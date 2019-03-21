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Релиз CrossOver 18.5 для Linux и macOS

21.03.2019 21:42

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 18.5, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 18.5 можно загрузить на данной странице.

В новой версии проведено обновление кодовой базы до Wine 4.0. Реализация звукового API XAudio2 переведена на наработки проекта FAudio. Использование FAudio позволяет добиться более высокого качества звука в играх и задействовать такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты. В версии для Linux обеспечена поддержка OneNote 2016 и свежих выпусков Office 365. Решены проблемы с активацией и настройкой Office 2010, а также проблемы со звуком в некоторых играх.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 18.1 для Linux и macOS
  3. OpenNews: Релиз CrossOver 18.0 для Linux и macOS
  4. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Выпуск Proton 3.16-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crossover, wine, game
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  • 1.1, Аноним (1), 21:44, 21/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Где скочять без смс и регистрации?
     
  • 1.3, Али Хан (?), 23:11, 21/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Wine для alfa тестеров и делитантов, CrossOver исключительно для профессионалов.
     
     
  • 2.8, Led (ok), 00:28, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    man тире, двоечник.
     
  • 1.4, Аноним (-), 23:24, 21/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    когда там скидка уже будет? Почти 500 баксов за лицуху - чот дофига
     
     
  • 2.5, Fnjv (?), 23:32, 21/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нормально! Зря чтоли на Linux перешел?
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:36, 21/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там за 14$ на год можно купить, вполне норм вариант.
     
  • 2.7, vantoo (ok), 23:36, 21/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то $14.95. $500 это пожизненная подписка на все версии, которые когда-либо выйдут, кроме того, часть из этой суммы идет разработчикам Wine.
    Это как если бы вы купили лицензию на все будущие версии CorelDraw, или Photoshop, например. Вот только они не продают такие лицензии.
     

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