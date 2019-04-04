Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, объявила о слиянии операционной системы Sailfish и открытого проекта Mer. В настоящее время компания Jolla, использующая Mer в качестве системного окружения мобильной платформы Sailfish, является основным локомотивом разработки Mer и наиболее активным сторонником данного проекта. Многие разработчики Mer, в том числе основатели проекта, являются сотрудниками Jolla.

Оценив текущее положение дел, принято решение объединить Sailfish и Mer в один проект и в дальнейшем развивать его под эгидой ОС Sailfish. Из проприетарной надстройки Sailfish превратится в проект развиваемый на основе модели "Open Core", подразумевающей, что основная часть системы разрабатывается как открытый проект с привлечением сообщества, но дополнительные надстройки остаются закрытыми.

Вместо merproject.org и sailfishos.org будет предложен общий сайт, который объединит ресурсы с информацией по обоим проектам. В остальном всё останется почти как раньше: сохранится поддержка того же оборудования, останутся доступными те же сервисы и Jolla продолжит передачу изменений и улучшений для системного кода. Из изменений ожидается усовершенствование инструментов и процессов, нацеленных на привлечение сторонних представителей сообщества к участию в разработке и расширению средств по обработке сообщений об ошибках. Также будет предложена новая система учётных записей для пользователей и разработчиков Mer, которая позволит получить им доступ к ресурсам sailfishos.org.

Напомним, что Sailfish является частично проприетарной мобильной операционной системой с открытым системным окружением, но закрытыми пользовательской оболочкой, базовыми мобильными приложениями, QML-компонентами построения графического интерфейса Silica, прослойкой для запуска Andrоid-приложений, движком умного ввода текста и системой синхронизации данных. Открытое системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Поверх системных компонентов Mer запускается графический стек на основе Wayland и библиотеки Qt5.

Кроме Sailfish, окружение на базе Mer также применяется проектами webOS, KDE Plasma Mobile, LuneOS и AsteroidOS. Изначально проект Mer был основан в начале 2009 года с целью создания универсальной редакции платформы Maemo, но был заброшен и получил развитие только в 2011 году, в качестве независимой площадки для продолжения разработки открытого варианта платформы MeeGo, образованной в результате объединения Maemo и Moblin. Окружение Mer не ориентировано на конечных потребителей, а позиционируется как модульная основа для построения различных мобильных платформ, позволяющая сосредоточить усилия на разработке интерфейса и не тратить ресурсы на поддержание системного окружения.

Проект Mer также развивал эталонный дистрибутив Nemo Mobile, пришедший на смену MeeGo Community Edition и отличающийся от ОС Sailfish применением для графического интерфейса свободной оболочки Glacier вместо проприетарных графических компонентов Sailfish. Glacier базируется на Qt 5 и Wayland, и использует собственный набор виджетов.