Опасные уязвимости в платформе электронной коммерции Magento

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|1.2, Ordu (ok), 23:17, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Наиболее опасная проблема позволяет добиться подстановки своего SQL-кода через отправку специального запроса
Шёл 2019 год, а php всё не мог справиться с sql-injection. Блин, КАК ТАК МОЖНО?
Не, ну ладно C и C++ продолжают десятилетиями ходить по граблям нулевых и висящих указателей, там особенности языка вынуждают. Но sql -- это внешняя сущность для php, и всё что надо -- дать веб-макаке safe-API, который не позволит ей создать условий для sql-инъекции.
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|2.3, Crazy Alex (ok), 23:45, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Попытайтесь. И удивитесь, как много странных случаев, которые в красивые ограничения не укладываются - разного рода генерация имён таблиц на лету и тому подобное. Если проект крупнее hello world - никуда не денетесь, будете время от времени собирать запрос строкой, со всеми вытекающими рисками.
В плюсах, кстати, тоже можно в 99% случаев обойтись без каких-либо "граблей нулевых и висящих указателей", тем они от C и отличаются.
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|4.7, Аноним (7), 01:07, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, нельзя. В SQLite, например, нельзя создавать таблицы и триггерить прагмы используя prepared statements.
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|4.10, vitalif (ok), 01:17, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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...и учить ещё один язык в дополнение к SQL. А потом ой а как написать OR? Ой а как написать постгрес специфичный оператор? Ой а как вместо таблицы подзапрос? Ой а CTE написать?
Я лично вообще не понимаю, как можно такие баги (возможность sql-инъекции) допускать на любом языке. Рукожопу и Rust не помеха
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|6.15, Crazy Alex (ok), 02:58, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да блин, ормов сотоварищи написано уже море. Но используются в основном какой-нибудь джаве, где написать простыню (и ещё кусок xml впридачу) для выполнения чего-то тривиального - норма, как в том же Hibernate. И то вписанные руками SQL запросы - не то чтобы редкость. Потому что по дефолту либо с быстродействием проблемы, либо что-то требует больше динамики, чем может предоставить либа.
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|5.13, freehck (ok), 02:00, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я лично вообще не понимаю, как можно такие баги (возможность sql-инъекции) допускать на любом языке.
Как-как. Надо спозиционировать язык как "язык для домохозяек", после чего нарастить соотвествующего уровня сознания комьюнити -- и вуаля, получите массу ошибок такого толка в тысячах проектов. =)
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|4.12, freehck (ok), 01:57, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> let result = query_builder()
> .select(["uid", "nickname", field_name])
> .from(USERS_TABLE)
> .where(less(length("nickname"), 5))
> .execute(SQL_CONNECTION);
Ну с селектом-то всё просто. Если уж показывать, то джойны, агрегаты, вложенные запросы. =)
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|4.14, Crazy Alex (ok), 02:22, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это у вас статически построенный запрос. Для простых случаев - так и делают, благо ормов написано - вагон. А теперь представьте, что оно генерируется динамически - надо - лишнее where добавили (или в него пару-тройку условий), надо - join докрутили, имя таблицы на лету сгенерировали, и так далее. Ну, то есть тоже можно реализовать, но получаются такие монстры, с котороыми связываться - только проблем искать. А если проще - то не выйдет всё эскейпить, оптому что там натурально не только данные подставляются, но и куски языковой конструкции генерируются.
В общем, поверьте, SQL - это настолько истоптанная тема, что абсолютно все подходы были перепробованы сотни если не тысячи раз. И используется то, что даёт оптимальный выхлоп.
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