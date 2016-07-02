Бета-выпуск Ubuntu 19.04

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|2.6, Andrey Mitrofanov (?), 10:38, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Ну, Golang могли бы поновее внедрить, уже 1.12 месяц как будет, к
> релизу 1.10 будет г мамонта)
Беги скорее upload-ить и dput-ить на ftp.ubuntu.com[I]! Не отвлекайся на камментирование на нас, тёмных. [I] Ну же?7
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|2.38, Del (?), 13:45, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>Традиционно хоткеи на переключение раскладки ломают остальные хоткеи?
Ага, вы что, проблеме же всего 10 лет... можно же еще подождать...
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|2.49, llolik (ok), 15:07, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Традиционно хоткеи на переключение раскладки ломают остальные хоткеи?
За это можно спросить Xorg-овцев, которые рабочий патч применять не хотят, потому что он им видите-ли концепцию ломает.
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|2.8, Аноним (8), 10:53, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не согласен. Как только Ubuntu GNOME почила, якобы войдя в основную версию, GNOME на Ubuntu более не интересен.
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|4.28, Аноним (8), 12:41, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вы даете неточную информацию. На самом деле он был весьма быстрым и с продуманной концепцией. Тормозным франкенштейном он стал, как бы войдя в Ubuntu.
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|2.14, Аноним (14), 11:07, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Но зачем, с ним ведь намного удобнее, я как пользователь очень рад, и компьютер стал загружаться быстрее. А для серверов есть опция что бы жить без него.
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|3.21, iPony (?), 11:47, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> рад, и компьютер стал загружаться быстрее
Про скорость — нет. Upstart как-то пошустрее был (несильно).
Хотя я тоже рад. Стало удобно так юниты писать ✍, системд таймеры ⏲, журналы 📓 смотреть
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|4.42, Fnjv (?), 14:10, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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C Upstart на SSD я не успевал отпить кофе после нажатия на включение ПК, почему они забили на него? Эх, Юбунта-Юбунта, а как все хорошо начиналось...
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|2.17, Andrey Mitrofanov (?), 11:13, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А давайте создадим форк убунту без systemd! Кто за?
Где ж второго Космонавта-то взять?
Тама вона один дважды туристом летал... но у него резюме так себе.
Предложения?7 <Б>>><
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|1.20, Попугай Кеша (?), 11:43, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Для упрощения перехода с других ОС по умолчанию для открытия файлов и каталогов теперь применяется двойной клик мышью (первый клик делает активной пиктограмму, а второй открывает файл).
- вот за это +
Всегда бесило. На Win/Mac всегда двойной. Эти умудрились одинарный.
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|2.39, ryoken (ok), 13:55, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да ну. Как только в вантуз ещё 95й водрузили осла4 с возможностью клацать одну педаль - с тех пор так и пользуюсь, где это можно настроить. Экономьте ресурс переключателя !!! :D
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|1.26, AleksK (ok), 12:21, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Это первый образ Ubuntu который наконец запустился на моем ноуте с Ryzen 5, без всяких танцев с отключением ACPI. Наконец они вспомнили что уже не мало таких ноутов есть.
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|2.34, iPony (?), 13:17, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Много чего.
Расширенная поддержка (+2 года хотя бы) за денежку для компаний.
Sanp пакеты. Это реально круто, когда ты можешь одним нажатием кнопки поставить PyCharm. Клиент для Heroku. И так далее.
Более простая ситуация с несвободными кодеками.
Больше поддержка от разработчиков приклданого софта.
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|3.40, ryoken (ok), 14:00, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>> Sanp пакеты.
>> приклданого софта.
Я понимаю, тяжело копытом буквы набирать, но вы не торопитесь уж так-то :D.
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|2.37, Аноним (37), 13:32, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем 12? У него поддержка 6 месяцев, на нем никто и прогать не будет всерьёз. Я, например. его даже скачивать не планирую.
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|4.52, Stax (ok), 16:52, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну, там довольно много допущений, так что это далеко не всегда работает. Хотя если писать "как положено", обычно работает. Но претензия неясна: запускайте на любой версии, в чем проблема? Можете запускать на 12.
Просто 12 версию в дистрибутив класть нельзя, т.к. ее в рамках жизни дистрибутива придется менять на 13, т.к. для 12 даже дырки в безопасности через пол-года закрывать не будут (в сентябре этого года заканчивается ее поддержка - а дальше либо 11, либо 13, но 13 тоже будет не-LTS). А такой геморрой на пустом месте никому не нужен, вот и берут 11 версию, LTS.
Или, если вам так понятнее: 12, так же как и Java 9 и 10 это что-то вроде беты, by design. Чтобы разработчики могли смотреть, куда идут технологии. А для реального использования в данный м омент предполагаются версии 8 и 11.
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