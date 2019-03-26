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Европарламент принял директиву об авторских правах в интернете с исключениями для открытого ПО

26.03.2019 19:39

После трёхстороннего обсуждения с участием Европейской комиссии и Совета Европейского союза, Европарламент принял окончательный вариант директивы об авторских и смежных правах. За принятие директивы проголосовали 384 члена Европарламента, против - 274, воздержались - 36.

Голосование в Европарламенте прошло на фоне митингов противников новых правил регулирования авторского права, в которых в эти выходные приняло участие около 150 тысяч демонстрантов. Online-петицию против принятия закона подписало более 5 млн человек.

После одобрения парламентом, директива передана в Европейский совет для формального утверждения. Ожидается, что директива будет утверждена до 9 апреля, после чего страны Евросоюза будут обязаны до 2021 года перенести её в свои национальные законодательства. Также остаётся шанс, что Германия и Польша не поддержат директиву в Европейском совете, тогда потребуется проведение дополнительных переговоров.

Неприятие нового законодательства в области авторского права связано главным образом со статьёй 17 (до переименования - 13 статья), которая предписывает применение интернет-компаниями специальных фильтров для проверки потенциального нарушения авторских прав на этапе загрузки контента пользователем. Опасения противников директивы связаны с возможными ложными срабатываниями фильтров, в которых применяются автоматические алгоритмы и типовые шаблоны защищённого авторского контента. Ключевое отличие от ранее применяемой практики состоит в том, что раньше правообладатели отправляли требования по блокировке в случае нарушении авторских прав, а теперь блокировка будет выполняться автоматически на основе фильтров и в случае ложного срабатывания пользователю потребуется доказывать, что его контент не нарушает авторские права.

По мнению Юлии Реда, депутата Европарламента от Германии и члена Пиратской партии Германии, применяемые в фильтрах алгоритмы не смогут отличить реальные нарушения авторских прав от легального использование контента. В частности, под блокировку могут попасть пародии и мемы, в которых используются кадры из фильмов. Требование фильтрации контента неизбежно приведёт к учащению ошибочной блокировки легальных загрузок и усложнит жизнь небольшим провайдерам контента, которые не могут себе позволить покупку дорогостоящего фильтрующего ПО.

К счастью, в ходе обсуждения законопроекта удалось добиться внесения ряда поправок, смягчающих требования. Например, из под действия директивы выведено программное обеспечение и закон не будет распространяться на архивы ПО, репозитории и платформы совместной разработки свободного и открытого ПО. Финальный вариант директивы охватывает только платформы, на которые загружаются музыка или видео.

Много споров также породила 15 статья (до переименования - 11 статья), вводящая "отчисления за ссылки". Статья разрешает новостным изданиям требовать выплаты отчислений за размещение заголовков и отрывков новостей на сайтах агрегаторов контента. По сравнению с изначальным вариантом в финальном документе отражены поправки, выводящие из области действия статьи ссылки на источник - издатель не может потребовать получения лицензии на ссылку, если она используется для идентификации источника контента. Издатели также должны явно обозначить в публикации необходимость заключения лицензионного соглашения на выставление ссылки (по умолчанию заключение такого соглашения не требуется).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Европарламент проголосовал за новые правила авторского права, вводящие упреждающую фильтрацию контента
  3. OpenNews: Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки
  4. OpenNews: Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla
  5. OpenNews: Linux Foundation унифицирует инструментарий для проверки соблюдения открытых лицензий
  6. OpenNews: Google возобновил разбирательство с Oracle, связанное с Java и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law, copyright
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  • 1.1, Sluggard (ok), 21:36, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Михалков плачет от зависти. Или, что хуже, мотает на ус.
     
     
  • 2.49, Имя (?), 23:44, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Я б этому дяде, с большими усами...
     
     
  • 3.51, Sluggard (ok), 23:57, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Там один усатей другого у нас. Да и не у нас тоже.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:45, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Копирайт довольно опасная штука. Вот играет музыка "защищенная" копирайтом в публичном месте, а у меня звонит телефон. Могу я ответить за звонок? Ведь музыка будет записана и передана собеседнику. Могу я записать как поют птички или играют рыбки или голос человека? Да и я не хочу слушать музыку защищенную копирайтом - я не могу не поделиться ею ни послушать если захочу - узаконенное рабство. Вообщем, проигрывание контента "защищенного" копирайтом должно быть не законно в публичных местах, улицах, магазинах. Пусть музыка рабов играет в темных подвалах.
     
