Сервис доставки обновлений прошивок для Linux перешёл под крыло Linux Foundation

Проект LVFS (Linux Vendor Firmware Service), при помощи которого пользователи Linux без лишних усложнений могут получать обновления прошивок для различного оборудования, объявил о переходе под покровительство организации Linux Foundation. Linux Foundation выступит нейтральной площадкой для взаимодействия с производителями и позволит привлечь к проекту новых участников. В настоящее время к распространению прошивок через LVFS уже подключились такие компании, как Dell, Lenovo, HP, Intel, Foxconn и Logitech.

Из ближайших целей проекта отмечается доведение до 95% охвата поддержки нового потребительского оборудования, выпущенного в этом году. В настоящее время LVFS предоставляет прошивки для 72 устройств от 30 производителей. Через сервис пользователям уже доставлено около 5 млн обновлений.

Из долгосрочных планов упоминается становление LVFS как критически важной части инфраструктуры Linux. В условиях появления уязвимостей типа Spectre и превращения EFI BIOS в почти полноценную ОС с сетевыми возможностями, оперативная доставка обновлений прошивок переходит из разряда опций в насущную необходимость, на столько же важную как и обновление ядра системы.

LVFS предоставляет производителям возможность загрузки прошивок в специальный централизованный каталог, который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. Например, в RHEL, Fedora, Ubuntu и Debian на его базе уже реализован автоматизированный режим обновления прошивок. Поддержка LVFS также присутствует в интерфейсах управления установкой приложений GNOME Software и KDE Discover. При этом fwupd не ограничен настольными системами и также может применяться для обновления прошивок на смартфонах, планшетах, серверах и устройствах интернета-вещей.

Сервис LVFS позволяет упростить доставку прошивок производителями, которым теперь не нужно формировать пакеты для различных дистрибутивов и генерировать сопутствующие каждому обновлению метаданные. В качестве формата для загрузки прошивок в репозиторий LVFS применяются архивы ".cab" с дополнительным XML-файлом с метаданными. Данный формат уже используется производителями при оформлении обновлений прошивок для Windows, поэтому для поддержки Linux не придётся вносить изменения в существующие процессы.



