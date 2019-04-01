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Релиз web-фреймворка Django 2.2

01.04.2019 23:19

Представлен релиз web-фреймворка Django 2.2, написанного на языке Python и предназначенного для разработки веб-приложений. Ветка Django 2.2 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки и будет получать обновления до апреля 2022 года. LTS-ветка 1.11 будет поддерживаться до апреля 2020 года, а ветка 2.1 до декабря 2019 года. Поддержка ветки 2.0 прекращена.

Ключевые улучшения:

  • Добавлены новые классы CheckConstraint и UniqueConstraint, позволяющие определить в модели собственные ограничения обращений к базе данных при помощи опции Meta.constraints (например, "models.CheckConstraint(check=models.Q(age__gte=18)");
  • В runserver обеспечено использование фреймворка Watchman для увеличения производительности отслеживания изменений в большом числе файлов;
  • Добавлен объект HttpRequest.headers для быстрого доступа к HTTP-заголовкам, переданным при запросе (например, request.headers['User-Agent']).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.djangoproject.com/...)
  2. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 2.1
  3. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 2.0
  4. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.11
  5. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: django, python
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  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 01/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    В 2к19 это просто эталон бессмысленного фреймворка.
     
     
  • 2.2, Anonim (??), 00:12, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Проекты использующие джанго

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  • 3.3, Аноним (3), 00:22, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ютуб? Реддит?? Гугл серч???
    Если честно, не ожидал, это действительно правда? Али 1 апреля доотмечаете?
     
  • 3.4, Аноним (4), 00:42, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Пруфы, что этот список актуален, а не протух на десять лет?
     
     
  • 4.6, IRASoldier (?), 01:09, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    http://g.zeos.in/
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 01:19, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попытка ответить в стиле "а поищика, друг, пруфы сам" засчитывается за слив.
     
  • 3.8, Аноним (7), 01:21, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > DropBox

    То-то они вкладывалтсь в pyston, чтобы ускорить python. А сейчас говорят на rust пишут.

     
  • 2.5, Аноним (5), 00:49, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для веба нет ничего лучше питона. Я не понимаю, почему он еще не в браузере вместо JS.
     

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