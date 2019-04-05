Выпуск GNU Wget 1.20.3 с устранением уязвимости

>> переполнению буфера

> Хм... что-то не характерно для программ, написанных на си. И что Вы предлагаете для решения этой проблемы? Переписать на rust, js или другой безопасный язык? А существуют ли в природе вообще эти безопасные языки? Очень сложный вопрос, на который я не знаю ответа. Может эксперты знают ответ на этот вопрос?

