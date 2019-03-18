Выпуск панели Dash to Dock 66

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|1.1, Аноним (1), 07:44, 18/03/2019 [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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"Прекращена поддержка режима адаптивной установки прозрачности"
Всё в стиле gnome3.
Когда сидел на гноме, пользовался этой функцией у dash to dock
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|1.2, edv (?), 08:00, 18/03/2019 [ответить] [к модератору]
|+/–
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"...и прекращена поддержка версий 3.18 и 3.30."
Прекращена поддержка 3.30, точно?
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|2.3, helloworld (?), 08:06, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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"As such, support for previous Gnome shell versions has been dropped. I will try to backports fixis and features (gnome-3.30 branch) as much as possible."
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|2.4, edv (?), 08:06, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Если так, и не ведётся поддержка веток для прежних версий gnome-shell, то это действительно в "лучших традициях" Gnome.
Вызываю iPony для значка facepalm.
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|3.8, Отражение луны (ok), 11:56, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В данном случае проблема в ломающем каждый релиз api (ну точнее там нет никого api) гноме. Мало кто захочет тратить свое время на поддержку расширения для софта, разработчикам которого на тебя глубоко похрену. Тем более что ты прекрасно понимаешь, что со следующей версией обратную совместимость снова убьют.
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|4.9, MAN (??), 13:40, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это так. Сидел на гноме, очень нравилось кроме тормозов, но вот в очередной раз сломали совместимость, из-за чего половина расширений отвалилось, я почухал лоб, и переполз на kde + lattedock, да, пришлось повозиться, да, kde жутко перегружены настройками и настройками по-умолчанию (вроде сочетания клавиш ctrl+f4), но в итоге все работает, и о чудо, не течет память!
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|1.10, lucentcode (ok), 13:44, 18/03/2019 [ответить] [к модератору]
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Юзал пару дней версию из git, а теперь дождался релиза! Одно из любимых расширений, по полезности только Switcher и TopIcon Plus ему не уступают. Так как обновился до Gnome 3.32 несколько дней назад, пришлось юзать версию из Git до выпуска новой версии расширения, ведь старые версии на Gnome 3.32 не заводились. Хорошо что Switcher без проблем работает в 3.32, хотя его пока специально для 3.32 не обновляли.
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