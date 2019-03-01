01.03.2019 22:21  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8 с поддержкой Java

Представлен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java/). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

Новый выпуск примечателен добавлением поддержки языка Java с возможностью запуска сервлетов (Java Servlet 3.1, JSR-340). Кроме того в Unit 1.8 появилась начальная поддержка внутренней маршрутизации запросов между слушающими сокетами и приложениями. В настоящее время поддерживается простое сопоставление по маскам с использованием в качестве критериев проброса имени хоста, URI или HTTP-метода. В будущем обещают добавить поддержку регулярных выражений и проброс по произвольным HTTP-заголовкам, cookie, исходному и целевому адресам.

{ "match": { "host": [ "*.example.com", "!php7.example.com" ], "uri": [ "/admin/*", "/store/*" ], "method": "POST" }, "action": { "pass": "applications/php5_app" } }

Начиная с текущего выпуска также задействован новый формат нумерации версий, вместо формата "x.y", теперь будут использоваться номера "x.y.z", где "z" номер корректирующего обновления.



