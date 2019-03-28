Опасные уязвимости в платформе электронной коммерции Magento

В открытой платформе для организации электронной коммерции Magento, которая занимает около 20% рынка систем для создания интернет-магазинов, выявлены уязвимости, позволяющие выполнить код на сервере и осуществить подстановку SQL-запроса. Проблемы устранены в выпусках Magento 2.1.17, 2.2.8 и 2.3.1, в которых также исправлено 30 менее опасных уязвимостей, таких как межсайтовая подделка запроса (CSRF) и межсайтовый скриптинг (XSS).

Наиболее опасная проблема позволяет добиться подстановки своего SQL-кода через отправку специального запроса к обработчику "/catalog/product/frontend_action_synchronize". Атака может быть проведена неаутентифицированным пользователем. Через манипуляции с содержимым БД атакующий может добиться выполнения своего кода на стороне сервера или загрузить конфиденциальные данные из БД, включая хэши паролей пользователей.

Ещё 5 уязвимостей позволяют выполнить свой код на сервере, но ограничены атаками со стороны аутентифицированных пользователей, снабжённых дополнительными привилегиями. Например, пользователь с правом создания уведомлений и шаблонов писем может выполнить код через создание специально оформленных шаблонов, а пользователи с правами администратора магазина могут выполнить PHP-код через манипуляции с шаблонами писем или загрузку phar-файла под видом картинки (проведение атаки "Phar deserialization").



