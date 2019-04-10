Вышел AV Linux 2019.4.10, дистрибутив для создания аудио и видео контента

Представлен дистрибутив AV Linux 2019.4.10, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 9 "Stretch" и репозитории KXStudio с дополнительными пакетами собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Пользовательское окружение основано на Xfce. Дистрибутив может функционировать в Live-режиме, размер iso-образа 3.6 Гб.

Ядро Linux поставляется с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы во время выполнении работ, связанных с обработкой звука. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, Kdenlive, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 130 стр.)

В новом выпуске произведена синхронизация изменений с Debian и сторонними репозиториями, включая KXStudio. Обновлены версии специализированных приложений, в том числе Mixbus Demo 5.2.191, LSP Plugins 1.1.9, Dragonfly Reverb Plugins 1.1.2, KPP-Plugins 1.0+GIT и LinVST 2.4.3. Добавлена новая тема оформления Numix Circle Theme. Проведена чистка устаревших правил udev. В состав включён видеоредактор AViDemux. Предложенный выпуск является последним на основе пакетной базы Debian 9 "Stretch", следующая версия будет обновлена до Debian 10 "Buster". В следующем выпуске также планируется прекратить выпуск сборок для 32-разрядных систем - дистрибутив будет поставляться только для архитектуры x86_64.



