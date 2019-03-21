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Выпуски libssh2 1.8.1 и Putty 0.71 с устранением уязвимостей

21.03.2019 20:22

Доступен новый выпуск SSH-клиента PuTTY 0.71, в котором устранены восемь уязвимостей. Некоторые проблемы выявлены участниками инициативы FOSSA (Free and Open Source Software Audit), выплачивающей вознаграждение за обнаружение уязвимостей в ключевых открытых проектах, применяемых в госучреждениях Евросоюза.

  • Первая уязвимость позволяет организатору MITM-атаки обойти проверку DSA и получить доступ сеансу пользователя (просматривать и вносить изменения в сеансы), в случае использования ключей в формате DSA ("ssh-dss"). Уязвимость возникла в процессе переработки криптографического стека, но к счастью присутствовала только в экспериментальной ветке Putty и была выявлена до публикации релиза.
  • Вторая уязвимость выявлена в реализации протокола обмена ключами RSA и может привести к целочисленному переполнению при первом обращении к серверу, к которому ранее не выполнялись подключения. Проблема потенциально выполнить код при подключении к серверу. Проблема проявляется на стадии до верификации, т.е. система может быть атакована через проведение MITM-атаки без непосредственной компрометации сервера. При этом атака возможна только для серверов, ключ хоста которых ещё не аутентифицирован;
  • Третья проблема проявляется после установки соединения и инициируется через создание сервером слишком большого числа перенаправлений портов. В случае успешной атаки возможно переполнение буфера и выполнение кода при подключении к вредоносному серверу.
  • Четвёртая уязвимость специфична для Windows и проявляется при размещении файла putty.chm атакующего в каталоге, в котором запускается PuTTY (при обработке подставного файла с помощью возможно выполнение кода через манипуляции с тегом OBJECT).
  • Серия уязвимостей позволяющих вызвать отказ в обслуживании (крах PuTTY или потребление значительных ресурсов памяти и CPU) или исказить вывод при запуске на сервере в рамках установленного сеанса приложений, выводящих определённые последовательности в терминал.

В новом выпуске PuTTY также предпринято несколько мер по повышению безопасности:

  • Код, связанный с криптографией, переписан для защиты от атак по сторонним каналам;
  • Для блокирования подставных фиктивных запросов паролей визуально разделены запросы аутентификации PuTTY и вывод в терминале сообщений сервера;
  • Для защиты от атак через подстановку спецсимволов реализована чистка управляющих символов при копировании данных через буфер обмена, вывода в терминал и обработке имён файлов.

Из не связанных с безопасностью изменений можно отметить:

  • Добавлена поддержка запуска интерфейса PuTTY с использованием GTK поверх протокола Wayland;
  • Улучшена работа на экранах high-DPI;
  • Добавлены реализации AES, SHA-256 и SHA-1, использующие предоставляемые процессорами ARM и X86 инструкции для аппаратного ускорения криптографических операций.
  • Добавлена поддержка полноцветного вывода (True Color) в терминалах с использованием управляющих последовательностей SGR 2.
  • Приглашения аутентификации теперь могут содержать символы, не ограниченные колировкой US-ASCII.
  • Добавлена поддержка аутентификации в Kerberos через GSSAPI.
  • Улучшена работа с буфером обмена, в том числе появилась опция для и автоматического помещения текста в буфер обмена сразу после его выделения и возможность работы с несколькими буферами обмена.
  • Добавлены новые горячие клавиши Ctrl+Shift+PgUp и Ctrl+Shift+PgDn для перехода к верхней и нижней частям истории прокрутки.

Также состоялся новый выпуск библиотеки libssh2 1.8.1, предлагающей реализацию протокола SSH2 для интеграции функций SSH-клиента в произвольные приложения, в котором устранено 9 уязвимостей. Четыре проблемы позволяют организовать запись за пределы выделенного буфера и потенциально выполнить код злоумышленника в контексте клиентского приложения при обработке специально оформленных данных, поступающих при подключении к серверу, подконтрольному атакующему.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.tartarus.org/pip...)
  2. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
  3. OpenNews: Новый выпуск SSH-клиента PuTTY 0.68
  4. OpenNews: Ещё одна уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libssh
  6. OpenNews: Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libssh, ssh, putty
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  • 1.1, Stax (ok), 20:37, 21/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Долго они! О дырах писали 2 месяца назад (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49953), и два месяца ни багфикс-релизов, ничего не было...
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:16, 21/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Прикольно, переписали криптостек чтобы защититься от гипотетических утечек следов работы через кэш, а получили знаковую дыру, позволяющую сниффить и менять трафик.
     
  • 1.4, Гогге (?), 23:46, 21/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В нём можно настройки не в реестре хранить?
     
     
  • 2.6, YetAnotherOnanym (ok), 00:29, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вроде бы сборка от PortableApps так делает.
     
  • 2.7, Led (ok), 00:33, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет. Ты, вeндузятник, должен страдать.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:20, 22/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Putty

    Но сам BSD-то вне опасности? Под ударом только Windows-системы BSD-пользователей?

     
     
  • 2.8, Led (ok), 00:34, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Под ударом только Windows-системы BSD-пользователей?

    Да, т.е. все pussy.exe-шники^WBSD-пользователи.

     

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