Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10

После полутора лет разработки подготовлен релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.10.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения директорий. Ключевые изменения: Настройки перемещены в GSettings и теперь представлены в рамках иерархии "org.gnome.gnome-commander". Старые настройки, ранее размещённые в каталогах "~/.gnome2/gnome-commander" и "~/.gnome-commander/", переносятся в GSettings автоматически;

Каталог с плагинами перемещён из "~/.gnome-commander" в каталог "~/.config/gnome-commander";

Заменена основная пиктограмма Gnome Commander и пиктограмма встроенного просмотрщика;

Проведена работа по устранению предупреждений, выводимых компилятором во время сборки;

Устранено несколько утечек памяти.



