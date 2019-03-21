Корректирующий выпуск LibreOffice 6.2.2

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.2.2, второго корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.2 "fresh". Версия 6.2.2 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 6.1.5 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает исправление 55 ошибок (RC1, RC2).



