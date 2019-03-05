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05.03.2019 21:07  Опубликована статистика компрометации сайтов в 2018 году

Исследователи из компании Sucuri обобщили (PDF) статистику по взломам сайтов, основанную на информации из более чем 25 тысяч обращений в службы разбора инцидентов и противодействия вредоносной активности компаний GoDaddy и Sucuri.

Наиболее интересные выводы:

  • 90% обращений для устранения последствий взломов были связаны с платформой WordPress, 4.6% - Magento, 4.3% - Joomla, 3.6% - Drupal. Следует отметить, что значительный перевес WordPress обусловлен популярностью данной CMS (применяется на 30% из десяти миллионов крупнейших сайтов) и специализацией Sucuri в области решения проблем с WordPress;
  • На момент взлома 56% сайтов были обновлены до актуального выпуска CMS, а 44% использовали устаревшие версии. За год замечена тенденция к увеличению c 69.8% до 87.50% числа необновлённых уязвимых установок CMS Joomla на момент взлома. Для WordPress ситуация обратная и доля использования устаревших версий во время взлома снижается (атакуют в основном через уязвимости в плагинах и темах оформления);
  • Анализ чёрных списков скомпрометированных сайтов показал, что они охватывают только 11% из общего объёма сайтов с вредоносным кодом, взломы которых разбирались в Sucuri. По размеру чёрного списка лидируют Norton Safe Web и McAfee SiteAdvisor, которые охватывают более 40% сайтов, которые занесены в проанализированные чёрные списки;
  • Наиболее популярной (68%) вредоносной активностью после взлома остаётся внедрение бэкдора для получения доступа к системе. Доля вредоносной активности на взломанных сайтах, связанной с распространением вредоносного ПО, увеличилось за год с 47% до 56.4%, а связанной с размещением SEO-спама, возросла с 44% до 51.3%. Число выявленных скриптов для рассылки спама сократилось с 19% до 12.5%
  • Среднее число файлов, которые приходилось чистить при удалении следов вредоносного ПО за год возросло со 168 до 292. В 34.5% случаях вредоносные изменения вносились в файлы index.php, в 13.5% в functions.php и в 10.6% в файл wp-config.php.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sucuri.net/2019/0...)
  2. OpenNews: Зафиксирована массовая атака на сайты с необновлённым движком WordPress
  3. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
  4. OpenNews: Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером
  5. OpenNews: В результате атак на уязвимые версии WordPress поражено почти 2 млн страниц
  6. OpenNews: В WordPress молча устранена уязвимость, позволяющая изменить любую страницу
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: web, wordpress, joomla, drupal
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  • 1, тоже Аноним (ok), 21:38, 05/03/2019 [ответить]    [к модератору]
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    Без наложения этих столбиков на статистику популярности представленных CMS - инфографика ВООБЩЕ ни о чем.
     

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