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01.03.2019 22:21  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8 с поддержкой Java

Представлен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java/). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

Новый выпуск примечателен добавлением поддержки языка Java с возможностью запуска сервлетов (Java Servlet 3.1, JSR-340). Кроме того в Unit 1.8 появилась начальная поддержка внутренней маршрутизации запросов между слушающими сокетами и приложениями. В настоящее время поддерживается простое сопоставление по маскам с использованием в качестве критериев проброса имени хоста, URI или HTTP-метода. В будущем обещают добавить поддержку регулярных выражений и проброс по произвольным HTTP-заголовкам, cookie, исходному и целевому адресам. 


   {
       "match": {
           "host": [ "*.example.com", "!php7.example.com" ],
           "uri": [ "/admin/*", "/store/*" ],
           "method": "POST"
       },

       "action": {
           "pass": "applications/php5_app"
       }
   }

Начиная с текущего выпуска также задействован новый формат нумерации версий, вместо формата "x.y", теперь будут использоваться номера "x.y.z", где "z" номер корректирующего обновления.

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.2, Аноним (2), 23:20, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кто понимает зачем этот unit нужен? Почему я должен отказаться от websphere?
     
     
  • 2.3, Анонимус2 (?), 23:40, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пилить деньги инвесторов, изображая бурную деятельность. Видимо продажи nginx-plus перестали расти, а напоминать о себе надо.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:08, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    nginx-plus слишком дорог для массового использования и обучения. Пусть остается в своих Enterprise.
     
  • 2.4, Alex Gluck (?), 00:04, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Думаю что ваш websphere, tomcat, jboss, wildfly(нужное подчеркнуть) не удобно использовать в контейнеризации и динамическом масштабировании, деплоях canary и blue-green, и ну каких то ещё случаях.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 01:17, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Для контейнерного деплоя war уже давно есть wildfly-swarm и иже с ними. Должна же быть киллер-фича у unit какая-то
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:25, 02/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то первый выпуск NGINX Unit с поддержкой нормального языка, а не всяких там шаблонизаторов "Персональная Домашняя Страница" и запускалок npm leftpad.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 02:35, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Из нормальных языков там уже был Go. Ну а так — да.
     

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