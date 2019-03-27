Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.3 и 0.101.2 с устранением уязвимостей

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|2.7, Аноним (7), 11:49, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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слышал что пользуют с альтернативными вирусными базами (которые фиг знает где берутся), в основном
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|2.9, xm (ok), 12:43, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Хотите верьте, а хотите нет, пока все остальные антивирусы не видели в малвари Petya ничего плохого, этот самый Immunet его распознавал и прибивал на раз-два.
Я к тому что а вы уверены что у вас на сервере всё хорошо? ;-)
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|2.12, Аноним (12), 15:20, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> покупать винсервер за сотни нефти
> бояться вирусов
Что же ты, не доверяешь лучшей в мире IT корпорации?
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