12.03.2019 19:06  Вышел WineVDM 0.7

Доступен новый выпуск WineVDM, слоя совместимости, позволяющего запускать 16-разрядные приложения (Windows 1.x, 2.x, 3.x) на 64-разрядных версиях Windows. В своей работе WineVDM использует наработки проекта Wine. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для загрузки доступны сборки стабильной версии (0.7) и master-ветки (рекомендуется). WineVDM транслирует вызовы программ, написанных для Win16, в вызовы Win32. Поддерживается возможность ассоциации запускаемых программ с WineVDM, а также работа инсталляторов, что делает работу с 16-разрядными программами для пользователя неотличимой от работы с 32-разрядными. В новой версии можно отметить следующие улучшения: Исправления в системе диалогов: Civilization I теперь идёт без каких-либо проблем (раньше были проблемы с памятью);

Поддержка 8-цветных (3bpp) изображений: программы для Win 1.0 теперь могут загружать цветные изображения;

Извлечение значков из исполняемых файлов Win16 и создание ссылок на них в ярлыках в меню "Пуск" во время установки программ;

Использование оригинального winhlp32 от Microsoft там где это возможно, иначе используется winhlp32 от проекта Wine;

Исправление ошибок.