     
  • 2.3, Sluggard (ok), 21:50, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Даже звонок твоего телефона, если у тебя там мелодией стоит чья-либо композиция (пусть и честно купленная) — уже нарушение копирайта, это ведь публичное воспроизведение. :)
     
     
  • 3.7, th3m3 (ok), 22:05, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может у него там музыка под Копилефт лицензией.
     
     
  • 4.9, Sluggard (ok), 22:09, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может у него там музыка под Копилефт лицензией.

    Ну не шлангуй, из контекста же понятно, что речь о закопирайченной музыке.
    У меня, в связи с вышесказанным, вдруг возник вопрос, как из такой ситуации выходят доблестные сотрудники РАО.

     
     
  • 5.12, Имя (?), 22:15, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    доблестные давно застрелились от стыда, если там такие вообще были
     
     
  • 6.13, Sluggard (ok), 22:17, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > доблестные давно застрелились от стыда, если там такие вообще были

    Да ладно. Даже после нашумевшей истории с хором ветеранов никто не стрелялся. Они ж копирастично-доблестные, а не вменяемо-совестливые.

     
  • 4.14, axredneck (?), 22:17, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, у меня там не музыка, а звонок старого дискового телефона. И я не знаю, кто правообладатель этого звонка.
     
     
  • 5.32, Аноним (-), 22:47, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет никакого правообладателя звонка.
     
  • 2.29, Аноним (-), 22:43, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На ютубе давно пошла мода банить целые каналы, если в ролике не адй Бог засветилось 2 секунды чьего-то закопирайченого видео или звука.
     
  • 2.53, freehck (ok), 00:02, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Копирайт довольно опасная штука.

    Пистолет тоже.

     
  • 2.54, Аноним84701 (ok), 00:59, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Копирайт довольно опасная штука. Вот играет музыка "защищенная" копирайтом в публичном
    > месте, а у меня звонит телефон. Могу я ответить за звонок?

    Вообще, достаточно вспомнить, как ролики с записью челябинского метеорита автоматически фильтровались гуглом на ютубе, просто потому что запсь велась из машины и в фоне (громко) играла музыка.
    Первый звоночек и наглядная демонстрация, так сказать.


     
  • 1.4, Айран (?), 21:56, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Поэтому, начиная с 2009 года, все евродепутаты получают базовую годовую зарплату, составляющую 38,5 % от зарплаты европейского судьи, или около 85000 евро. " (вики)
    депутатов дешевле купить, чем судей
     
     
  • 2.19, пох (?), 22:24, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    так, намек: минимум, необходимый рашковану для получения blaue card, нынче поднят и составляет 53600 (с исключением для сильно необходимых профессий, как-то говночист, поедатель падали на кладбище и собиратель бычков с газона)

    т.е. евродепутатом быть очень, очень плохо - зарплата всего на 30% выше минимально-возможной зарплаты гастарбайтера без знания языка и нормального образования.

    (там, конечно, помимо этого минимума, еще примерно на пол-столько всяких ништяков должно перепадать, но у гастарбайтера ништяки тоже имеются)

    так что набигайте, пакупайте - недорого должны продаваться-то.

     
  • 2.31, Аноним (-), 22:46, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А наших дeпутатов и покyпать не надо, эти прocтитyтки просто берут сколько надо из бюджета и строят себе виллы, покупают яхты, а их детишки учатся зарубежом.
     
  • 1.5, ФСБ РФ (?), 21:59, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –18 +/
    > члена Пиратской партии

    Что за детский сад...

     
     
  • 2.15, user (??), 22:19, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А у нас у РСП монополия на пиратство, остальные заплатили и теперь совесть чиста.
     
  • 2.45, Аноним (-), 23:32, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Детский сад у тебя в штанах.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:04, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пиратам надо агитировать людей повыкидывать из парламента тех уродов, которые проголосовали "за". Всех до последнего. Если это можно сделать (не знаю, кто их выбирает).
     
     
  • 2.11, Sluggard (ok), 22:14, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Пиратам надо агитировать людей повыкидывать из парламента тех уродов, которые проголосовали
    > "за". Всех до последнего. Если это можно сделать (не знаю, кто
    > их выбирает).

