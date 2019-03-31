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Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10

31.03.2019 21:37

После полутора лет разработки подготовлен релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.10.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения директорий.

Ключевые изменения:

  • Настройки перемещены в GSettings и теперь представлены в рамках иерархии "org.gnome.gnome-commander". Старые настройки, ранее размещённые в каталогах "~/.gnome2/gnome-commander" и "~/.gnome-commander/", переносятся в GSettings автоматически;
  • Каталог с плагинами перемещён из "~/.gnome-commander" в каталог "~/.config/gnome-commander";
  • Заменена основная пиктограмма Gnome Commander и пиктограмма встроенного просмотрщика;
  • Проведена работа по устранению предупреждений, выводимых компилятором во время сборки;
  • Устранено несколько утечек памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.8.0
  3. OpenNews: Файловый менеджер PCManFM-Qt готов к использованию
  4. OpenNews: Вышел двухпанельный файловый менеджер Worker 3.4.1
  5. OpenNews: Вышел файловый менеджер WCM Commander 0.20.0
  6. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnomecommander
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Обсуждение (2) RSS
 
  • 1, Аноним (1), 21:39, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мужики, кто пользуется, как услышите про "Биткоины" — покупайте, в 2017 пригодятся!
     
  • 2, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:48, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Double Commander. Больше из графического аналогов не нужно. И в винде и в линухе, и большинство функций есть.
     

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