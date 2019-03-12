12.03.2019 19:06  Вышел WineVDM 0.7

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|1.1, A.Stahl (ok), 21:13, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>WineVDM использует наработки проекта Wine.
Поддержка Win16 в современном Wine отвратительна. Мало того что ситуация не улучшается, так они, кажется, ломают даже то, что хоть как-то работало.
Но новость хорошая -- возможно это подстегнёт интерес к поддержке Вин16 и дело сдвинется.
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|2.3, MINIX (?), 21:19, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Новость как новость. Для улучшения работы виндовс пилят слой совместимости под WinAPI для WinAPI...
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|2.11, Аноним (11), 23:43, 12/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты только сейчас узнал, что Wine уже лет 20 работает под Виндой и с ним запускают старкрафты под десяточкой? So slow.
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|2.14, Аноним (5), 00:28, 13/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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были версии для виндовс. просто тогда не были популярны, народ в начале 90х вообще редко виндой пользовался(если пользовался вообще)
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