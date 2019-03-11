11.03.2019 22:22  Google представил инициативу по стимулированию написания документации для СПО

Компания Google анонсировала программу "Season of Docs", похожую на "Summer of Code", но нацеленную на подготовку документации для открытых проектов. Для участия в программе приглашаются технические писатели, которые совместно с кураторами из открытых проектов попытаются улучшить положение дел с документацией. В случае успешного завершения проекта участники получат вознаграждение, размером от 2400 до 6600 долларов, в зависимости от покупательной способности в стране, где проживает участник. Куратор из открытого проекта получит 500 долларов.

Со 2 по 23 апреля будут приниматься заявки на проведение работ от открытых проектов, после чего 30 апреля будет подготовлен список участвующих в программе проектов и их заданий. С 30 апреля по 28 июня технические писатели смогут выбрать проект и отправить заявку на участие. В течение августа технические писатели совместно с кураторами уточнят техническое задание, а на протяжении сентября, октября и ноября попытаются выполнить работу. 10 декабря будут подведены итоги и объявлены успешно выполнившие работу участники.

Кроме непосредственного написания пользовательской документации, в рамках проекта возможно и решение сопутствующих задач, таких как создание сайтов с документацией, переработка существующей документации, написание обзорных материалов, написание руководств для участников проекта и т.п. Для оформления документации рекомендован формат Markdown, но конечное решение зависит от пожеланий конкретных открытых проектов.



