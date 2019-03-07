07.03.2019 08:52  Восьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-8 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Основные изменения в новой версии коснулись главным образом web-браузера Morph Browser, построенного на актуальной кодовой базе Chromium. В новой версии представлена поддержка тёмной темы оформления браузера. Тёмная тема включается через UT Tweak Tool и дополнительно доступна в таких приложениях, как Weather, FluffyChat и TELEports. В браузере также улучшено отображение страниц с ошибками, возвращено отображение favicon-пиктограмм в списке избранных страниц и добавлена возможность встраивания собственных обработчиков на JavaScript;

В инфраструктуре проекта реализовано автоматическое тестирование пакетов при помощи системы непрерывной интеграции. Устранены проблемы в тулките UITK (Ubuntu UI Toolkit). Обновлены метаданные локализации для QtLocale. Обновлён скрипт для запуска контейнера с Android (используется для поддержки оборудования). Приведены к общему стилю цвета в адресной книге.

Изначально в OTA-8 планировался переход на Mir 1.1 и последний выпуск оболочки Unity 8, но из-за проблем со стабильностью обновление было отложено. Для тестирования сборки с Mir 1.1 и нового Unity 8 подготовлена отдельная экспериментальная ветка "edge". Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем также ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.



