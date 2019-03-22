Новый релиз анонимной сети I2P 0.9.39 и C++-клиента i2pd 2.24

i2p - несколько раз подряд тыкаешь f5 в браузере на уже ранее открытом i2p сайте - половина раз "сайт недоступен", половина раз открывается быстро

та же flibusta.i2p может часами и днями не открываться, а потом моментально открыть двухмегабайтную книгу

переставлял с нуля чистя конфиги, где грабли - так и не понял, и грабли ли это или "нормальная работа"

gnunet - вообще не уверен что оно у меня работает, вроде ноды сети видит, трафик гоняет, но сделать что-то логическое поверх этого не смог, ничего найти не смог, соединится между своими хостами не смог (тут возможно я не доделал что-то, надо ещё разбираться, но из коробки вроде как нет функционала "соедини меня с нодой с ИД 123")

подскажите какие сети предоставляют функционал построения туннеля /передачи пакетов на ноду с опередёлнным ИД/днс-именем для использования сторонним потребителем ?

i2p

gnunet

tor

а ещё?

кто встречал сравнения работы этих сетей, особенностей (анонимность/шифрование-приватность/...), важных замечаний ?

