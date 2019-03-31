Дополнение к Firefox, позволяющее сайтам обнаруживать подмену TLS-сертификата

В каталоге дополнений Mozilla опубликован прототип дополнения, позволяющего использовать ответы на CAPTCHA для обнаружения подмены TLS-сертификатов на стороне сайтов, невзирая на то, что JavaScript не предоставляет доступ данным TLS-сертификата.

Дополнение в специально помеченном поле обнаруживает ответ пользователя на CAPTCHA, присоединяет его к отпечатку TLS-сертификата посещаемого сайта, и записывает хеш полученного результата в Cookies, которые затем передаются на сайт при последующих запросах. Для реализации проверки на стороне сервера требуется выполнить аналогичные действия по вычислению хеша и сверить его с полученным от пользователя. Несовпадение хешей будет означать, что пользователь ввёл неверный ответ, либо что TLS-сертификат подменён.



