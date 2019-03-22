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Новый релиз анонимной сети I2P 0.9.39 и C++-клиента i2pd 2.24

22.03.2019 09:16

Доступен релиз анонимной сети I2P 0.9.39 и C++-клиента i2pd 2.24.0.

Ключевые изменения в I2P 0.9.39:

  • В официальный установщик включен плагин I2PControl для управления I2P-маршрутизатором через RPC API;
  • Добавлена поддержка LeaseSet2 на флудфилах ( floodfill, proposal 123);
  • Добавлена опция для отключения старого транспорта NTCP1;
  • Добавлена поддержка offline-ключей в стримах;
  • Добавлена поддержка websocket-соединений через HTTP прокси;
  • Обновлен набор иконок в веб-консоли, удалены темы classic и midnight;
  • Добавлена поддержка Tomcat 8.5.38.

Ключевые изменения в i2pd 2.24.0:

  • Поддержка transient ключей для LeaseSet2;
  • Поддержка зашифрованных LeaseSet2;
  • Поддержка типа подписи 11 (RedDSA);
  • Поддержка websocket-соединений через HTTP прокси;
  • Возможность отключить сохранение адресной книги;
  • Исправлен race condition при публикации лизсетов;
  • Исправлена сборка с Boost 1.70.

Напомним, что I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Релиз анонимной сети I2P 0.9.37 и C++-клиента i2pd 2.21
  3. OpenNews: Релиз анонимной сети I2P 0.9.36 и C++-клиента i2pd 2.20 с поддержкой нового протокола
  4. OpenNews: Релиз i2pd 2.19, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++
  5. OpenNews: Доступен Whonix 14, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  6. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: i2p
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  • 1.1, anonymous (??), 12:43, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Добавлена поддержка websocket-соединений через HTTP прокси;
    > Поддержка websocket-соединений через HTTP прокси;

    Больше вебсокетов, больше поддержки.

     
  • 1.2, Аноним (2), 12:51, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так всё таки, клиент на Java и клиент на C++ с точки зрения протокола и связанности не одно и тоже?
     
     
  • 2.8, Crazy Alex (ok), 13:22, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Одно и то же
     
  • 2.10, J.L. (?), 13:25, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Так всё таки, клиент на Java и клиент на C++ с точки зрения протокола и связанности не одно и тоже?

    протокол един, связность общая, основная функциональность "прокси+тунели" реализуется одинаково
    вроде как в i2pd не все фичи протокола уже реализованы, так как i2p является референсной реализацией и фичи внедряются изначально туда

     
  • 1.3, Анонимс (?), 12:59, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вместо телеметрии и зондов встроить i2pd в каждый браузер по умолчанию.
     
     
  • 2.5, nfr (?), 13:19, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так быстро примут закон приравнивающий использование средств для обхода тотальной слежки к терроризму.
     
     
  • 3.7, J.L. (?), 13:22, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > так быстро примут закон приравнивающий использование средств для обхода тотальной слежки к терроризму.

    вы отстали от жизни, закон о запрете аномайзеров и проксей не реализующих фильтрацию по правилам роскомнадзора (к которым относится i2p) уже есть (как помню)

     
  • 1.4, J.L. (?), 13:18, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    немного моего опыта

    i2p - несколько раз подряд тыкаешь f5 в браузере на уже ранее открытом i2p сайте - половина раз "сайт недоступен", половина раз открывается быстро
    та же flibusta.i2p может часами и днями не открываться, а потом моментально открыть двухмегабайтную книгу
    переставлял с нуля чистя конфиги, где грабли - так и не понял, и грабли ли это или "нормальная работа"

    gnunet - вообще не уверен что оно у меня работает, вроде ноды сети видит, трафик гоняет, но сделать что-то логическое поверх этого не смог, ничего найти не смог, соединится между своими хостами не смог (тут возможно я не доделал что-то, надо ещё разбираться, но из коробки вроде как нет функционала "соедини меня с нодой с ИД 123")

    подскажите какие сети предоставляют функционал построения туннеля /передачи пакетов на ноду с опередёлнным ИД/днс-именем для использования сторонним потребителем ?
    i2p
    gnunet
    tor
    а ещё?

    кто встречал сравнения работы этих сетей, особенностей (анонимность/шифрование-приватность/...), важных замечаний ?

     
     
  • 2.6, J.L. (?), 13:20, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ещё у tox есть tox-vpn, и tox очень неплохо соединяет ноды (проверялось из самих tox-клиентов передачей сообщений/файлов, думаю tox-vpn так же сможет), но tox как-то.... протух?
     
     
  • 3.9, anon2 (?), 13:23, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так основной функционал запилен, вроде бы сейчас чистят базу и медленно готовят документацию для возможного аудита.
     
     
  • 4.13, J.L. (?), 13:34, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну так основной функционал запилен, вроде бы сейчас чистят базу и медленно
    > готовят документацию для возможного аудита.

    есть вот такое мнение про tox
    https://www.linux.org.ru/forum/talks/14785448
    в сборочном сервере как-то уныло https://build.tox.chat/view/ (но может он уже не актуален?)

     
  • 3.12, Дон Ягон (?), 13:30, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    После https://habr.com/ru/post/276665/ не могу серьёзно относиться к tox и никому не советую.
     
  • 2.11, Дон Ягон (?), 13:28, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне очень понравился Freenet. ipfs как он должен быть. Жаль на java и полудохлое.
     

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