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Опасные уязвимости в платформе электронной коммерции Magento

28.03.2019 23:02

В открытой платформе для организации электронной коммерции Magento, которая занимает около 20% рынка систем для создания интернет-магазинов, выявлены уязвимости, позволяющие выполнить код на сервере и осуществить подстановку SQL-запроса. Проблемы устранены в выпусках Magento 2.1.17, 2.2.8 и 2.3.1, в которых также исправлено 30 менее опасных уязвимостей, таких как межсайтовая подделка запроса (CSRF) и межсайтовый скриптинг (XSS).

Наиболее опасная проблема позволяет добиться подстановки своего SQL-кода через отправку специального запроса к обработчику "/catalog/product/frontend_action_synchronize". Атака может быть проведена неаутентифицированным пользователем. Через манипуляции с содержимым БД атакующий может добиться выполнения своего кода на стороне сервера или загрузить конфиденциальные данные из БД, включая хэши паролей пользователей.

Ещё 5 уязвимостей позволяют выполнить свой код на сервере, но ограничены атаками со стороны аутентифицированных пользователей, снабжённых дополнительными привилегиями. Например, пользователь с правом создания уведомлений и шаблонов писем может выполнить код через создание специально оформленных шаблонов, а пользователи с правами администратора магазина могут выполнить PHP-код через манипуляции с шаблонами писем или загрузку phar-файла под видом картинки (проведение атаки "Phar deserialization").

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sucuri.net/2019/0...)
  2. OpenNews: Опубликована статистика компрометации сайтов в 2018 году
  3. OpenNews: Более 5900 интернет-магазинов поражены вредоносным ПО для перехвата номеров кредитных карт
  4. OpenNews: Уязвимости в платформе электронной коммерции Magento
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в платформе электронной коммерции Magento
  6. OpenNews: Половина протестированных интернет-магазинов на платформе Magento подвержены критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: magento
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  • 1.1, Аноним (1), 23:09, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    1.9 подвержены?
     
  • 1.2, Ordu (ok), 23:17, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Наиболее опасная проблема позволяет добиться подстановки своего SQL-кода через отправку специального запроса

    Шёл 2019 год, а php всё не мог справиться с sql-injection. Блин, КАК ТАК МОЖНО?

    Не, ну ладно C и C++ продолжают десятилетиями ходить по граблям нулевых и висящих указателей, там особенности языка вынуждают. Но sql -- это внешняя сущность для php, и всё что надо -- дать веб-макаке safe-API, который не позволит ей создать условий для sql-инъекции.

     
     
  • 2.3, Crazy Alex (ok), 23:45, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Попытайтесь. И удивитесь, как много странных случаев, которые в красивые ограничения не укладываются - разного рода генерация имён таблиц на лету и тому подобное. Если проект крупнее hello world - никуда не денетесь, будете время от времени собирать запрос строкой, со всеми вытекающими рисками.

    В плюсах, кстати, тоже можно в 99% случаев обойтись без каких-либо "граблей нулевых и висящих указателей", тем они от C и отличаются.

     
     
  • 3.6, vedronim (?), 00:43, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Динамически собирать запрос можно и в безопастном виде.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 01:07, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Нет, нельзя. В SQLite, например, нельзя создавать таблицы и триггерить прагмы используя prepared statements.
     
  • 3.8, Ordu (ok), 01:08, 29/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это делается элементарно let field_name get_one_more_field_name let result... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, vitalif (ok), 01:17, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...и учить ещё один язык в дополнение к SQL. А потом ой а как написать OR? Ой а как написать постгрес специфичный оператор? Ой а как вместо таблицы подзапрос? Ой а CTE написать?

    Я лично вообще не понимаю, как можно такие баги (возможность sql-инъекции) допускать на любом языке. Рукожопу и Rust не помеха

     
     
  • 5.11, Ordu (ok), 01:33, 29/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это и есть sql Тут ничего учить дополнительно не надо, достаточно понять идею, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.15, Crazy Alex (ok), 02:58, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да блин, ормов сотоварищи написано уже море. Но используются в основном какой-нибудь джаве, где написать простыню (и ещё кусок xml впридачу) для выполнения чего-то тривиального - норма, как в том же Hibernate. И то вписанные руками SQL запросы - не то чтобы редкость. Потому что по дефолту либо с быстродействием проблемы, либо что-то требует больше динамики, чем может предоставить либа.
     
  • 5.13, freehck (ok), 02:00, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я лично вообще не понимаю, как можно такие баги (возможность sql-инъекции) допускать на любом языке.

    Как-как. Надо спозиционировать язык как "язык для домохозяек", после чего нарастить соотвествующего уровня сознания комьюнити -- и вуаля, получите массу ошибок такого толка в тысячах проектов. =)

     
  • 4.12, freehck (ok), 01:57, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > let result = query_builder()
    >     .select(["uid", "nickname", field_name])
    >     .from(USERS_TABLE)
    >     .where(less(length("nickname"), 5))
    >     .execute(SQL_CONNECTION);

    Ну с селектом-то всё просто. Если уж показывать, то джойны, агрегаты, вложенные запросы. =)

     
  • 4.14, Crazy Alex (ok), 02:22, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это у вас статически построенный запрос. Для простых случаев - так и делают, благо ормов написано - вагон. А теперь представьте, что оно генерируется динамически - надо - лишнее where добавили (или в него пару-тройку условий), надо - join докрутили, имя таблицы на лету сгенерировали, и так далее. Ну, то есть тоже можно реализовать, но получаются такие монстры, с котороыми связываться - только проблем искать. А если проще - то не выйдет всё эскейпить, оптому что там натурально не только данные подставляются, но и куски языковой конструкции генерируются.

    В общем, поверьте, SQL - это настолько истоптанная тема, что абсолютно все подходы были перепробованы сотни если не тысячи раз. И используется то, что даёт оптимальный выхлоп.

     
  • 2.9, Sw00p aka Jerom (?), 01:10, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да ладно, не удивлен, после новости с циской )))))

    пс: адская капча 66637

     
  • 1.4, zzz (??), 23:55, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кто-то до сих пор пользуется этим раздутым маркетинговым буллшитом?
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:10, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стоит уточнить, что Magento это компания Adobe.
     

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