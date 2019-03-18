Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.32, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak. В качестве цели развития проекта определено создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс). Основные новшества: Нумерация выпусков и цикл разработки синхронизированы с GNOME: вместо версии 0.14 присвоен номер 3.32. Нечётные номера теперь обозначаются находящиеся в разработке экспериментальные, а чётные - стабильные выпуски;

Проведена унификация интерфейса Geary с интерфейсом GNOME 3.32. Предложена новая пиктограмма, меню перемещено в заголовок основного окна;

Обеспечено получение аватара отправителя из централизованной адресной книги GNOME, а в случае отсутствия картинки аватар генерируется автоматически и включает инициалы пользователя на цветном фоне;

Улучшена совместимость с популярными почтовыми серверами;

В режиме составления сообщения добавлена возможность применения собственных CSS-стилей. Основные возможности Geary: Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;

WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;

Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;

Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");

Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);

Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;

Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;

Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;

Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;

Средства архивирования почты;

Поддержка работы в offline-режиме;

Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;

Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;

Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;

Полная поддержка SSL и STARTTLS.



