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27.02.2019 22:38  Манипуляции с BMC позволяют контролировать серверы IBM Cloud после смены арендатора

В серверах IBM Cloud выявлена проблема с безопасностью, позволяющая злоумышленнику заменить прошивку BMC-контроллера (Baseboard Management Controller). В контексте предоставления серверов IBM Cloud во временную аренду злоумышленник может оставить бэкдор или закладку в прошивке BNC и сохранить контроль за сервером после его освобождения, очистки и смены арендатора.

Услуга "IBM Cloud Bare Metal" подразумевает предоставление в краткосрочную аренду полноценных серверов с полным доступом к аппаратному обеспечению. Поддерживается как почасовая, так и помесячная аренда. Т.е. атакующий может арендовать сервер на час, заменить прошивку BMC и получить доступ к системам последующих арендаторов. Возможность атаки продемонстрирована на используемых в IBM Cloud серверах IBM SoftLayer, построенных на основе плат Supermicro. Утверждается, что выявленная проблема с сохранением доступа через модификацию прошивок не специфична для IBM Cloud и также может проявляться в других аналогичных облачных сервисах.

Для программной смены прошивки в BMC на платформе Supermicro использовалась особенность данных плат, из-за которой перед установкой новой прошивки не применялась проверка целостности образа прошивки по цифровой подписи. Кроме того, для замены прошивки могли быть использованы известные уязвимости, позволяющие запустить код в контексте BMC или установить обновление прошивки в обход проверки цифровой подписи производителя.

Более того, в процессе экспериментальной атаки выяснилось, что можно обойтись и без смены прошивки, так как после смены арендатора не очищались логи BMC и сохранялся прежний пароль доступа к BMC-интерфейсу. Для блокирования проблемы компания IBM ввела в практику не только очистку дисков перед передачей сервера новому арендатору, но и перезаливку прошивки BMC, очистку всех логов и генерацию индивидуального пароля доступа к BMC для каждого клиента.

Напомним, что BMC представляет собой устанавливаемый в серверах специализированный контроллер, имеющий свой CPU, память, хранилище и интерфейсы опроса датчиков, который предоставляет низкоуровневый интерфейс для мониторинга и управления серверным оборудованием. При помощи BMC независимо от работающей на сервере операционной системы можно отслеживать состояние датчиков, управлять питанием, прошивками и дисками, организовать удалённую загрузку по сети, обеспечить работу консоли удалённого доступа и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://eclypsium.com/2019/01/...)
  2. OpenNews: Противоречивые сведения о выявлении шпионского чипа на платах Supermicro
  3. OpenNews: Серия уязвимостей в BMC-контроллерах серверов Huawei
  4. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
  5. OpenNews: Семь уязвимостей в IPMI-прошивках Supermicro
  6. OpenNews: Уязвимость в BMC-контроллере Supermicro позволяет получить доступ к паролям управляющего интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bmc, ibm
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  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 27/02/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Прошивку же они могут только личным присутствием залить, я так понимаю Потому ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:28, 27/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, можно программно перезаливать прошивку из основной системы По идее должна ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, PavelR (??), 23:12, 27/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >после смены арендатора не очищались логи BMC и сохранялся прежний пароль доступа к BMC-интерфейсу

    не, ну хотя бы это могли бы и предусмотреть...

     
  • 1.3, jOKer (ok), 23:24, 27/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Supermicro

    Это та самая Supermicro о которой шел слушок, что в ее материнках... гм... скажем так: не все благополучно с безопасностью?

     
     
  • 2.4, Annoynymous (ok), 23:28, 27/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ложечки нашли, никаких проблем не было, но осадочек в лице поверивших в развод хомячков остался.

    Да, это та самая, хомячок.

     
  • 1.6, Аноним (6), 23:52, 27/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Страшно нынче жить.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:55, 27/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > используемых в IBM Cloud серверах IBM SoftLayer, построенных на основе плат Supermicro.

    Дожили.

     

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