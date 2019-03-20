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Релиз дистрибутива Tails 3.13 и браузера Tor Browser 8.0.7

20.03.2019 08:11

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.13 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске обеспечено сохранение на постоянный носитель резервной копии настроек при каждом их изменении. Обновлены версии приложений: Tor Browser 8.0.7, Thunderbird 65.1.0, Tor 0.3.5.8, ядро Linux 4.19.28. Микрокод Intel обновлён до версии 3.20180807a.2, в котором предложены дополнительные исправления для новых вариантов уязвимостей Spectre, Meltdown и L1TF.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.7, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.6.0 ESR, в котором устранено 13 критических уязвимостей (CVE-2019-9792, CVE-2019-9791, CVE-2019-9790, 10 объединены под CVE-2019-9788). Компоненты Tor обновлены до выпуска 0.3.5.8. Улучшена совместимость с дополнением NoScript, благодаря передаче в него сведений о запуске в контексте Tor Browser. Обновлён выпуск встроенного дополнения Torbutton 2.0.11.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.12 и браузера Tor Browser 8.0.5
  3. OpenNews: Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.5
  5. OpenNews: Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами
  6. OpenNews: Обновление Tor с устранением потенциальной уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.3, Дегенератор (ok), 08:36, 20/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Они специально релизы к каникулам выпускают?
     
     
  • 2.4, Аномномномнимус (?), 08:53, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Они не знали, что у вас каникулы
     
  • 1.5, Аномномномнимус (?), 09:01, 20/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >> The owner of dl.amnesia.boum.org has configured their website improperly

    Безопасность так и прёт

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:45, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В торе нет безопасности, это миф. В напутствии от торпроджект хомякам об этом прямо говорится.
     

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