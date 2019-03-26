Европарламент принял директиву об авторских правах в интернете с исключениями для открытого ПО

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|1.2, Аноним (2), 21:45, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+12 +/–
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Копирайт довольно опасная штука. Вот играет музыка "защищенная" копирайтом в публичном месте, а у меня звонит телефон. Могу я ответить за звонок? Ведь музыка будет записана и передана собеседнику. Могу я записать как поют птички или играют рыбки или голос человека? Да и я не хочу слушать музыку защищенную копирайтом - я не могу не поделиться ею ни послушать если захочу - узаконенное рабство. Вообщем, проигрывание контента "защищенного" копирайтом должно быть не законно в публичных местах, улицах, магазинах. Пусть музыка рабов играет в темных подвалах.
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|2.3, Sluggard (ok), 21:50, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Даже звонок твоего телефона, если у тебя там мелодией стоит чья-либо композиция (пусть и честно купленная) — уже нарушение копирайта, это ведь публичное воспроизведение. :)
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|4.9, Sluggard (ok), 22:09, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Может у него там музыка под Копилефт лицензией.
Ну не шлангуй, из контекста же понятно, что речь о закопирайченной музыке.
У меня, в связи с вышесказанным, вдруг возник вопрос, как из такой ситуации выходят доблестные сотрудники РАО.
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|6.13, Sluggard (ok), 22:17, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> доблестные давно застрелились от стыда, если там такие вообще были
Да ладно. Даже после нашумевшей истории с хором ветеранов никто не стрелялся. Они ж копирастично-доблестные, а не вменяемо-совестливые.
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|4.14, axredneck (?), 22:17, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Кстати, у меня там не музыка, а звонок старого дискового телефона. И я не знаю, кто правообладатель этого звонка.
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|2.29, Аноним (-), 22:43, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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На ютубе давно пошла мода банить целые каналы, если в ролике не адй Бог засветилось 2 секунды чьего-то закопирайченого видео или звука.
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|2.54, Аноним84701 (ok), 00:59, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Копирайт довольно опасная штука. Вот играет музыка "защищенная" копирайтом в публичном
> месте, а у меня звонит телефон. Могу я ответить за звонок?
Вообще, достаточно вспомнить, как ролики с записью челябинского метеорита автоматически фильтровались гуглом на ютубе, просто потому что запсь велась из машины и в фоне (громко) играла музыка.
Первый звоночек и наглядная демонстрация, так сказать.
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|1.4, Айран (?), 21:56, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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"Поэтому, начиная с 2009 года, все евродепутаты получают базовую годовую зарплату, составляющую 38,5 % от зарплаты европейского судьи, или около 85000 евро. " (вики)
депутатов дешевле купить, чем судей
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|2.19, пох (?), 22:24, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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так, намек: минимум, необходимый рашковану для получения blaue card, нынче поднят и составляет 53600 (с исключением для сильно необходимых профессий, как-то говночист, поедатель падали на кладбище и собиратель бычков с газона)
т.е. евродепутатом быть очень, очень плохо - зарплата всего на 30% выше минимально-возможной зарплаты гастарбайтера без знания языка и нормального образования.
(там, конечно, помимо этого минимума, еще примерно на пол-столько всяких ништяков должно перепадать, но у гастарбайтера ништяки тоже имеются)
так что набигайте, пакупайте - недорого должны продаваться-то.
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|2.31, Аноним (-), 22:46, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А наших дeпутатов и покyпать не надо, эти прocтитyтки просто берут сколько надо из бюджета и строят себе виллы, покупают яхты, а их детишки учатся зарубежом.
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|1.6, Аноним (6), 22:04, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Пиратам надо агитировать людей повыкидывать из парламента тех уродов, которые проголосовали "за". Всех до последнего. Если это можно сделать (не знаю, кто их выбирает).
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|2.18, Аноним (18), 22:23, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Вы случаем не с Руины пишете?
Не кажется ли вам, что многие из тех, кто проголосовал "против" на деле за, просто были уверены, что закон пройдёт и с их голосом "против"?
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|1.8, Аноним (-), 22:06, 26/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+9 +/–
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А закон Клишаса об изоляции рунета не относится к опеннету? В чём отличие и почему не пишутся новости? Митинг немного отложил второе чтение, ожидается в апреле.
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|2.10, Аноним (10), 22:12, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Новость имеет непосредственное отношение к СПО (GitHub и прочие хостинги кода вывели из действия закона). А законы Клишаса лишь мракобесие и политически игры.
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|4.22, достопочтенный инквизитор (?), 22:31, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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мы никого не сжигали, вас обманывают.
inquisio - означает "вопрошать".
Мы всего лишь задавали вопросы и, по вашим ответам, давали...как бы это сказать...рекомендации.
Сжигать (или, там, четвертовать) имело право только _государственная_ власть, а мы вне государства.
Причем государством мы полагали, разумеется, данную от Бога власть - то есть королевскую. Поэтому всякие там претензии по поводу "молота ведьм" и прочей пакости - это не к нам. Мы бы авторов как раз с удовольствием бы поспрашивали кой о чем, а потом с неменьшим удовольствием - в руки светского суда бы и передали.
К сожалению, те больно дрались :-( Хотя временно и местами определенных успехов мы достигли.
Мракобесие и политические игры - это как раз о наших...клиентах.
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|5.41, тоже Аноним (ok), 23:30, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Церкви вообще всю ее историю была совершенно безразлична паства низшего уровня - лишь бы эта масса была и исправно доилась. Цели и интересы были выше с тех самых пор, как Павел смекнул, что в Иудее ловить нечего, и пошел на север - искать греков поглупее и побогаче, чтобы спонсировать основание первых офисов будущей глобальной корпорации.
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|4.25, достопочтенный инквизитор (?), 22:36, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а вот тут вы, голубчик, переступаете опасную грань.
Определять одержимость (и изгонять бесов) в настоящее время (то есть последние лет этак 1200) может только представитель братства св.Франциска, специально на то уполномоченный и специальную подготовку прошедший.
Даже святые Апостолы, как известно, не справились.
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|5.40, IRASoldier (?), 23:30, 26/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Господь умножал число хлебов и рыб, из чего следует со всей определенностью - простое копирование угодно Ему и даже споспешествует благочестивому уподоблению Ему, а утверждение повсеместного копирайта - следствие смертного(!) греха корыстолюбия. Кто же является источником всякого греха - вопрос, коллега, полагаю, риторический.
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|2.55, КО (?), 01:00, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Изолируют не рунет, а Россию и в глобальном плане ничего не изменится в отличии от этой новости.
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