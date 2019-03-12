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12.03.2019 19:06  Вышел WineVDM 0.7

Доступен новый выпуск WineVDM, слоя совместимости, позволяющего запускать 16-разрядные приложения (Windows 1.x, 2.x, 3.x) на 64-разрядных версиях Windows. В своей работе WineVDM использует наработки проекта Wine. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для загрузки доступны сборки стабильной версии (0.7) и master-ветки (рекомендуется).

WineVDM транслирует вызовы программ, написанных для Win16, в вызовы Win32. Поддерживается возможность ассоциации запускаемых программ с WineVDM, а также работа инсталляторов, что делает работу с 16-разрядными программами для пользователя неотличимой от работы с 32-разрядными.

В новой версии можно отметить следующие улучшения:

  • Исправления в системе диалогов: Civilization I теперь идёт без каких-либо проблем (раньше были проблемы с памятью);
  • Поддержка 8-цветных (3bpp) изображений: программы для Win 1.0 теперь могут загружать цветные изображения;
  • Извлечение значков из исполняемых файлов Win16 и создание ссылок на них в ярлыках в меню "Пуск" во время установки программ;
  • Использование оригинального winhlp32 от Microsoft там где это возможно, иначе используется winhlp32 от проекта Wine;
  • Исправление ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/otya128/win...)
  2. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  3. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  5. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.11
  6. OpenNews: Выпуск Proton 3.16-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Автор новости: Nxx
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, windows, win32
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 21:13, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >WineVDM использует наработки проекта Wine.

    Поддержка Win16 в современном Wine отвратительна. Мало того что ситуация не улучшается, так они, кажется, ломают даже то, что хоть как-то работало.

    Но новость хорошая -- возможно это подстегнёт интерес к поддержке Вин16 и дело сдвинется.

     
     
  • 2.3, MINIX (?), 21:19, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Новость как новость. Для улучшения работы виндовс пилят слой совместимости под WinAPI для WinAPI...
     
  • 2.4, commiethebeastie (ok), 21:20, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А я тебе сходу скажу, что он на базе очень старого вайна, начала 00-х годов.
     
  • 2.10, адмирал третьего флота очевидно (?), 23:36, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    потому что цели современного вайна сделать хорошо для 64х и 32х битных актуальных, очевидно что если при этом сломается что-то для 16битных приложений блокирующим фактором это не станет.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:18, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А в чем проблема? В процах ведь есть виртуальный режим эмуляции. Чё постоянно ломается обёртка сисвызовов?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:42, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    микософт не хочет заморачиваться
    а так, люди обычно ставят досбокс с вин3.1 и радуются
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:38, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    это кому-то, кроме двинутых олдфагов нужно?
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:53, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они же вроде 16 бит вообще выпилили, переложив всё на dosbox?
     
  • 1.8, Аноним (7), 22:54, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >WineVDM транслирует вызовы программ, написанных для Win16, в вызовы Win32

    То есть и для обычной винды подойдёт?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:07, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для обычной винды лучше взять https://github.com/leecher1337/ntvdmx64
     
  • 1.9, Barssn (ok), 23:30, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Wine под Windows который позволяет запускать программы для Windows в Windows. Дожили. :-)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:43, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты только сейчас узнал, что Wine уже лет 20 работает под Виндой и с ним запускают старкрафты под десяточкой? So slow.
     
  • 1.12, Аноним (13), 00:04, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Исправления в системе диалогов: Civilization I теперь идёт без каких-либо проблем (раньше были проблемы с памятью);

    Она же под ДОС была всегда?

     
     
  • 2.14, Аноним (5), 00:28, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    были версии для виндовс. просто тогда не были популярны, народ в начале 90х вообще редко виндой пользовался(если пользовался вообще)
     
  • 2.15, DiabloPC (ok), 00:46, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А то win1/2/3 не просто обёртки над dos'ом)
     

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