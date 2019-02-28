28.02.2019 23:12  Выпуск Ubuntu 16.04.6 LTS

Опубликовано обновление прошлой LTS-ветки дистрибутива Ubuntu 16.04.6 LTS, в которое включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 16.04.6 LTS, Xubuntu 16.04.6 LTS, Mythbuntu 16.04.6 LTS, Lubuntu 16.04.6 LTS, Ubuntu Kylin 16.04.6 LTS и Ubuntu MATE 16.04.6.

Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов с целью устранения уязвимости в пакетном менеджере APT, позволяющей злоумышленнику подменить устанавливаемый пакет при контроле за зеркалом репозитория или транзитным трафиком между пользователем и репозиторием (MITM-атака). Как и в прошлом выпуске предлагаются ядра Linux 4.15 и 4.4, а также портированные из Ubuntu 18.04 выпуски Mesa, X.Org Server и видеодрайверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для новых установок, но для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 16.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 16.04 LTS продлится до апреля 2021 года.



