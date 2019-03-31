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Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.10.0

31.03.2019 08:15

Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 2.10.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Задействована более быстрая и стойкая к атакам реализация класса Memory_Pool;
  • Внесены оптимизации в реализации хэшей SHA-512 и SHA-3. SHA-3 стал работать на 10-12% быстрее. Добавлена реализация SHA-512 и SHA-3 на базе инструкций BMI2, которая работает на 25-35% быстрее;
  • Добавлена поддержка хранения сертификатов с использованием keychain-интерфейса macOS;
  • Добавлен класс Thread_Pool, который задействован для цифровых подписей XMSS (eXtended Merkle Signature Scheme). Вместо запуска нового потока при каждом обращении XMSS теперь использует пул уже запущенных потоков, что позволяет увеличить производительность на 10%-60%. Пул потоков также можно использовать в тестовом наборе для параллельного выполнения тестов (botan-test --test-threads=N);
  • Включено применение генераторов псевдослучайных чисел arc4random в Android и getentropy в macOS;
  • Добавлены утилиты base58_enc и base58_dec для кодирования/декодирования данных в формате base58;
  • Решены проблемы со сборкой в GNU/Hurd.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.randombit.net/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.9.0
  3. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  4. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 2.9.0
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crypt, botan
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  • 1, Аноним (1), 08:44, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > Решены проблемы со сборкой в GNU/Hurd

    Но зачем.

     
  • 2, Аноним (2), 08:54, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Меж тем, Qt Creator отказался от использования Botan и перешел на OpenSSH.
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:30, 31/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зато можно в Hurd использовать
     

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