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Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.2

18.03.2019 22:15

Подготовлен выпуск среды разработки Tizen Studio 3.2, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • Добавлен шаблон для создания приложений для умных часов на базе редакции Tizen 5.0 Wearable;
  • Добавлен новый вариант оформления эмулятора умных часов;
  • Налажена работа опции "strip" в предоставляемой в CLI-интерфейсе команде "package";
  • В Certificate Manager сокращено время создания цифровой подписи для пакетов;
  • В BaseLine SDK обновлён пакет netcoredbg, в котором появилась поддержка отладки в эмуляторе Tizen 5.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.0
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  5. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  6. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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  • 1, Аноним (1), 02:21, 19/03/2019 [ответить]     [к модератору]
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    Простите за вопрос от новичка, но как узнать какие устройства телефоны или как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Gannet (ok), 02:36, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
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    Tizen вот придумали, а телефоны под него ещё нет.
     

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