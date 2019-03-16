Выпуск программы для цифровой живописи Milton 1.6.0

После полутора лет разработки состоялся релиз Milton 1.6.0, программы для рисования, цифровой живописи и создания скетчей. Код программы написан на языке С++ и Lua. Отрисовка производится через OpenGL и SDL. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки формируются только для Windows, для Linux и macOS программа может быть собрана из исходных текстов.

Milton целиком сосредоточен только на рисовании на холсте бесконечного размера. Методы работы напоминают растровые системы, но картинка обрабатывается в векторной форме. Ректор не поддерживает обработку отдельных пикселей, но на векторном уровне позволяет углубляться в любой уровень детализации. Поддерживаются такие возможности, как слои, кисти, линии, размывание и т.п.

Особенностью также является отсутствие кнопки сохранения - все результаты сохраняются автоматически по мере внесения изменений с возможности неограниченного отката изменений (безлимитный undo/redo, не разрываемый закрытием программы). Применение векторного формата позволяет хранить данные в очень компактном виде. Имеется возможность экспорта в растровые форматы JPEG и PNG.

В новом выпуске появился инструмент для рисования линий, улучшена совместимость с OpenGL, проведена оптимизация производительности отрисовки, сокращена интенсивность автозаписи и добавлена поддержка планшетов Huion.



