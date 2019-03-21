The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Корректирующий выпуск LibreOffice 6.2.2

21.03.2019 18:52

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.2.2, второго корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.2 "fresh". Версия 6.2.2 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 6.1.5 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает исправление 55 ошибок (RC1, RC2).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Обновление LibreOffice 6.2.1
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.2
  4. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor