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28.02.2019 23:12  Выпуск Ubuntu 16.04.6 LTS

Опубликовано обновление прошлой LTS-ветки дистрибутива Ubuntu 16.04.6 LTS, в которое включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 16.04.6 LTS, Xubuntu 16.04.6 LTS, Mythbuntu 16.04.6 LTS, Lubuntu 16.04.6 LTS, Ubuntu Kylin 16.04.6 LTS и Ubuntu MATE 16.04.6.

Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов с целью устранения уязвимости в пакетном менеджере APT, позволяющей злоумышленнику подменить устанавливаемый пакет при контроле за зеркалом репозитория или транзитным трафиком между пользователем и репозиторием (MITM-атака). Как и в прошлом выпуске предлагаются ядра Linux 4.15 и 4.4, а также портированные из Ubuntu 18.04 выпуски Mesa, X.Org Server и видеодрайверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для новых установок, но для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 16.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 16.04 LTS продлится до апреля 2021 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 16.04.5 LTS
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
  5. OpenNews: Canonical продолжит выпуск обновлений после окончания времени поддержки Ubuntu 12.04 LTS
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Teocally (?), 23:48, 28/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вроде первый :)
    Кстати. Вроде по моим наблюдениям, 16.04 чуть "полегче" чем 18.04.
    Незначительно, но это смотря какое железо...
     
     
  • 2.2, VINRARUS (ok), 23:50, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    С KDE 5 вроде наоборот.
     
     
  • 3.3, Dok2d (?), 23:56, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Убунта ещё и серверная бывает
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 00:02, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Незаменимая для домашнего компа -- рабочий стол от лукавого.
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 23:58, 28/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так и есть. 16.04 легче.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:28, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пора с 14.04 обновляться или ещё нет?
     
     
  • 2.7, GG (ok), 00:33, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению пора, поддержка скоро заканчивается
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:33, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    До конца апреля.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:43, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, не пора, надо вообще на 8.04 сидеть
     

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