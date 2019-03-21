Релиз CrossOver 18.5 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 18.5, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 18.5 можно загрузить на данной странице.

В новой версии проведено обновление кодовой базы до Wine 4.0. Реализация звукового API XAudio2 переведена на наработки проекта FAudio. Использование FAudio позволяет добиться более высокого качества звука в играх и задействовать такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты. В версии для Linux обеспечена поддержка OneNote 2016 и свежих выпусков Office 365. Решены проблемы с активацией и настройкой Office 2010, а также проблемы со звуком в некоторых играх.



