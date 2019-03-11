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11.03.2019 22:22  Google представил инициативу по стимулированию написания документации для СПО

Компания Google анонсировала программу "Season of Docs", похожую на "Summer of Code", но нацеленную на подготовку документации для открытых проектов. Для участия в программе приглашаются технические писатели, которые совместно с кураторами из открытых проектов попытаются улучшить положение дел с документацией. В случае успешного завершения проекта участники получат вознаграждение, размером от 2400 до 6600 долларов, в зависимости от покупательной способности в стране, где проживает участник. Куратор из открытого проекта получит 500 долларов.

Со 2 по 23 апреля будут приниматься заявки на проведение работ от открытых проектов, после чего 30 апреля будет подготовлен список участвующих в программе проектов и их заданий. С 30 апреля по 28 июня технические писатели смогут выбрать проект и отправить заявку на участие. В течение августа технические писатели совместно с кураторами уточнят техническое задание, а на протяжении сентября, октября и ноября попытаются выполнить работу. 10 декабря будут подведены итоги и объявлены успешно выполнившие работу участники.

Кроме непосредственного написания пользовательской документации, в рамках проекта возможно и решение сопутствующих задач, таких как создание сайтов с документацией, переработка существующей документации, написание обзорных материалов, написание руководств для участников проекта и т.п. Для оформления документации рекомендован формат Markdown, но конечное решение зависит от пожеланий конкретных открытых проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2018
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, documentation
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  • 1.1, EHLO (?), 23:23, 11/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Полезное начинание, редкость в наше время. Но очень любопытно будет посмотреть на задания.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:57, 11/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Интересно что выйдет. Но ещё интересней выяснить почему же у разрабов проектов так плохо с документацией.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:40, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лень и ограниченный словарный запас
     
  • 2.6, YetAnotherOnanym (ok), 01:02, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Во-первых, не увсех плохо, а во-вторых, может быть просто некогда. Наваял что-то для себя, выложил для всех, доки кратенько набросал и готово. А потом появляется юное даврование, которому надо всё разжевать и в рот положить, желательно - в виде пошаговой видеоинструкции на Ютубе.
     
  • 1.4, Анонимчжан (?), 00:12, 12/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    посмотрел я этот markdown. ну ничего сложного, но геморно будет набирать документацию. интересно редакторов по нему много? а с документацией в линуксе было плохо всегда. вот сколько помню все что более менее легко найти это man  или info. что касается доков для обычного юзверя как например в кхелпере всегда было оч плохо и с отставанием на многие версии. эта задумка гугла случайно не для того чтобы создать еще одну ось на базе линукса с хорошей документацией, но в итоге платной или закрытой частью?
     

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