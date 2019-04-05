Выпуск GNU Wget 1.20.3 с устранением уязвимости

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Сформирован корректирующий релиз GNU Wget 1.20.3, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP и FTP. В новом выпуске устранена уязвимость CVE-2019-5953, которая может привести к переполнению буфера при возвращении сервером специально оформленных данных в многобайтовой кодировке. Не исключается возможность использования уязвимости для организации выполнения кода. Изначально проблема устранена в выпуске 1.20.2, но в исправлении разработчики забыли убрать отладочные вызовы, поэтому следом сразу выпущен релиз 1.20.3.