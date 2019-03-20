Релиз дистрибутива Tails 3.13 и браузера Tor Browser 8.0.7

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.13 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске обеспечено сохранение на постоянный носитель резервной копии настроек при каждом их изменении. Обновлены версии приложений: Tor Browser 8.0.7, Thunderbird 65.1.0, Tor 0.3.5.8, ядро Linux 4.19.28. Микрокод Intel обновлён до версии 3.20180807a.2, в котором предложены дополнительные исправления для новых вариантов уязвимостей Spectre, Meltdown и L1TF.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.7, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.6.0 ESR, в котором устранено 13 критических уязвимостей (CVE-2019-9792, CVE-2019-9791, CVE-2019-9790, 10 объединены под CVE-2019-9788). Компоненты Tor обновлены до выпуска 0.3.5.8. Улучшена совместимость с дополнением NoScript, благодаря передаче в него сведений о запуске в контексте Tor Browser. Обновлён выпуск встроенного дополнения Torbutton 2.0.11.



