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Microsoft опубликовал Pyright, систему проверки типов для языка Python

24.03.2019 09:17

Компания Microsoft открыла исходные тексты проекта Pyright, в рамках которого развивается система для применения статической типизации в приложениях на языке Python. Для разработчиков предлагается утилита командной строки для проверки типов и плагин для интегрированных сред разработки, поддерживающих протокол LSP (Language Server Protocol), таких как Visual Studio Code, Nuclide и Atom. Код написан на языке Typescript (диалект JavaScript со статической типизацией), использует Node.js и открыт под лицензией MIT.

Информация о типах может определяться в коде через добавление дополнительных аннотаций к переменным (PEP 526, например "# type: List[int]"), TypeVar-подсказок в стиле mypy (PEP 484, например "def greeting(name: str) -> str:") или применения структурных подтипов (PEP 544). Pyright поддерживает вывод типов для возвращаемых функциями значений, локальных переменных, переменных классов и глобальных переменных. Системой также применяются умные ограничители типов, учитывающие ветвления в коде с использованием операторов if/else.

Pyright работает примерно в пять раз быстрее mypy и других систем проверки типов, написанных на языке Python. Высокая производительность позволяет использовать Pyright для очень крупных кодовых баз, для работы в режиме непрерывного отслеживания при редактировании и для быстрого инкрементального обновления при изменении файлов. Для работы Pyright не требуется установка Python-окружения, но необходимо наличие Node.js.

Кроме инструментов для анализа и проверки кода в состав также входит подготовленный проектом Typeshed набор stub-файлов (".pyi"), содержащих информацию о типах для стандартных библиотек stdlib. Плагин для IDE поддерживает вывод всплывающих подсказок с информацией о типе, переход к позиции с определением переменной и обеспечение обратной связи во время редактирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен язык TypeScript 2.0, продвигаемый Microsoft в качестве дополнения к JavaScript
  3. OpenNews: Увидел свет TypeScript 1.0, продвигаемый Microsoft в качестве альтернативы JavaScript
  4. OpenNews: Компания Microsoft представила TypeScript, новую открытую альтернативу JavaScript
  5. OpenNews: Компания Microsoft представила Python Language Server
  6. OpenNews: Instagram открыл код MonkeyType, системы аннотации типов для Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: typescript, python, pyright
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  • 1.3, nc (ok), 10:26, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +16 +/
    Сначала одни делают языки с динамической типизацией, а затем другим приходится придумывать к ним разные костыли, чтобы как-то прикрутить нормальную статическую типизацию.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 10:30, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Зато в Питоне нет скобочек, олицетворящих гегемонию Си. Вот!
     
     
  • 3.11, microcoder (ok), 10:45, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Зато в Питоне нет скобочек

    Это пока нет. Гвидо отошёл от борорьбы принятия решений и сейчас кто знает куда развитие уйдёт когда рак, лебедь и щука (желания и хотелки одних и других пользователей) потянут в разные стороны проект и сколько лет будут эти трое разрывать его на части.

     
  • 3.62, Аноним (62), 17:08, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    пробельчики считать глаза уже натренировались?
     
     
  • 4.64, Аноним (-), 17:53, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Бедный, целыми днями считает пробельчики, пока люди пишут код. :(
     
  • 2.31, annual slayer (?), 12:24, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это как коробка-автомат

    теперь и с подрулевыми лепестками

     
     
  • 3.58, Аноним (58), 16:18, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В случае с питоном аналогия неверная. Скорее, коробка автомат, к которой кочергу приделали для ручного переключения и масло слили, чтобы не плавало...
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:38, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Некоторым платят за количество строчек в тестах.
     
     
  • 3.53, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:22, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи, сколько платят лично тебе.
     
  • 3.65, Аноним (65), 17:54, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кpeмлебoтам? Ну это да.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:28, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для работы Pyright не требуется установка Python-окружения, но необходимо **наличие Node.js**

    Что, простите???

     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 10:31, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Код написан на языке Typescript (диалект JavaScript

    Что именно тебе не ясно?

