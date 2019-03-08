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08.03.2019 09:47  Утечка 800 млн email через СУБД MongoDB сервиса подтверждения адресов

Исследователь безопасности Боб Дьяченко (Bob Diachenko) обнаружил наличие неограниченного доступа к БД, включающей сведения о 800 млн email-адресов (размер загруженных данных - 150 ГБ). Помимо email более 4 млн записей также содержали номер телефона и такие сведения, как область деятельности, адрес, ФИО, пол, IP-адрес и время последней активности. Выборочная проверка показала, что это новая отдельно собранная база, а не просто компоновка информации на основе других утечек адресов.

Утечка вызвана ошибкой при настройке СУБД MongoDB, в результате которой доступ к БД не был ограничен и данные были выставлены для всего интернета без аутентификации. Данные были собраны компанией Verifications.io, предоставляющей для предприятий сервис по подтверждению email-адресов перед отправкой массовых рассылок. Примечательно, что это не первая подобная находка Боба Дьяченко, прошлой осенью он выявил похожую базу MongoDB, включающую 450 млн адресов.

  1. Главная ссылка к новости (https://securitydiscovery.com/...)
  2. OpenNews: Ошибка настройки MongoDB привела к утечке 445 млн email-адресов клиентов компании Veeam
  3. OpenNews: Релиз документо-ориентированной СУБД MongoDB 4.0
  4. OpenNews: Утечка параметров аутентификации через незащищённые серверы etcd
  5. OpenNews: Незащищённые Hadoop-серверы отдают более 5 Пб данных без аутентификации
  6. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mongodb
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  • 1.1, asdasd (?), 10:02, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    В MySQL / Mariadb открыть такой доступ геморой, а в MongoDB видимо закрыть такой доступ геморой -_-"
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:21, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Веб-мартышки, сэр.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:27, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Плевать на то что база жопой в интернет торчит, за то у нас куберннтис и микросервисы!
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:30, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Проблема в том, что это были С-гуру.
     
  • 2.3, пох (?), 10:27, 08/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    ну в целом так и есть - с поправкой что если бы ты манд монгу использовал так ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:34, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Без этой базы мне эта новость нафиг не нужна
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:49, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько лет будешь выкачивать?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:20, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если провайдер позволит то 0,000237823439878 лет
     
  • 1.8, Вадик (??), 11:20, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну что сказать, надо технически грамотных специалистов нанимать и тех долг закрывать вовремя. Проблема в том, что просто не настроили нормально сервера, вот в принципе и все. Если бы доступ был бы через какой-нибудь vpn такой проблемы бы автоматически не возникло бы. А они скорее всего тяп ляп, на голое железо/облако, без контейнеров херак и запустились. Т.е. в данном случае, если бы они всю инфраструктуру одного сервиса развесили бы на контейнере и пробросили бы доступ через какой-нибудь nginx, то спали бы спокойно с любой базой.
     
     
  • 2.10, Xasd5 (?), 11:47, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы доступ был бы через какой-нибудь vpn

    а если бы пароль прставить на все СУБЛ?

    или требование -- обязательно всё нужно делать через одно (Ж) место?

     
  • 1.9, Аноним (9), 11:37, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Из колхозной молодежи во фронтенде был лишь я...
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:03, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Магнит на дамп есть у кого?
    Друг спрашивает.
     
     
  • 2.13, tourniquet (?), 12:51, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Друг, который сын маминой подруги? ))
     

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