Новый релиз анонимной сети I2P 0.9.39 и C++-клиента i2pd 2.24

|
|
|
|
|
|2.10, J.L. (?), 13:25, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Так всё таки, клиент на Java и клиент на C++ с точки зрения протокола и связанности не одно и тоже?
протокол един, связность общая, основная функциональность "прокси+тунели" реализуется одинаково
вроде как в i2pd не все фичи протокола уже реализованы, так как i2p является референсной реализацией и фичи внедряются изначально туда
|
|
|
|2.5, nfr (?), 13:19, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
так быстро примут закон приравнивающий использование средств для обхода тотальной слежки к терроризму.
|
|
|
|3.7, J.L. (?), 13:22, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> так быстро примут закон приравнивающий использование средств для обхода тотальной слежки к терроризму.
вы отстали от жизни, закон о запрете аномайзеров и проксей не реализующих фильтрацию по правилам роскомнадзора (к которым относится i2p) уже есть (как помню)
|
|1.4, J.L. (?), 13:18, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
немного моего опыта
i2p - несколько раз подряд тыкаешь f5 в браузере на уже ранее открытом i2p сайте - половина раз "сайт недоступен", половина раз открывается быстро
та же flibusta.i2p может часами и днями не открываться, а потом моментально открыть двухмегабайтную книгу
переставлял с нуля чистя конфиги, где грабли - так и не понял, и грабли ли это или "нормальная работа"
gnunet - вообще не уверен что оно у меня работает, вроде ноды сети видит, трафик гоняет, но сделать что-то логическое поверх этого не смог, ничего найти не смог, соединится между своими хостами не смог (тут возможно я не доделал что-то, надо ещё разбираться, но из коробки вроде как нет функционала "соедини меня с нодой с ИД 123")
подскажите какие сети предоставляют функционал построения туннеля /передачи пакетов на ноду с опередёлнным ИД/днс-именем для использования сторонним потребителем ?
i2p
gnunet
tor
а ещё?
кто встречал сравнения работы этих сетей, особенностей (анонимность/шифрование-приватность/...), важных замечаний ?
|
|
|
|2.6, J.L. (?), 13:20, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
ещё у tox есть tox-vpn, и tox очень неплохо соединяет ноды (проверялось из самих tox-клиентов передачей сообщений/файлов, думаю tox-vpn так же сможет), но tox как-то.... протух?
|
|
|
|3.9, anon2 (?), 13:23, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну так основной функционал запилен, вроде бы сейчас чистят базу и медленно готовят документацию для возможного аудита.
|