     
     
  • 3.13, anonymous (??), 10:49, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он вообще то про что почему не на самом Питоне раз нужен еще один интерпретатор ?
    Написали бы тогда уж на си или го, а тут какой то маразм, следующий раз им понадобится и руби :(

    P.S. Хотя если ограничивать юзание этой штуки редакторами vscode или атом то тогда понятно, там ноде уже внутри :(

     
     
  • 4.17, microcoder (ok), 10:59, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Видимо потому, что IDE для которой писалось рпсширение работает на JS/TS:

    > This is especially useful when used with the VS Code editor, which uses node as its extension runtime.

     
     
  • 5.41, anonymous (??), 13:08, 24/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну это понятно Просто не нужно было в новости писать Написали бы просто, плаг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:04, 24/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А целиком новость прочесть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.23, Антон (??), 11:39, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    наверно потому что js быстрее и удобней Питона.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 12:07, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может и быстрее. Но вот насчёт удобней...
     
     
  • 6.30, Антон (??), 12:18, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну, скажем так, нынче Питон кажется замшелым валенком. Не знаю откуда у питона такая популярность, видимо просто в силу возраста и отсуствия вменяемых альтернатив на то время.
    Да, по сравнению с es5 питон сильно выигрывает, но по сравнению с современным ts Питон уныл.
     
     
  • 7.32, annual slayer (?), 12:27, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так ts или js? ты сначала сам определись
     
     
  • 8.36, Антон (??), 12:51, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а что есть разница? можно писать на js, описывая типы и проверяя тайпскриптом
     
  • 8.37, Аноним (37), 12:52, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    TS - лишь сахар для JS
     
     
  • 9.50, Аноним (50), 15:14, 24/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Лол, с некоторых пор тс почти совсем сабсет, а не суперсет жса Т к там нет и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:30, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дай угадаю, Cython им не подошел из-за слишком высокой скорости?
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 12:09, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Там нет node.js
     
  • 2.59, Аноним (58), 16:20, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Синтаксис Cython то видели? Даже в нотации типов он C-подобен. А современные скриптовые языки, включая питон 3.6 имеют указание типа в паскалевском стиле.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:36, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    >Pyright работает примерно в пять раз быстрее mypy и других систем проверки типов, написанных на языке Python.

    Жабаскриптеры унижают питонистов на собственной территории :)

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:02, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередная история отношений земноводных и змей.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:37, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    нормальную перегрузку функций это фигня дает?
     
     
  • 2.12, microcoder (ok), 10:47, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие перегрузки? Это просто "online" анализатор типов -> "утилита командной строки для проверки типов"
     
     
  • 3.51, Аноним (50), 15:17, 24/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычные, с ручным выбором нужной Объявляется несколько сигнатур без имплементац... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, microcoder (ok), 10:39, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то он у меня не взлетел на VS Code. Жрет CPU и ничего видимого не происходит, всплывающие подсказки перестают работать.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:50, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В текущем модуле typescript есть баг, может в следующем обновлении Code его заменят на более свежий.
     
     
  • 3.15, microcoder (ok), 10:53, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ок. Спасибо за информацию!
     
     
  • 4.19, Аноним (20), 11:00, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/Microsoft/TypeScript/issues/29598
     
  • 2.21, myhand (ok), 11:12, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это он питон так уделывает, вы просто чего-то не поняли.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:57, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже перестанут вытаскивать эту жобоскриптную дрянь из браузеров...
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:59, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что только не придумают, лишь бы не уговаривать людей изучать язык, на котором пишут.
     
  • 1.22, Антон (??), 11:36, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    о, это же отлично.
    Как стал изучать Питон сразу возник вопрос, а где typescript для питона, с типами же тут еще хуже чем в js.
    А тут прямо идеально, еще бы работало.
     
     
  • 2.24, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 11:42, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >А тут прямо идеально, еще бы работало.

    Весь опенсорц в одной фразе

     
  • 2.60, Аноним (58), 16:21, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как стал изучать Питон

    А зачем?.... Работать то где на нём?

     
     
  • 3.63, Антон (??), 17:14, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для собственного кругозора. Насчет работать не знаю, js не хуже в этом плане, только поднадоел.
    Хочется куда-то, где построже и побогаче.
     
