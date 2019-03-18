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Выпуск панели Dash to Dock 66

18.03.2019 07:40

Состоялся релиз панели Dash to Dock 66, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

В новой версии добавлена поддержка GNOME Shell 3.32 и прекращена поддержка версий 3.18 и 3.30. Выполнено портирование на использование современных возможностей языка ECMAScript 6. Для пиктограмм приложений добавлен обработчик кликов для смены фокуса или предпросмотра, который обеспечивает предпросмотр только при наличии активного фокуса на пиктограмме, а если пиктограмма не выбрана, то клик лишь переводит на неё фокус. Прекращена поддержка режима адаптивной установки прозрачности (панель теперь всегда непрозрачная). Решены проблемы с выбором неверного фонового цвета для некоторых пиктограмм (например, пиктограммы Slack).

  1. Главная ссылка к новости (https://micheleg.github.io/das...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 65
  3. OpenNews: Выпуск панели Plank 0.11
  4. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  5. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE
  6. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13.4, развиваемой для Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dashtodock, dock, panel, gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 07:44, 18/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    "Прекращена поддержка режима адаптивной установки прозрачности"

    Всё в стиле gnome3.
    Когда сидел на гноме, пользовался этой функцией у dash to dock

     
  • 1.2, edv (?), 08:00, 18/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "...и прекращена поддержка версий 3.18 и 3.30."

    Прекращена поддержка 3.30, точно?

     
     
  • 2.3, helloworld (?), 08:06, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "As such, support for previous Gnome shell versions has been dropped. I will try to backports fixis and features (gnome-3.30 branch) as much as possible."
     
  • 2.4, edv (?), 08:06, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Если так, и не ведётся поддержка веток для прежних версий gnome-shell, то это действительно в "лучших традициях" Gnome.

    Вызываю iPony для значка facepalm.

     
     
  • 3.8, Отражение луны (ok), 11:56, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    В данном случае проблема в ломающем каждый релиз api (ну точнее там нет никого api) гноме. Мало кто захочет тратить свое время на поддержку расширения для софта, разработчикам которого на тебя глубоко похрену. Тем более что ты прекрасно понимаешь, что со следующей версией обратную совместимость снова убьют.
     
     
  • 4.9, MAN (??), 13:40, 18/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это так. Сидел на гноме, очень нравилось кроме тормозов, но вот в очередной раз сломали совместимость, из-за чего половина расширений отвалилось, я почухал лоб, и переполз на kde + lattedock, да, пришлось повозиться, да, kde жутко перегружены настройками и настройками по-умолчанию (вроде сочетания клавиш ctrl+f4), но в итоге все работает, и о чудо, не течет память!
     
  • 1.5, иПони (?), 08:24, 18/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Значок фэйспалм
     
  • 1.7, feoktist.rassolny (?), 10:00, 18/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот кому адаптивка мешала?
     
  • 1.10, lucentcode (ok), 13:44, 18/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзал пару дней версию из git, а теперь дождался релиза! Одно из любимых расширений, по полезности только Switcher и TopIcon Plus ему не уступают. Так как обновился до Gnome 3.32 несколько дней назад, пришлось юзать версию из Git до выпуска новой версии расширения, ведь старые версии на Gnome 3.32 не заводились. Хорошо что Switcher без проблем работает в 3.32, хотя его пока специально для 3.32 не обновляли.
     

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