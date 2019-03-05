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05.03.2019 21:00  Выпуск Pavucontrol 4.0

После четырёх лет разработки выпущен Pavucontrol 4.0, GTK-интерфейс для управления громкостью и микшированием звука для звукового сервера PulseAudio. В отличие от классических микшеров звука Pavucontrol позволяет управлять как громкостью на уровне аппаратных устройств, так и на уровне отдельных звуковых потоков от каждого приложения.

Из изменений можно отметить:

  • Удалена поддержка GTK+ 2, теперь официально поддерживается только GTK+ 3, но проектом LxQT также самостоятельно и независимо поддерживается форк на Qt5.
  • Теперь одновременно может быть открыто только одно окно Pavucontrol, а попытка запустить pavucontrol во второй раз выведет первое окно на передний план;
  • В настройки добавлена опция "Показать измерители громкости", отключение которой снижает нагрузку на CPU;
  • Улучшено использование свободного экранного пространства (убраны ненужные поля и отступы);
  • Для кнопки блокировки канала использован более подходящий значок;
  • Улучшено расположение меток канала (предотвращает нежелательное выравнивание ползунков громкости);
  • Максимальное смещение задержки увеличено с 2 до 5 секунд, чтобы приспособить устройства AirPlay, которые часто имеют большую задержку, чем 2 секунды (хотя это не так полезно в более новых версиях PulseAudio, потому что задержка там сообщается гораздо точнее, чем раньше);
  • Повышены требования к минимальной поддерживаемой версии libpulse (до 5.0). Улучшена совместимость с новыми версиями Glade.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 12.0
  3. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
Автор новости: Павел Павлов
Тип: Программы
Ключевые слова: pulseaudio
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  • 1, avogado (ok), 23:08, 05/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > После четырёх лет разработки

    Что так быстро?

     

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