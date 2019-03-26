Европарламент принял директиву об авторских правах в интернете с исключениями для открытого ПО

После трёхстороннего обсуждения с участием Европейской комиссии и Совета Европейского союза, Европарламент принял окончательный вариант директивы об авторских и смежных правах. За принятие директивы проголосовали 384 члена Европарламента, против - 274, воздержались - 36. Голосование в Европарламенте прошло на фоне митингов противников новых правил регулирования авторского права, в которых в эти выходные приняло участие около 150 тысяч демонстрантов. Online-петицию против принятия закона подписало более 5 млн человек. После одобрения парламентом, директива передана в Европейский совет для формального утверждения. Ожидается, что директива будет утверждена до 9 апреля, после чего страны Евросоюза будут обязаны до 2021 года перенести её в свои национальные законодательства. Также остаётся шанс, что Германия и Польша не поддержат директиву в Европейском совете, тогда потребуется проведение дополнительных переговоров. Неприятие нового законодательства в области авторского права связано главным образом со статьёй 17 (до переименования - 13 статья), которая предписывает применение интернет-компаниями специальных фильтров для проверки потенциального нарушения авторских прав на этапе загрузки контента пользователем. Опасения противников директивы связаны с возможными ложными срабатываниями фильтров, в которых применяются автоматические алгоритмы и типовые шаблоны защищённого авторского контента. Ключевое отличие от ранее применяемой практики состоит в том, что раньше правообладатели отправляли требования по блокировке в случае нарушении авторских прав, а теперь блокировка будет выполняться автоматически на основе фильтров и в случае ложного срабатывания пользователю потребуется доказывать, что его контент не нарушает авторские права. По мнению Юлии Реда, депутата Европарламента от Германии и члена Пиратской партии Германии, применяемые в фильтрах алгоритмы не смогут отличить реальные нарушения авторских прав от легального использование контента. В частности, под блокировку могут попасть пародии и мемы, в которых используются кадры из фильмов. Требование фильтрации контента неизбежно приведёт к учащению ошибочной блокировки легальных загрузок и усложнит жизнь небольшим провайдерам контента, которые не могут себе позволить покупку дорогостоящего фильтрующего ПО. К счастью, в ходе обсуждения законопроекта удалось добиться внесения ряда поправок, смягчающих требования. Например, из под действия директивы выведено программное обеспечение и закон не будет распространяться на архивы ПО, репозитории и платформы совместной разработки свободного и открытого ПО. Финальный вариант директивы охватывает только платформы, на которые загружаются музыка или видео. Много споров также породила 15 статья (до переименования - 11 статья), вводящая "отчисления за ссылки". Статья разрешает новостным изданиям требовать выплаты отчислений за размещение заголовков и отрывков новостей на сайтах агрегаторов контента. По сравнению с изначальным вариантом в финальном документе отражены поправки, выводящие из области действия статьи ссылки на источник - издатель не может потребовать получения лицензии на ссылку, если она используется для идентификации источника контента. Издатели также должны явно обозначить в публикации необходимость заключения лицензионного соглашения на выставление ссылки (по умолчанию заключение такого соглашения не требуется).



