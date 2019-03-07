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07.03.2019 08:52  Восьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-8 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Основные изменения в новой версии коснулись главным образом web-браузера Morph Browser, построенного на актуальной кодовой базе Chromium. В новой версии представлена поддержка тёмной темы оформления браузера. Тёмная тема включается через UT Tweak Tool и дополнительно доступна в таких приложениях, как Weather, FluffyChat и TELEports. В браузере также улучшено отображение страниц с ошибками, возвращено отображение favicon-пиктограмм в списке избранных страниц и добавлена возможность встраивания собственных обработчиков на JavaScript;

В инфраструктуре проекта реализовано автоматическое тестирование пакетов при помощи системы непрерывной интеграции. Устранены проблемы в тулките UITK (Ubuntu UI Toolkit). Обновлены метаданные локализации для QtLocale. Обновлён скрипт для запуска контейнера с Android (используется для поддержки оборудования). Приведены к общему стилю цвета в адресной книге.

Изначально в OTA-8 планировался переход на Mir 1.1 и последний выпуск оболочки Unity 8, но из-за проблем со стабильностью обновление было отложено. Для тестирования сборки с Mir 1.1 и нового Unity 8 подготовлена отдельная экспериментальная ветка "edge". Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем также ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Седьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Шестое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  6. OpenNews: В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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  • 1.1, Albertio (ok), 09:40, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Звучит весьма неплохо. Как раз к выходу проприетарного блоба от Гугеля можно будет свалить сюда
     
     
  • 2.2, Kol (?), 09:54, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    как свалишь, так и вернёшься.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:29, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не факт. Свалил еще дальше, нокию с3-00 (года этак 2010), и не жалею.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:21, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Проприетарный блоб андройд вышел уже давно
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:45, 07/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Когда вы, вскоре, будете владеть смартфоном с ПО под той-же лицензией, что и в P... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, ДмитрийСССР (?), 10:24, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда можно будет установить на свой шлакофон без преодоления трудностей?
     
     
  • 2.7, porter (??), 10:47, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    обещали что в 2014-м
     
  • 1.5, Аномномномнимус (?), 10:29, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Клава с этой поделкой нормально работает или Esc, Super и прочие бажат как на ведроидах?
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:58, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а есть что из поддерживаемых устройст что еще можно купить в рознице?
    или все уже настолько протухло что только б\у?
     
  • 1.9, Griga (?), 11:13, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня есть Нексус 5 без дисплея. На этой убунте можно сделать из него роутер? Чтобы раздача автоматически включалась при включении Нексуса...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:18, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это и на андроиде можно сделать.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:50, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По идее можно вязть только загрузочную часть но это нужно перепиливать, там стандартный ADB и нужно будет просто "пересобрать" образ ;)
     
  • 1.10, Аноним (11), 11:17, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычный «иксовый» софт запускается на этом?
     
  • 1.13, Аноним (12), 11:52, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    К сожалению Morph браузер заточен сугубо под мобилку, на планшете есть проблемы :(
     
  • 1.15, Дуплик (ok), 13:32, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Фу, оно на Qt.
     

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