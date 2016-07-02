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Бета-выпуск Ubuntu 19.04

29.03.2019 10:08

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04 "Disco Dingo", который ознаменовал переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз Ubuntu 19.04 запланирован на 18 апреля.

Основные новшества:

  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.32 с переработанным стилем элементов интерфейса, рабочего стола и пиктограмм, прекращением поддержки глобального меню и экспериментальной поддержкой дробного масштабирования (в примечании к выпуску Ubuntu Desktop 19.04 перечислено около 10 пользовательских улучшений, но это старые данные, продублированные из информации к выпуску 18.10). По умолчанию графическое окружение по-прежнему остаётся на графическом стеке X.Org. Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.0 с поддержкой GPU AMD Radeon RX Vega и Intel Cannonlake, плат Raspberry Pi 3B/3B+, SoC Qualcomm Snapdragon 845, расширением поддержки USB 3.2 и Type-C, значительными улучшениями в области экономии энергопотребления;
  • Инструментарий обновлён до GCC 8.3, Glibc 2.29, OpenJDK 11, boost 1.67, rustc 1.31, python 3.7.2 (по умолчанию), ruby 2.5.3, php 7.2.15, perl 5.28.1, golang 1.10.4. Расширены инструменты для кросс-компиляции. Эмулятор QEMU обновлён до версии 3.1, а libvirt до версии 4.0;
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 6.2.2, kdenlive 8.12.3, GIMP 2.10.8, Krita 4.1.7, Blender v2.79beta, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.8, Darktable 2.6.0, Pitivi v0.999, Inkscape 0.92.4 , Falkon 3.0.1, Firefox 66. В репозиторий добавлена панель latte-dock 0.8.7;
  • В Xubuntu и Lubuntu прекращена подготовка 32-разрядных сборок (в прошлых выпусках от 32-разрядных сборок отказались Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie). Для загрузки теперь предлагаются только сборки для архитектуры x86_64. Поддержка репозиториев с пакетами для архитектуры i386 сохранена;
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.15 и набор приложений KDE Applications 18.12.3. Для упрощения перехода с других ОС по умолчанию для открытия файлов и каталогов теперь применяется двойной клик мышью (первый клик делает активной пиктограмму, а второй открывает файл). Старое поведение (открытие одним кликом) можно вернуть в настройках; Добавлен пакет kio-gdrive для обращения к Google Drive из приложений с поддержкой KIO (Dolphin, Kate, Gwenview и т.п.).

    В инсталлятор добавлен режим минимальной установки, при выборе которой не устанавливаются PIM-приложения (почтовый клиент, планировщик), LibreOffice, Cantata, mpd и некоторые мультимедийные и сетевые приложения (остаётся только чистый Plasma Desktop, Firefox, VLC и некоторые утилиты). Продолжается тестирование сеанса на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа);

  • В Ubuntu Budgie рабочий стол обновлён до версии Budgie 10.5 (обзор новшеств). По умолчанию задействован набор шрифтов "Noto Sans" и новая тема оформления QogirBudgie. В Budgie Welcome добавлена секция для быстрой установки snap-пакетов с браузерами GNOME Web, Midori, Vivaldi, Firefox, Chrome и Chromium. По умолчанию добавлен интерфейс для поиска файлов Catfish. Вместо файлового менеджера Nautilus задействован его форк Nemo. Для размещения пиктограмм на рабочем столе использован компонент DesktopFolder от проекта Elementary OS. Панель Plank перемещена в нижнюю часть экрана. Полностью переработан апплет с часами (ShowTime), добавлен апплет Take-A-Break для планирования перерывов в работе, а также апплеты для управления частотой CPU и режимами энергопотребления;
  • В Ubuntu MATE продолжена поставка прошлого выпуска рабочего стола MATE 1.20, в который перенесены некоторые исправления и улучшения из MATE 1.22. Решение остаться на версии 1.20 принято для унификации пакетов с Debian 10 и из-за возможных проблем со стабильностью сторонних приложений в следствии большого числа внутренних изменений в MATE 1.22. MATE Dock Applet обновлён до выпуска 0.88 с улучшенным режимом стилизации интерфейса под Unity 7. Добавлены патчи с поддержкой RDA (Remote Desktop Awareness) для улучшения работы с MATE внутри сеансов удалённого доступа к рабочему столу;
  • В Xubuntu в базовую поставку включены пакеты GIMP, AptURL, LibreOffice Impress и Draw. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.8.4 и компоненты Thunar Volume Manager 0.9.1 (переведён на GTK+ 3), Xfce Application Finder 4.13.2 (переведён на GTK+ 3), Xfce Desktop 4.13.3, Xfce Dictionary 0.8.2, Xfce Notifications 0.4.3, Xfce Panel 4.13.4, Xfce Screenshooter 1.9.4 и Xfce Task Manager 1.2.2;
  • В Ubuntu Studio усовершенствован интерфейс конфигуратора Ubuntu Studio Controls.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 18
  4. OpenNews: Релиз Ubuntu 18.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Чёртик (?), 10:22, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну, Golang могли бы поновее внедрить, уже 1.12 месяц как будет, к релизу 1.10 будет г мамонта)
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov (?), 10:38, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Ну, Golang могли бы поновее внедрить, уже 1.12 месяц как будет, к
    > релизу 1.10 будет г мамонта)

