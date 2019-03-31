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Дополнение к Firefox, позволяющее сайтам обнаруживать подмену TLS-сертификата

31.03.2019 13:04

В каталоге дополнений Mozilla опубликован прототип дополнения, позволяющего использовать ответы на CAPTCHA для обнаружения подмены TLS-сертификатов на стороне сайтов, невзирая на то, что JavaScript не предоставляет доступ данным TLS-сертификата.

Дополнение в специально помеченном поле обнаруживает ответ пользователя на CAPTCHA, присоединяет его к отпечатку TLS-сертификата посещаемого сайта, и записывает хеш полученного результата в Cookies, которые затем передаются на сайт при последующих запросах. Для реализации проверки на стороне сервера требуется выполнить аналогичные действия по вычислению хеша и сверить его с полученным от пользователя. Несовпадение хешей будет означать, что пользователь ввёл неверный ответ, либо что TLS-сертификат подменён.

  1. Главная ссылка к новости (https://addons.mozilla.org/ru-...)
  2. OpenNews: Опубликован код для определения reCaptcha с точностью 85%
  3. OpenNews: Капча CloudFlare может применяться для деанонимизации пользователей Tor
  4. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  5. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: tls, captcha, firefox
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 14:52, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Офтоп: возможно сделать дополнение для огнепанды на основе shell скрипта?
    (спросил бы на спец. форуме мозилка-рашка, но там модератор идиот, банит за адрес сайта в профиле)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:09, 31/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно, но категорически не нужно. Только RCE из-за чьего-то говнокода нам не хватало.
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:26, 31/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > модератор … банит за адрес сайта в профиле
    > ucoz

    Его можно понять...

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:12, 31/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нельзя. Там на том форуме даже ссылки на github и спойлеры могут скрывать от незарегистрированных пользователей. Боятся за утечки трафика и пользователей, за каждую копейку трясутся.
     
  • 2.5, Добрыйсурамаритянин (?), 15:36, 31/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нельзя
     
  • 2.7, Аноним (8), 16:11, 31/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно, дополнения могут общаться с системным софтом через native messaging.
     
  • 1.3, Аноним (2), 15:25, 31/03/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    настоящий clientsideDigest известен атакующему clientsideDigest подменённого се... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, хотел спросить (?), 15:52, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Накой так сложно?
    Чем плох старый добрый certificate-pinning?
    Тем что гугл дрессированная обезьяна создает десятки новых сертификатов?
    Ну так добавить их все.. либо отключить проверку для особо тупых доменов.
     

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