает.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:50, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Со всей ответственностью заявляешь? Много писал на Си?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:07, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мне кажется, это был сарказм.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 23:22, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот взял и лишил нас попкорнового зрелища. Айтишники без ч/ю это так забавно.
     
  • 1.5, Анонимс (?), 23:29, 05/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >> переполнению буфера
    > Хм... что-то не характерно для программ, написанных на си.

    И что Вы предлагаете для решения этой проблемы? Переписать на rust, js или другой безопасный язык? А существуют ли в природе вообще эти безопасные языки? Очень сложный вопрос, на который я не знаю ответа. Может эксперты знают ответ на этот вопрос?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:40, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для Си есть набор техник препятствующих переполнениям. Другое дело, что стоимость этих подходов мешает производительности. А так то можно использовать и вообще какую-то виртуальную машину.
     

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