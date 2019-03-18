Выпуск панели Dash to Dock 66

Состоялся релиз панели Dash to Dock 66, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

В новой версии добавлена поддержка GNOME Shell 3.32 и прекращена поддержка версий 3.18 и 3.30. Выполнено портирование на использование современных возможностей языка ECMAScript 6. Для пиктограмм приложений добавлен обработчик кликов для смены фокуса или предпросмотра, который обеспечивает предпросмотр только при наличии активного фокуса на пиктограмме, а если пиктограмма не выбрана, то клик лишь переводит на неё фокус. Прекращена поддержка режима адаптивной установки прозрачности (панель теперь всегда непрозрачная). Решены проблемы с выбором неверного фонового цвета для некоторых пиктограмм (например, пиктограммы Slack).