  • 1.25, th3m3 (ok), 11:52, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А зонды от мелокмягких, как всегда в комплекте?
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 12:13, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    export PYRIGHT_TELEMETRY=OFF :)
     
     
  • 3.39, th3m3 (ok), 13:05, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > export PYRIGHT_TELEMETRY=OFF :)

    Давно известно, что зонды от мелкомягких, на самом деле - настройками не отключаются ;)

     
  • 3.55, Аноним (55), 15:33, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >We couldn’t find any code matching 'PYRIGHT_TELEMETRY' in Microsoft/pyright
     
  • 1.26, YetAnotherOnanym (ok), 11:54, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это что же получается, теперь на Питоне нельзя будет фигачить код, не задумываясь о значениях переменных и рассчитывая на то, что интерпретатор сам как-нибудь там разберётся?
    Проклятые мелкомягкие!
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:32, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надеюсь вменяемым разработчикам хватит мозгов не вестись на этот EEE.
     
  • 2.35, пох (?), 12:34, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это что же получается, теперь на Питоне нельзя будет фигачить код

    можно, кто ж запрещает - просто проклятые проприетарасты из microsoft и примкнувшие к ним твари будут прогонять его через свой жабоскриптовый проверяльщик, громко ржать, показывать пальцем, всячески, короче, издеваться над прекрасными опенсорсными поделками.

     
  • 2.40, Анонимус154 (?), 13:07, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тайпхинтинг не вчера придумали
     
  • 1.33, Аноним (34), 12:31, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бы этому Майкрософту так намекнуть чтобы шёл он в попу и не трогал опенсорсные проекты.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:02, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Купить гитхаб
     
  • 1.43, Аноним (42), 14:04, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, а зачем писать на языке с динамической типизацией, если потом  нужно подключать статику? Может кто просветить, какие реальные юзкейсы?
     
     
  • 2.44, Анонимус154 (?), 14:17, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что набор типов, с которым работает какая-то функция или метод, в реальной жизни обычно ограничен. И тайпхинтинг здесь позволяет находить ошибки, когда в функцию, ожидающую на входе int, вдруг подают list.

    Вообще, на Ютубе есть запись доклада Григория Петрова про тайпхинтинг, там все очень подробно и доступно изложено.

     
     
  • 3.45, anonymous (??), 14:27, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за бред ?
    А почитать к примеру PEP484 не судьба что ли :(
     
     
  • 4.48, Анонимус154 (?), 14:39, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так речь про PEP484 и идёт.
     
     
  • 5.54, anonymous (??), 15:28, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ладно спрошу по другому. Если мы первый раз вызываем скрипт python, когда еще нет pyo почему сам интерпретатор не проверит это дело если мы в тексте указали все как нужно ?
     
  • 2.46, GreyFox (ok), 14:28, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Статика в Python не подключается, это не возможно. Типы аннотируются, т.е. указываются для статического анализа (можно сказать, что в виде мета информаций). В редакторе можно подсвечивать ошибки (к примеру при присваивании, при вызове функции, ...), статистический анализ как одна из стадии проверок в CI (непрерывной интеграции), можно использовать для валидации в реальном времени (удобнее описывать, идемпотентный код, ...), ...
    В итоге писать код в реальных средних и больших проектах значительно удобнее. По той же причине аннотирование есть в Typescript
     
  • 1.49, гадалка тётя маня (?), 15:09, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    сначала пусть winright запилят
     
     
  • 2.52, Аноним (50), 15:21, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не переживай, через пару лет они ещё и ядро на тайпскрипте запилят, а потом и венду в бровсер портируют.
     
     
  • 3.56, Аноним (55), 15:34, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ... а браузер напишут на микрокоде и встроят в процессоры
     
     
  • 4.61, Аноним84701 (ok), 16:48, 24/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  ... а браузер напишут на микрокоде и встроят в процессоры

    Браузер прошьют через UEFI как новый BIOS с rest API вместо прерываний, залочат секурбутом (только на этот раз без случайной выдачи мастерключа), все – "для вашей же безопасности".
    И будет новым де-факто стандартом какой-нибудь "NextGen Chrome OS Home/Business/Enterprise Premium Edition", где все приложения крутятся в облаках, с доступом через новый low-level интерфейс компутеров – браузер.


     
  • 1.57, Аноним (57), 16:10, 24/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для меня лично больше подхолит утилита PYLEFT.
     

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