Microsoft опубликовал Pyright, систему проверки типов для языка Python

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|1.3, nc (ok), 10:26, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Сначала одни делают языки с динамической типизацией, а затем другим приходится придумывать к ним разные костыли, чтобы как-то прикрутить нормальную статическую типизацию.
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|3.11, microcoder (ok), 10:45, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Зато в Питоне нет скобочек
Это пока нет. Гвидо отошёл от борорьбы принятия решений и сейчас кто знает куда развитие уйдёт когда рак, лебедь и щука (желания и хотелки одних и других пользователей) потянут в разные стороны проект и сколько лет будут эти трое разрывать его на части.
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|3.58, Аноним (58), 16:18, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В случае с питоном аналогия неверная. Скорее, коробка автомат, к которой кочергу приделали для ручного переключения и масло слили, чтобы не плавало...
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|3.13, anonymous (??), 10:49, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Он вообще то про что почему не на самом Питоне раз нужен еще один интерпретатор ?
Написали бы тогда уж на си или го, а тут какой то маразм, следующий раз им понадобится и руби :(
P.S. Хотя если ограничивать юзание этой штуки редакторами vscode или атом то тогда понятно, там ноде уже внутри :(
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|4.17, microcoder (ok), 10:59, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Видимо потому, что IDE для которой писалось рпсширение работает на JS/TS:
> This is especially useful when used with the VS Code editor, which uses node as its extension runtime.
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|6.30, Антон (??), 12:18, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну, скажем так, нынче Питон кажется замшелым валенком. Не знаю откуда у питона такая популярность, видимо просто в силу возраста и отсуствия вменяемых альтернатив на то время.
Да, по сравнению с es5 питон сильно выигрывает, но по сравнению с современным ts Питон уныл.
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|2.59, Аноним (58), 16:20, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Синтаксис Cython то видели? Даже в нотации типов он C-подобен. А современные скриптовые языки, включая питон 3.6 имеют указание типа в паскалевском стиле.
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|1.8, Аноним (8), 10:36, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+13 +/–
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>Pyright работает примерно в пять раз быстрее mypy и других систем проверки типов, написанных на языке Python.
Жабаскриптеры унижают питонистов на собственной территории :)
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|2.14, Аноним (14), 10:50, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В текущем модуле typescript есть баг, может в следующем обновлении Code его заменят на более свежий.
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|1.22, Антон (??), 11:36, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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о, это же отлично.
Как стал изучать Питон сразу возник вопрос, а где typescript для питона, с типами же тут еще хуже чем в js.
А тут прямо идеально, еще бы работало.
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|3.63, Антон (??), 17:14, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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для собственного кругозора. Насчет работать не знаю, js не хуже в этом плане, только поднадоел.
Хочется куда-то, где построже и побогаче.
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|3.39, th3m3 (ok), 13:05, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> export PYRIGHT_TELEMETRY=OFF :)
Давно известно, что зонды от мелкомягких, на самом деле - настройками не отключаются ;)
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|1.26, YetAnotherOnanym (ok), 11:54, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Это что же получается, теперь на Питоне нельзя будет фигачить код, не задумываясь о значениях переменных и рассчитывая на то, что интерпретатор сам как-нибудь там разберётся?
Проклятые мелкомягкие!
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|2.35, пох (?), 12:34, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Это что же получается, теперь на Питоне нельзя будет фигачить код
можно, кто ж запрещает - просто проклятые проприетарасты из microsoft и примкнувшие к ним твари будут прогонять его через свой жабоскриптовый проверяльщик, громко ржать, показывать пальцем, всячески, короче, издеваться над прекрасными опенсорсными поделками.
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|2.44, Анонимус154 (?), 14:17, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что набор типов, с которым работает какая-то функция или метод, в реальной жизни обычно ограничен. И тайпхинтинг здесь позволяет находить ошибки, когда в функцию, ожидающую на входе int, вдруг подают list.
Вообще, на Ютубе есть запись доклада Григория Петрова про тайпхинтинг, там все очень подробно и доступно изложено.
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|5.54, anonymous (??), 15:28, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ладно спрошу по другому. Если мы первый раз вызываем скрипт python, когда еще нет pyo почему сам интерпретатор не проверит это дело если мы в тексте указали все как нужно ?
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|2.46, GreyFox (ok), 14:28, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Статика в Python не подключается, это не возможно. Типы аннотируются, т.е. указываются для статического анализа (можно сказать, что в виде мета информаций). В редакторе можно подсвечивать ошибки (к примеру при присваивании, при вызове функции, ...), статистический анализ как одна из стадии проверок в CI (непрерывной интеграции), можно использовать для валидации в реальном времени (удобнее описывать, идемпотентный код, ...), ...
В итоге писать код в реальных средних и больших проектах значительно удобнее. По той же причине аннотирование есть в Typescript
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|2.52, Аноним (50), 15:21, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не переживай, через пару лет они ещё и ядро на тайпскрипте запилят, а потом и венду в бровсер портируют.
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|4.61, Аноним84701 (ok), 16:48, 24/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> ... а браузер напишут на микрокоде и встроят в процессоры
Браузер прошьют через UEFI как новый BIOS с rest API вместо прерываний, залочат секурбутом (только на этот раз без случайной выдачи мастерключа), все – "для вашей же безопасности".
И будет новым де-факто стандартом какой-нибудь "NextGen Chrome OS Home/Business/Enterprise Premium Edition", где все приложения крутятся в облаках, с доступом через новый low-level интерфейс компутеров – браузер.
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