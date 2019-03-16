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Выпуск программы для цифровой живописи Milton 1.6.0

16.03.2019 22:36

После полутора лет разработки состоялся релиз Milton 1.6.0, программы для рисования, цифровой живописи и создания скетчей. Код программы написан на языке С++ и Lua. Отрисовка производится через OpenGL и SDL. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки формируются только для Windows, для Linux и macOS программа может быть собрана из исходных текстов.

Milton целиком сосредоточен только на рисовании на холсте бесконечного размера. Методы работы напоминают растровые системы, но картинка обрабатывается в векторной форме. Ректор не поддерживает обработку отдельных пикселей, но на векторном уровне позволяет углубляться в любой уровень детализации. Поддерживаются такие возможности, как слои, кисти, линии, размывание и т.п.

Особенностью также является отсутствие кнопки сохранения - все результаты сохраняются автоматически по мере внесения изменений с возможности неограниченного отката изменений (безлимитный undo/redo, не разрываемый закрытием программы). Применение векторного формата позволяет хранить данные в очень компактном виде. Имеется возможность экспорта в растровые форматы JPEG и PNG.

В новом выпуске появился инструмент для рисования линий, улучшена совместимость с OpenGL, проведена оптимизация производительности отрисовки, сокращена интенсивность автозаписи и добавлена поддержка планшетов Huion.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/serge-rgb/m...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.1
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.4 и начало тестирования ветки 1.0
  4. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
  5. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 1.2.0
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: milton, image, graph
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  • 1.1, Аноним (1), 22:43, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Зашел поблагодарить авторов сайта. День начинается с опеннета. Добра, процветания
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:43, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как оно по-сравнению с (проприетарным) SAI в функционале?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:56, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это немного дургое. Они тут не конкуренты.
     
     
  • 3.9, Harlan Balo (?), 23:50, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Чем же? Тем, что ориентировано на живопись больше и на векторные форматы?
    Пока выглядит SAI не конкурентом, даже если так
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Код распространяется под лицензией GPLv3

    Значит серьезного развития можно не ждать. Останется домашним проектом, как и все другие GPLv3-проекты.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:32, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потоньше пожалуйста
     
  • 1.5, Человек с улицы (?), 23:13, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Авторы видимо поленились зайти на страницу проекта и прочитать, что официально это программа под Windows. И лишь "возможно" получится её собрать пол Linux. Приведу текст под катом. Будьте внимательнее к публикациям.
    Всем добра.

    Linux and macOS
    As of 2018-10-24, linux and mac are not officially supported. I (Sergio) would like to support them again but my efforts are currently going into producing a new release for Windows. You can try and compile with the included scripts, but things will likely not work!

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 23:35, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    GPLv3, Windows-only... уже два критических минуса проекта.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:48, 16/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, на самом деле, логика есть Сейчас был релиз Криты 4 2, там HDR принесли, по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (8), 23:52, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То, что про эту прогу ничего даже на Вики нет навевает грусть-печаль
     

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