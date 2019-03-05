05.03.2019 21:00  Выпуск Pavucontrol 4.0

После четырёх лет разработки выпущен Pavucontrol 4.0, GTK-интерфейс для управления громкостью и микшированием звука для звукового сервера PulseAudio. В отличие от классических микшеров звука Pavucontrol позволяет управлять как громкостью на уровне аппаратных устройств, так и на уровне отдельных звуковых потоков от каждого приложения. Из изменений можно отметить: Удалена поддержка GTK+ 2, теперь официально поддерживается только GTK+ 3, но проектом LxQT также самостоятельно и независимо поддерживается форк на Qt5.

Теперь одновременно может быть открыто только одно окно Pavucontrol, а попытка запустить pavucontrol во второй раз выведет первое окно на передний план;

В настройки добавлена опция "Показать измерители громкости", отключение которой снижает нагрузку на CPU;

Улучшено использование свободного экранного пространства (убраны ненужные поля и отступы);

Для кнопки блокировки канала использован более подходящий значок;

Улучшено расположение меток канала (предотвращает нежелательное выравнивание ползунков громкости);

Максимальное смещение задержки увеличено с 2 до 5 секунд, чтобы приспособить устройства AirPlay, которые часто имеют большую задержку, чем 2 секунды (хотя это не так полезно в более новых версиях PulseAudio, потому что задержка там сообщается гораздо точнее, чем раньше);

Повышены требования к минимальной поддерживаемой версии libpulse (до 5.0). Улучшена совместимость с новыми версиями Glade.



