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Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish

04.04.2019 09:14

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, объявила о слиянии операционной системы Sailfish и открытого проекта Mer. В настоящее время компания Jolla, использующая Mer в качестве системного окружения мобильной платформы Sailfish, является основным локомотивом разработки Mer и наиболее активным сторонником данного проекта. Многие разработчики Mer, в том числе основатели проекта, являются сотрудниками Jolla.

Оценив текущее положение дел, принято решение объединить Sailfish и Mer в один проект и в дальнейшем развивать его под эгидой ОС Sailfish. Из проприетарной надстройки Sailfish превратится в проект развиваемый на основе модели "Open Core", подразумевающей, что основная часть системы разрабатывается как открытый проект с привлечением сообщества, но дополнительные надстройки остаются закрытыми.

Вместо merproject.org и sailfishos.org будет предложен общий сайт, который объединит ресурсы с информацией по обоим проектам. В остальном всё останется почти как раньше: сохранится поддержка того же оборудования, останутся доступными те же сервисы и Jolla продолжит передачу изменений и улучшений для системного кода. Из изменений ожидается усовершенствование инструментов и процессов, нацеленных на привлечение сторонних представителей сообщества к участию в разработке и расширению средств по обработке сообщений об ошибках. Также будет предложена новая система учётных записей для пользователей и разработчиков Mer, которая позволит получить им доступ к ресурсам sailfishos.org.

Напомним, что Sailfish является частично проприетарной мобильной операционной системой с открытым системным окружением, но закрытыми пользовательской оболочкой, базовыми мобильными приложениями, QML-компонентами построения графического интерфейса Silica, прослойкой для запуска Andrоid-приложений, движком умного ввода текста и системой синхронизации данных. Открытое системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Поверх системных компонентов Mer запускается графический стек на основе Wayland и библиотеки Qt5.

Кроме Sailfish, окружение на базе Mer также применяется проектами webOS, KDE Plasma Mobile, LuneOS и AsteroidOS. Изначально проект Mer был основан в начале 2009 года с целью создания универсальной редакции платформы Maemo, но был заброшен и получил развитие только в 2011 году, в качестве независимой площадки для продолжения разработки открытого варианта платформы MeeGo, образованной в результате объединения Maemo и Moblin. Окружение Mer не ориентировано на конечных потребителей, а позиционируется как модульная основа для построения различных мобильных платформ, позволяющая сосредоточить усилия на разработке интерфейса и не тратить ресурсы на поддержание системного окружения.

Проект Mer также развивал эталонный дистрибутив Nemo Mobile, пришедший на смену MeeGo Community Edition и отличающийся от ОС Sailfish применением для графического интерфейса свободной оболочки Glacier вместо проприетарных графических компонентов Sailfish. Glacier базируется на Qt 5 и Wayland, и использует собственный набор виджетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/message...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2
  3. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
  4. OpenNews: Разработчики KDE и Mer представили OpenHardware-платформу Improv
  5. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  6. OpenNews: Независимые разработчики MeeGo представили новую мобильную платформу Mer
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mer, sailfish, mobile
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  • 1.1, edv (?), 10:28, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если бочку мёда смешать с ложкой...

    Если слить свободный проект и проприетарный, то... не будет свободного.

     
     
  • 2.5, Клыкастый (ok), 10:36, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну так Open Core позволяет две субстанции держать в разных ёмкостях. Смешивание - по желанию. Правда, справедливости ради, это не всегда желание пользователя... Такие дела...
     
  • 2.10, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:50, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >то... не будет свободного

    Не будет свободного, по мнению некоторых. Свобода — субъективный, а не объективный фактор.
    А вот открытость кода — фактор объективный.

     
  • 2.12, Crazy Alex (ok), 11:04, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На вид - изменения исключительно формальные. Как были часть открытая, часть закрытая, так и останутся
     
  • 1.2, Клыкастый (ok), 10:29, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Что-то подобное я и ожидал. Не сказать, что радостная новость, но... хотя бы так. Искренне надеюсь, что проприетарную часть будут уменьшать и в итоге выпилят.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:04, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слышу это уже более двух лет, проприетарщины меньше не стало, как и не появилось каких-то нормальных устройств на SFOS.
     
     
  • 3.15, Клыкастый (ok), 11:14, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Слышу это уже более двух лет

    Дружище, ты как вчера родился и мимо тебя прошли Mir, Wayland, Linux-готов-для-десктопа, ReactOS, HL2 и другие долгострои. 2 года он слышит, кхм...

     
  • 3.17, tsifra (?), 11:15, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шифрофон для российских военных и политиков кажется на ней сделан
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же теперь будет поживать наша родная мобильная операционная система? Неужели придётся теперь какой-то код писать её разработчикам?
     
     
  • 2.6, Клыкастый (ok), 10:36, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зайди на телеграмм-канал, спроси.
     
  • 2.11, KhabMan (ok), 10:56, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там другая ситуация. Они лицензию же преобрели, так что для них ничего не изменится. А даже если б и изменилось, терять бы было нечего. Кроме Inoi R7 и какого-то мифического планшета на ней нечего не работает
     
  • 1.4, Аноним (-), 10:35, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    надеюсь туда systemd уже впаяли?..
     
     
  • 2.20, iPony (?), 11:22, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давным-давнооооооо
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:48, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, есть ли Telegram под Sailfish ?
     
     
  • 2.16, Клыкастый (ok), 11:14, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, есть ли Telegram под Sailfish ?

    Depecher

     
  • 2.18, siropchik (??), 11:17, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть, но достаточно сырой
     
  • 1.8, Попугай Кеша (?), 10:49, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Видно какое-то движение. Но не понятно - зачем?

    Ощущение, что где-то кто-то удачно бабки пилит, вот и все

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:49, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно даже выглядит, честно говоря, так себе. Надеюсь, когда-нибудь в свободное ПО завезут дизайнеров.
     
     
  • 2.14, InuYasha (?), 11:13, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы бы заехали, но быстро голод наступает.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:24, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Коллеги, просьба прояснить, как новость соотносится вот с этим https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87622/?sphrase_id=177708 Кто владелец проекта?
     

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