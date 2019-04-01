Представлен релиз web-фреймворка Django 2.2, написанного на языке Python и предназначенного для разработки веб-приложений. Ветка Django 2.2 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки и будет получать обновления до апреля 2022 года. LTS-ветка 1.11 будет поддерживаться до апреля 2020 года, а ветка 2.1 до декабря 2019 года. Поддержка ветки 2.0 прекращена. Ключевые улучшения: Добавлены новые классы CheckConstraint и UniqueConstraint, позволяющие определить в модели собственные ограничения обращений к базе данных при помощи опции Meta.constraints (например, "models.CheckConstraint(check=models.Q(age__gte=18)");

В runserver обеспечено использование фреймворка Watchman для увеличения производительности отслеживания изменений в большом числе файлов;

Добавлен объект HttpRequest.headers для быстрого доступа к HTTP-заголовкам, переданным при запросе (например, request.headers['User-Agent']).