    Беги скорее upload-ить и dput-ить на ftp.ubuntu.com[I]!  Не отвлекайся на камментирование на нас, тёмных. [I]  Ну же?7

     
  • 1.2, Аномномномнимус (?), 10:28, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Традиционно хоткеи на переключение раскладки ломают остальные хоткеи?

    >> kio-gdrive

    а есть такое же но для nextCloud / Syncthing / Seafile ?

     
     
  • 2.5, жека воробьев (?), 10:35, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    кеды webdav не поддерживают?
     
  • 2.38, Del (?), 13:45, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >>Традиционно хоткеи на переключение раскладки ломают остальные хоткеи?

    Ага, вы что, проблеме же всего 10 лет... можно же еще подождать...

     
  • 2.49, llolik (ok), 15:07, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Традиционно хоткеи на переключение раскладки ломают остальные хоткеи?

    За это можно спросить Xorg-овцев, которые рабочий патч применять не хотят, потому что он им видите-ли концепцию ломает.

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:29, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    что не говори, а ubuntu молодцы, как только они портировали gnome3, он стал походить на нормальное DE
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:53, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не согласен. Как только Ubuntu GNOME почила, якобы войдя в основную версию, GNOME на Ubuntu более не интересен.
     
     
  • 3.12, Анонимный прохожий (?), 11:01, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu GNOME был тормозной и кривоватый.
     
     
  • 4.28, Аноним (8), 12:41, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы даете неточную информацию. На самом деле он был весьма быстрым и с продуманной концепцией. Тормозным франкенштейном он стал, как бы войдя в Ubuntu.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:34, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Unity на нем заработает? На 18.04 работает.
     
     
  • 2.19, Попугай Кеша (?), 11:41, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Игродвижок?
     
     
  • 3.22, Аномномномнимус (?), 11:54, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    IoC в .NET же
     
     
  • 4.25, Попугай Кеша (?), 12:10, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чего?
     
     
  • 5.29, Аноним (8), 12:43, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    IoC в .NET же
     
     
  • 6.30, ms (??), 12:54, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего?
     
     
  • 7.31, Аноним (31), 12:58, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    IoC в .NET же
     
     
  • 8.41, 915951952965966948950913 (?), 14:08, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну autofac для особенных
     
     
  • 9.50, ms (??), 15:18, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего?
     
  • 7.43, Stax (ok), 14:11, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    International Olympic Committee: https://www.olympic.org/the-ioc
     
  • 2.46, Алексей Морозов (ok), 14:34, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На 18.10 тоже. Так что, я думаю, все будет хорошо.
     
  • 1.7, Аноним (8), 10:49, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > компонент DesktopFolder от проекта Elementary OS

    Самый костыльный костыль из всех костылей.

     
  • 1.9, Аноним (-), 10:57, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а systemd из нее можно выпилить?..
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov (?), 11:11, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а systemd из нее можно выпилить?..

    Можно. Выпиливайте.  Вам -- разрешаю.

    Ссылочку на дебиановскую wiki прислать?

     
  • 1.10, Аноним (-), 10:59, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    А давайте создадим форк убунту без systemd! Кто за?
     
     
  • 2.11, Анонимный прохожий (?), 11:00, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А давайте создадим форк убунту без systemd! Кто за?

    А что, жить мешает? :-)

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:07, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но зачем, с ним ведь намного удобнее, я как пользователь очень рад, и компьютер стал загружаться быстрее. А для серверов есть опция что бы жить без него.
     
     
  • 3.16, hsjddd (?), 11:11, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Компьютер и раньше мог грузится быстрее, были и Init-NG, и паралельность в OpenRC.
     
  • 3.21, iPony (?), 11:47, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > рад, и компьютер стал загружаться быстрее

    Про скорость — нет. Upstart как-то пошустрее был (несильно).
    Хотя я тоже рад. Стало удобно так юниты писать ✍, системд таймеры ⏲, журналы 📓 смотреть

     
     
  • 4.42, Fnjv (?), 14:10, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    C Upstart на SSD я не успевал отпить кофе после нажатия на включение ПК, почему они забили на него? Эх, Юбунта-Юбунта, а как все хорошо начиналось...
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov (?), 11:13, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А давайте создадим форк убунту без systemd! Кто за?

