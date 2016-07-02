Бета-выпуск Ubuntu 19.04

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04 "Disco Dingo", который ознаменовал переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз Ubuntu 19.04 запланирован на 18 апреля. Основные новшества: Рабочий стол обновлён до GNOME 3.32 с переработанным стилем элементов интерфейса, рабочего стола и пиктограмм, прекращением поддержки глобального меню и экспериментальной поддержкой дробного масштабирования (в примечании к выпуску Ubuntu Desktop 19.04 перечислено около 10 пользовательских улучшений, но это старые данные, продублированные из информации к выпуску 18.10). По умолчанию графическое окружение по-прежнему остаётся на графическом стеке X.Org. Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;

Ядро Linux обновлено до версии 5.0 с поддержкой GPU AMD Radeon RX Vega и Intel Cannonlake, плат Raspberry Pi 3B/3B+, SoC Qualcomm Snapdragon 845, расширением поддержки USB 3.2 и Type-C, значительными улучшениями в области экономии энергопотребления;

Инструментарий обновлён до GCC 8.3, Glibc 2.29, OpenJDK 11, boost 1.67, rustc 1.31, python 3.7.2 (по умолчанию), ruby 2.5.3, php 7.2.15, perl 5.28.1, golang 1.10.4. Расширены инструменты для кросс-компиляции. Эмулятор QEMU обновлён до версии 3.1, а libvirt до версии 4.0;

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 6.2.2, kdenlive 8.12.3, GIMP 2.10.8, Krita 4.1.7, Blender v2.79beta, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.8, Darktable 2.6.0, Pitivi v0.999, Inkscape 0.92.4 , Falkon 3.0.1, Firefox 66. В репозиторий добавлена панель latte-dock 0.8.7;

В Xubuntu и Lubuntu прекращена подготовка 32-разрядных сборок (в прошлых выпусках от 32-разрядных сборок отказались Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie). Для загрузки теперь предлагаются только сборки для архитектуры x86_64. Поддержка репозиториев с пакетами для архитектуры i386 сохранена;

В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.15 и набор приложений KDE Applications 18.12.3. Для упрощения перехода с других ОС по умолчанию для открытия файлов и каталогов теперь применяется двойной клик мышью (первый клик делает активной пиктограмму, а второй открывает файл). Старое поведение (открытие одним кликом) можно вернуть в настройках; Добавлен пакет kio-gdrive для обращения к Google Drive из приложений с поддержкой KIO (Dolphin, Kate, Gwenview и т.п.). В инсталлятор добавлен режим минимальной установки, при выборе которой не устанавливаются PIM-приложения (почтовый клиент, планировщик), LibreOffice, Cantata, mpd и некоторые мультимедийные и сетевые приложения (остаётся только чистый Plasma Desktop, Firefox, VLC и некоторые утилиты). Продолжается тестирование сеанса на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа);

В Ubuntu Budgie рабочий стол обновлён до версии Budgie 10.5 (обзор новшеств). По умолчанию задействован набор шрифтов "Noto Sans" и новая тема оформления QogirBudgie. В Budgie Welcome добавлена секция для быстрой установки snap-пакетов с браузерами GNOME Web, Midori, Vivaldi, Firefox, Chrome и Chromium. По умолчанию добавлен интерфейс для поиска файлов Catfish. Вместо файлового менеджера Nautilus задействован его форк Nemo. Для размещения пиктограмм на рабочем столе использован компонент DesktopFolder от проекта Elementary OS. Панель Plank перемещена в нижнюю часть экрана. Полностью переработан апплет с часами (ShowTime), добавлен апплет Take-A-Break для планирования перерывов в работе, а также апплеты для управления частотой CPU и режимами энергопотребления;

В Ubuntu MATE продолжена поставка прошлого выпуска рабочего стола MATE 1.20, в который перенесены некоторые исправления и улучшения из MATE 1.22. Решение остаться на версии 1.20 принято для унификации пакетов с Debian 10 и из-за возможных проблем со стабильностью сторонних приложений в следствии большого числа внутренних изменений в MATE 1.22. MATE Dock Applet обновлён до выпуска 0.88 с улучшенным режимом стилизации интерфейса под Unity 7. Добавлены патчи с поддержкой RDA (Remote Desktop Awareness) для улучшения работы с MATE внутри сеансов удалённого доступа к рабочему столу;

В Xubuntu в базовую поставку включены пакеты GIMP, AptURL, LibreOffice Impress и Draw. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.8.4 и компоненты Thunar Volume Manager 0.9.1 (переведён на GTK+ 3), Xfce Application Finder 4.13.2 (переведён на GTK+ 3), Xfce Desktop 4.13.3, Xfce Dictionary 0.8.2, Xfce Notifications 0.4.3, Xfce Panel 4.13.4, Xfce Screenshooter 1.9.4 и Xfce Task Manager 1.2.2;

В Ubuntu Studio усовершенствован интерфейс конфигуратора Ubuntu Studio Controls.



