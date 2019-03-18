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Выпуск почтового клиента Geary 3.32

18.03.2019 08:11

Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.32, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak.

В качестве цели развития проекта определено создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Основные новшества:

  • Нумерация выпусков и цикл разработки синхронизированы с GNOME: вместо версии 0.14 присвоен номер 3.32. Нечётные номера теперь обозначаются находящиеся в разработке экспериментальные, а чётные - стабильные выпуски;
  • Проведена унификация интерфейса Geary с интерфейсом GNOME 3.32. Предложена новая пиктограмма, меню перемещено в заголовок основного окна;
  • Обеспечено получение аватара отправителя из централизованной адресной книги GNOME, а в случае отсутствия картинки аватар генерируется автоматически и включает инициалы пользователя на цветном фоне;
  • Улучшена совместимость с популярными почтовыми серверами;
  • В режиме составления сообщения добавлена возможность применения собственных CSS-стилей.

Основные возможности Geary:

  • Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;
  • WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;
  • Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;
  • Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");
  • Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);
  • Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;
  • Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;
  • Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;
  • Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;
  • Средства архивирования почты;
  • Поддержка работы в offline-режиме;
  • Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;
  • Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;
  • Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;
  • Полная поддержка SSL и STARTTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.13
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.12
  4. OpenNews: Релиз почтового клиента Notmuch 0.26
  5. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: geary, mail
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  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Где картинки?
     
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 11:18, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Yoba
     
  • 2.7, Abu (?), 11:20, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://wiki.gnome.org/Apps/Geary
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:59, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    >но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME

    systemd-Gearyd

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:20, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    geary.sh
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:17, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У Голдеда 25 лет назад и то фич поболее было, поэтому ЭТО пока что катит на версию не более чем 0.3.32
     
     
  • 2.9, нах (?), 12:25, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > У Голдеда 25 лет назад и то фич поболее было, поэтому ЭТО

    когда это у вас такое вот было?

    Обеспечено получение аватара отправителя из централизованной адресной книги GNOME, а в случае отсутствия картинки аватар генерируется автоматически и включает инициалы пользователя на цветном фоне;

    вот это я понимаю, прогресс, новый гипертекстовый фидонет-20, а не это ваше старперское г-но.
    (правда, конечно же, при ближайшем рассмотрении становится видно, что это очередная неуклюжая попытка скосплеить аутглюк, ибо слаще-морковки-не-едалы ;-)

     
     
  • 3.10, Annoynymous (ok), 12:45, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только не аутглюк, а mail.app.

    Аутглюк косплеится в Evolution, вплоть до размещения кнопок.

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:26, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жалкое подобие Mail.app!
     
     
  • 2.12, iPony (?), 13:30, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Жалкое подобие Mail.app!

    Ну так, на без рыбье и ...

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:48, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На без рыбье и щук у рак ом
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:49, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно все еще не научилось в оповещение о доставке письма адресату и прочтения оного?
     

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