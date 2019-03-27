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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.3 и 0.101.2 с устранением уязвимостей

27.03.2019 10:14

Компания Cisco представила корректирующие выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.3 и 0.101.2, в которых устранено несколько уязвимостей:

  • CVE-2019-1788 - возможность записи в область памяти вне выделенного буфера при сканировании файлов в формате OLE2 (например, документы Microsoft Office 97-2003);
  • CVE-2019-1785 - возможность записи данных в область ФС вне каталога, используемого при распаковке, при сканировании специально оформленных RAR-архивов;
  • CVE-2019-1786, CVE-2019-1787, CVE-2019-1789 - возможность чтения из памяти за границей буфера при сканировании специально оформленных PDF-документов и исполняемых файлов в формате PE (EXE, DLL);
  • CVE-2019-1798 - обращение к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) при сканировании специально оформленных вложенных RAR-архивов;

Кроме того в новых выпусках добавлено несколько исправлений и мер для усиления защиты:

  • Добавлен режим непривилегированного сканирования CL_SCAN_GENERAL_UNPRIVILEGED, при которой движок запускается без прав чтения файлов.
  • В код нормализации HTML, распаковки UPX, ARJ, CPIO, Xz и LZW, парсинга OLE2 и преобразования UTF-16 в ASCII добавлены дополнительные проверки для исключения возникновения неопределённого поведения.
  • В распаковщик UPX добавлены проверки для блокирования целочисленных переполнений.
  • Устранены утечки памяти в парсерах OLE2 и PDF, а также утечка файловых дескрипторов в коде нормализации HTML.
  • Прекращено использование проблемной функции преобразования файловых дескрипторов в файловые пути.
  • Реализована возможность создания временных файлов при распаковке архивов RAR без прямого доступа процесса к этим файлам по файловому пути.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2019/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
  3. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
  6. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1.1, Анонннн (?), 10:35, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    На сколько оно сейчас рабочее? Или только для галочки.
     
     
  • 2.3, кульхаксор (?), 10:53, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    нормальные уязвимости, рабочие, пользуйтесь

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:49, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    слышал что пользуют с альтернативными вирусными базами (которые фиг знает где берутся), в основном
     
  • 1.2, ryoken (ok), 10:40, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Во, а я уж с год как про сию вещь не слышал и даже успел забыть, что их Циска скупила :D.
     
     
  • 2.4, нах (?), 10:53, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    угу, антивирус касперского наше всьо, скрепно, духовно, надежно.

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:25, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это самое... антивирус?.. Не, не слышал!
     
     
  • 2.8, Анонимс (?), 12:08, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Слово "антивирус" - это архаизм и его не принято употреблять в приличном обществе.
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 12:56, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что сейчас модно? "секурити", IDS или suite?)
     
  • 1.6, sd (??), 11:28, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Поставил как-то иммунет на базе этого сабжа на сервак, т к другие бесплатные не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, xm (ok), 12:43, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хотите верьте, а хотите нет, пока все остальные антивирусы не видели в малвари Petya ничего плохого, этот самый Immunet его распознавал и прибивал на раз-два.
    Я к тому что а вы уверены что у вас на сервере всё хорошо? ;-)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:47, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    На вендовом? Хорошо? Вы шутите.
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:20, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > покупать винсервер за сотни нефти
    > бояться вирусов

    Что же ты, не доверяешь лучшей в мире IT корпорации?

     

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