    Где ж второго Космонавта-то взять?
    Тама вона один дважды туристом летал... но у него резюме так себе.

    Предложения?7  <Б>>><

     
  • 1.13, zloykakpes (ok), 11:07, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > python 3.7.2 (по умолчанию)

    Т.е. если ввести в терминале python — запустится именно третий?

     
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov (?), 11:21, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> python 3.7.2 (по умолчанию)
    > Т.е. если ввести в терминале python — запустится именно третий?

    Пороли тебя -- мало.  //И его(?) тоже

    https://packages.ubuntu.com/search?searchon=contents&keywords=bin/python&mode=

    =>

    https://packages.ubuntu.com/disco/python-minimal

    Package: python-minimal (2.7.16-1)

     
     
  • 3.24, zloykakpes (ok), 11:58, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никогда не пробовал искать по файлу, спасибо :)

    btw, сервер любит отдавать 500-ю.

     
  • 1.20, Попугай Кеша (?), 11:43, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для упрощения перехода с других ОС по умолчанию для открытия файлов и каталогов теперь применяется двойной клик мышью (первый клик делает активной пиктограмму, а второй открывает файл).

    - вот за это +

    Всегда бесило. На Win/Mac всегда двойной. Эти умудрились одинарный.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:30, 29/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не всегда В Win Me, по-моему пытались по дефолту также пересадить на одинарны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, ryoken (ok), 13:55, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ну. Как только в вантуз ещё 95й водрузили осла4 с возможностью клацать одну педаль - с тех пор так и пользуюсь, где это можно настроить. Экономьте ресурс переключателя !!! :D
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:16, 29/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле одинарный ок Но сильно не привычно, когда во многих других по д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, AleksK (ok), 12:21, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это первый образ Ubuntu который наконец запустился на моем ноуте с Ryzen 5, без всяких танцев с отключением ACPI. Наконец они вспомнили что уже не мало таких ноутов есть.
     
     
  • 2.36, НяшМяш (ok), 13:26, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто наконец-то обновили ядро на более-менее современное.
     
  • 1.32, EuPhobos (ok), 13:02, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > ..прекращением поддержки глобального меню..

    Ubuntu снова стал сборкой Debian ? Что ни будь своё ещё осталось?

     
     
  • 2.34, iPony (?), 13:17, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Много чего.
    Расширенная поддержка (+2 года хотя бы) за денежку для компаний.
    Sanp пакеты. Это реально круто, когда ты можешь одним нажатием кнопки поставить PyCharm. Клиент для Heroku. И так далее.
    Более простая ситуация с несвободными кодеками.
    Больше поддержка от разработчиков приклданого софта.
     
     
  • 3.40, ryoken (ok), 14:00, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> Sanp пакеты.
    >> приклданого софта.

    Я понимаю, тяжело копытом буквы набирать, но вы не торопитесь уж так-то :D.

     
  • 2.35, iPony (?), 13:20, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновление (минорное) ядра без перезагрузки - Livepatch.
    ну и конечно фапабельные обои 🐕
    https://www.deviantart.com/sylviaritter/art/Disco-Dingo-786327017
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:11, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    где openjdk 12 ? почему это старье должен терпеть?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:32, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем 12? У него поддержка 6 месяцев, на нем никто и прогать не будет всерьёз. Я, например. его даже скачивать не планирую.
     
     
  • 3.44, Анонимс (?), 14:15, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же девиз "написал один раз, запускай везде и на любой версии"?
     
     
  • 4.52, Stax (ok), 16:52, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, там довольно много допущений, так что это далеко не всегда работает. Хотя если писать "как положено", обычно работает. Но претензия неясна: запускайте на любой версии, в чем проблема? Можете запускать на 12.

    Просто 12 версию в дистрибутив класть нельзя, т.к. ее в рамках жизни дистрибутива придется менять на 13, т.к. для 12 даже дырки в безопасности через пол-года закрывать не будут (в сентябре этого года заканчивается ее поддержка - а дальше либо 11, либо 13, но 13 тоже будет не-LTS). А такой геморрой на пустом месте никому не нужен, вот и берут 11 версию, LTS.

    Или, если вам так понятнее: 12, так же как и Java 9 и 10 это что-то вроде беты, by design. Чтобы разработчики могли смотреть, куда идут технологии. А для реального использования в данный м омент предполагаются версии 8 и 11.

     
  • 1.47, Аноним (33), 14:40, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    gc новый заценить хочется , может джава перестанет быть с утечками
     
  • 1.48, Рэмбо (?), 14:50, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А где картинка с дефолтным Gnome 3. Гномоневистничество на этом сайте выходит на новый уровень?
     
  • 1.51, Аноним (-), 15:27, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Про ядро сказали, про инструментарий сказали, про glibc сказали, а какой версии systemd не сказали. Центральный компонент системы. Позор!
     

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