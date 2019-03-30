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Сервис доставки обновлений прошивок для Linux перешёл под крыло Linux Foundation

30.03.2019 09:24

Проект LVFS (Linux Vendor Firmware Service), при помощи которого пользователи Linux без лишних усложнений могут получать обновления прошивок для различного оборудования, объявил о переходе под покровительство организации Linux Foundation. Linux Foundation выступит нейтральной площадкой для взаимодействия с производителями и позволит привлечь к проекту новых участников. В настоящее время к распространению прошивок через LVFS уже подключились такие компании, как Dell, Lenovo, HP, Intel, Foxconn и Logitech.

Из ближайших целей проекта отмечается доведение до 95% охвата поддержки нового потребительского оборудования, выпущенного в этом году. В настоящее время LVFS предоставляет прошивки для 72 устройств от 30 производителей. Через сервис пользователям уже доставлено около 5 млн обновлений.

Из долгосрочных планов упоминается становление LVFS как критически важной части инфраструктуры Linux. В условиях появления уязвимостей типа Spectre и превращения EFI BIOS в почти полноценную ОС с сетевыми возможностями, оперативная доставка обновлений прошивок переходит из разряда опций в насущную необходимость, на столько же важную как и обновление ядра системы.

LVFS предоставляет производителям возможность загрузки прошивок в специальный централизованный каталог, который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. Например, в RHEL, Fedora, Ubuntu и Debian на его базе уже реализован автоматизированный режим обновления прошивок. Поддержка LVFS также присутствует в интерфейсах управления установкой приложений GNOME Software и KDE Discover. При этом fwupd не ограничен настольными системами и также может применяться для обновления прошивок на смартфонах, планшетах, серверах и устройствах интернета-вещей.

Сервис LVFS позволяет упростить доставку прошивок производителями, которым теперь не нужно формировать пакеты для различных дистрибутивов и генерировать сопутствующие каждому обновлению метаданные. В качестве формата для загрузки прошивок в репозиторий LVFS применяются архивы ".cab" с дополнительным XML-файлом с метаданными. Данный формат уже используется производителями при оформлении обновлений прошивок для Windows, поэтому для поддержки Linux не придётся вносить изменения в существующие процессы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания Lenovo подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  3. OpenNews: Компания Dell подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
  5. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lvfs, firmware
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