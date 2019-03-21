Выпуски libssh2 1.8.1 и Putty 0.71 с устранением уязвимостей

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Доступен новый выпуск SSH-клиента PuTTY 0.71, в котором устранены восемь уязвимостей. Некоторые проблемы выявлены участниками инициативы FOSSA (Free and Open Source Software Audit), выплачивающей вознаграждение за обнаружение уязвимостей в ключевых открытых проектах, применяемых в госучреждениях Евросоюза.
- Первая уязвимость позволяет организатору MITM-атаки обойти проверку DSA и получить доступ сеансу пользователя (просматривать и вносить изменения в сеансы), в случае использования ключей в формате DSA ("ssh-dss"). Уязвимость возникла в процессе переработки криптографического стека, но к счастью присутствовала только в экспериментальной ветке Putty и была выявлена до публикации релиза.
- Вторая уязвимость выявлена в реализации протокола обмена ключами RSA и может привести к целочисленному переполнению при первом обращении к серверу, к которому ранее не выполнялись подключения. Проблема потенциально выполнить код при подключении к серверу. Проблема проявляется на стадии до верификации, т.е. система может быть атакована через проведение MITM-атаки без непосредственной компрометации сервера.
При этом атака возможна только для серверов, ключ хоста которых ещё не аутентифицирован;
- Третья проблема проявляется после установки соединения и инициируется через создание сервером слишком большого числа перенаправлений портов. В случае успешной атаки возможно переполнение буфера и выполнение кода при подключении к вредоносному серверу.
- Четвёртая уязвимость специфична для Windows и проявляется при размещении файла putty.chm атакующего в каталоге, в котором запускается PuTTY (при обработке подставного файла с помощью возможно выполнение кода через манипуляции с тегом OBJECT).
- Серия уязвимостей позволяющих вызвать отказ в обслуживании (крах PuTTY или потребление значительных ресурсов памяти и CPU) или исказить вывод при запуске на сервере в рамках установленного сеанса приложений, выводящих определённые последовательности в терминал.
В новом выпуске PuTTY также предпринято несколько мер по повышению безопасности:
- Код, связанный с криптографией, переписан для защиты от атак по сторонним каналам;
- Для блокирования подставных фиктивных запросов паролей визуально разделены запросы аутентификации PuTTY и вывод в терминале сообщений сервера;
- Для защиты от атак через подстановку спецсимволов реализована чистка управляющих символов при копировании данных через буфер обмена, вывода в терминал и обработке имён файлов.
Из не связанных с безопасностью изменений можно отметить:
- Добавлена поддержка запуска интерфейса PuTTY с использованием GTK поверх протокола Wayland;
- Улучшена работа на экранах high-DPI;
- Добавлены реализации AES, SHA-256 и
SHA-1, использующие предоставляемые процессорами ARM и X86 инструкции для аппаратного ускорения криптографических операций.
- Добавлена поддержка полноцветного вывода (True Color) в терминалах с использованием управляющих последовательностей SGR 2.
- Приглашения аутентификации теперь могут содержать символы, не ограниченные колировкой US-ASCII.
- Добавлена поддержка аутентификации в Kerberos через GSSAPI.
- Улучшена работа с буфером обмена, в том числе появилась опция для и автоматического помещения текста в буфер обмена сразу после его выделения и возможность работы с несколькими буферами обмена.
- Добавлены новые горячие клавиши Ctrl+Shift+PgUp и Ctrl+Shift+PgDn для перехода к верхней и нижней частям истории прокрутки.
Также состоялся новый выпуск библиотеки libssh2 1.8.1, предлагающей реализацию протокола SSH2 для интеграции функций SSH-клиента в произвольные приложения, в котором устранено 9 уязвимостей. Четыре проблемы позволяют организовать запись за пределы выделенного буфера и потенциально выполнить код злоумышленника в контексте клиентского приложения при обработке специально оформленных данных, поступающих при подключении к серверу, подконтрольному атакующему.