    А голосование открытое или тайное?
    Выбирают граждане стран-членов ЕС: https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Европейский_парламент_(2014)#Процедура_и_условия_голосования

     
  • 2.16, axredneck (?), 22:19, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выкинешь - придут новые. Выберешь не уродов - станут уродами.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:37, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вы сaтaнист, батенька! С таким мировоззрением - только в ад.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 23:32, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оглянись вокруг.
     
     
  • 5.57, Anonimous (?), 01:10, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Духи с тобой связаться хотят!
     
  • 4.48, Аноним (48), 23:42, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С таким адом — только в сатанисты.
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:23, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вы случаем не с Руины пишете?

    Не кажется ли вам, что многие из тех, кто проголосовал "против" на деле за, просто были уверены, что закон пройдёт и с их голосом "против"?

     
  • 2.26, Аноним (26), 22:36, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Людям вообще ничего не надо, кроме пива и жареной курочки по выходным за телевизором.
     
  • 1.8, Аноним (-), 22:06, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    А закон Клишаса об изоляции рунета не относится к опеннету? В чём отличие и почему не пишутся новости? Митинг немного отложил второе чтение, ожидается в апреле.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:12, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Новость имеет непосредственное отношение к СПО (GitHub и прочие хостинги кода вывели из действия закона). А законы Клишаса лишь мракобесие и политически игры.
     
     
  • 3.17, user (??), 22:21, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда инквизиция сжигала людей, это тоже были лишь мракобесие и политически игры.
     
     
  • 4.22, достопочтенный инквизитор (?), 22:31, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    мы никого не сжигали, вас обманывают.

    inquisio - означает "вопрошать".
    Мы всего лишь задавали вопросы и, по вашим ответам, давали...как бы это сказать...рекомендации.

    Сжигать (или, там, четвертовать) имело право только _государственная_ власть, а мы вне государства.
    Причем государством мы полагали, разумеется, данную от Бога власть - то есть королевскую. Поэтому всякие там претензии по поводу "молота ведьм" и прочей пакости - это не к нам. Мы бы авторов как раз с удовольствием бы поспрашивали кой о чем, а потом с неменьшим удовольствием - в руки светского суда бы и передали.

    К сожалению, те больно дрались :-( Хотя временно и местами определенных успехов мы достигли.
    Мракобесие и политические игры - это как раз о наших...клиентах.

     
     
  • 5.41, тоже Аноним (ok), 23:30, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Церкви вообще всю ее историю была совершенно безразлична паства низшего уровня - лишь бы эта масса была и исправно доилась. Цели и интересы были выше с тех самых пор, как Павел смекнул, что в Иудее ловить нечего, и пошел на север - искать греков поглупее и побогаче, чтобы спонсировать основание первых офисов будущей глобальной корпорации.
     
     
  • 6.44, IRASoldier (?), 23:32, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Типичная атеистическая пропаганда и передергивания.
     
     
  • 7.52, Аноним (52), 23:58, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. церкви на севере нет?
     
  • 3.20, Аноним (18), 22:30, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А копирайт - не мракобесие? А копирасты - не одержимы бесами?
     
     
  • 4.25, достопочтенный инквизитор (?), 22:36, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот тут вы, голубчик, переступаете опасную грань.
    Определять одержимость (и изгонять бесов) в настоящее время (то есть последние лет этак 1200) может только представитель братства св.Франциска, специально на то уполномоченный и специальную подготовку прошедший.
    Даже святые Апостолы, как известно, не справились.

     
     
  • 5.40, IRASoldier (?), 23:30, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Господь умножал число хлебов и рыб, из чего следует со всей определенностью - простое копирование угодно Ему и даже споспешествует благочестивому уподоблению Ему, а утверждение повсеместного копирайта - следствие смертного(!) греха корыстолюбия. Кто же является источником всякого греха - вопрос, коллега, полагаю, риторический.
     
     
  • 6.50, Аноним (46), 23:50, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Две свечки этому пастору.
     
  • 2.55, КО (?), 01:00, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Изолируют не рунет, а Россию и в глобальном плане ничего не изменится в отличии от этой новости.
     
  • 1.36, myhand (ok), 23:10, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Снова негров линчуют?
     
     
  • 2.43, IRASoldier (?), 23:31, 26/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, просто есть говнище, которое обляпывает не только нас здесь, но и их там и вообще - всех.
     
  • 1.56, Аноним (-), 01:03, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Рунетовская мразота только и умеет про соседей сплетничать, а свой хлев обсудить как всегда слабо.
     

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