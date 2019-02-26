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26.02.2019 20:39  Ubuntu сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL2

Компания Canonical объявила о сертификации дистрибутива Ubuntu по программе соответствия уровню безопасности Common Criteria EAL2 (Evaluation Assurance Level 2). Сертификат получен для Ubuntu Server 16.04.4 LTS при работе на 5 протестированных аппаратных платформах: Supermicro SYS-5018R-WR, IBM z13, IBM Power System S822L PowerNV 8247-22L, 8001-22C и 8335-GTB.

Сертификация позволит использовать Ubuntu для обработки секретной и критичной информации, требующей повышенного уровня защиты. Подобная сертификация требуется для использования программных продуктов в финансовых структурах, государственных и военных учреждениях 30 стран.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2019/0...)
  2. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 7 сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL4+
  3. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 7 получил сертификат безопасности FIPS 140-2
  4. OpenNews: Oracle Enterprise Linux сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL4+
  5. OpenNews: JBoss сертифицирован на предмет соответствия уровню безопасности EAL2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, www777 (?), 20:46, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Только вот Ubuntu Server 16.04.4 не поддерживается уже. Я имею ввиду, что ядро и иксы которые с ними идут, имеют очень короткий цикл. Актуально сейчас только ядро первичного релиза (актуально для тех кто ставил 16.04.1, и последнее 16.04.5

    Установленная 16.04.4 автоматически обновиться до 16.04.5 https://wiki.ubuntu.com/Kernel/RollingLTSEnablementStack

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:56, 26/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    В родном ведре 4 4 0-141-generic из 16 04 5 при работе с Docker Swarm обнаружилс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.20, ff (??), 22:19, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Похеристя в любом случае, т к ты все процедуры не соблюдешь, да и железа из списка у тебя нет.
    А вообще, бумажки от фстек нужны и прочих.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 23:05, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще, работать в госшарагах зло и унижение. Зачем таким быть?
     
     
  • 5.38, Аноним (3), 23:24, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не госшарага и вообще в Китае.
     
     
  • 6.39, Аноним (39), 23:30, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это отменяет правильность утверждения выше?
     
     
  • 7.45, Аноним (3), 23:40, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это отменяет его уместность, а не правильность.
     
  • 6.46, китайчан (?), 23:40, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Китае все госшараги
     
  • 2.6, Ключевский (?), 21:31, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    lsb_release -d
    Description: Ubuntu 16.04.6 LTS
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:38, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Ubuntu Server ... иксы которые с ними

    Чего?

     
  • 2.11, Аноним (11), 21:50, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем ты ставишь иксы на сервер? Админ-виндузятник?
     
  • 2.16, Кащенко (?), 21:58, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты наркоман? Поддержка продлена до 10 лет вообще-то.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:32, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    До 2021
     
  • 2.22, Аноним (25), 22:27, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.ubuntu.com/about/release-cycle
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 23:35, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда лучше ставить самый последний LTS (проверено).
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 23:47, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На десктопе обычно да, а на серверах важнее стабильность.
     
     
  • 5.50, Аноним (-), 23:48, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока патчи безопасности падают, можно не волноваться.
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 21:01, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Ассортимент небольшой Лучше чем ничего Но в этом списке в списке не только п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 21:43, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как в анекдоте - Вам шашечки или ехать?
     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 21:55, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Сам едь на z/OS. Далеко ли уедешь?
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:02, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Он известный тролль, любит демагогию и какать в каменты.
     
  • 1.9, Алексей Миронов (?), 21:46, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    "Подобная сертификация требуется для использования программных продуктов в финансовых структурах, государственных и военных учреждениях 30 стран."

    Но конечно не в Россиюшке. Ведь в Ubuntu нет бэкдора от товарища майора! :)

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:49, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем, скажите, делать ему бекдор в собственном компе? Чтобы к нему мог залезть кто-нибудь ещё?
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 21:52, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Что сказать-то хотел?
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 22:10, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я к тому, что
    > Ведь в Ubuntu нет бэкдора от товарища майора! :)

    Зачем ему бэкдор в системе, которую себе же на компы ставить? Чтобы кто хочешь мог в них шарить?

     
     
  • 5.19, Аноним (-), 22:19, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вродеж речь про нашего тов. майора была, или нет?
     
     
  • 6.21, ff (??), 22:21, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Речь о том, что ваша паранойя вас же за хвост и кусает
     
     
  • 7.32, Аноним (32), 23:00, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если вы паранойк, это еще не значит что за вами не следят. (c)
     
  • 2.23, Аноним (25), 22:30, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не, просто на Ubuntu денег не попилишь.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 22:36, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что за бред? А как же их попилили на 100500 отечественных операционных системах (которые linux)?
     
     
  • 4.29, Sluggard (ok), 22:41, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Так их же с местными конторами пилили, а не с Canonical.
     
     
  • 5.30, Аноним (-), 22:48, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Так ты признаешь, что на Linux пилят бюджетные деньги? Тогда какая разница, вплетают сюда Canonical или нет? Знаешь сколько миллиардов распилили на Debian? Я как-бы 3 года работал в конторе, которая пилит Astra Linux. Своих наработок там 1% (рабочий стол и мандатная система), зарплаты нищенские, но выделяются миллиарды. И вот как-то так получилось, что сообщество Debian тоже нихрена не получает. Вопрос только, не пox ли на Canonical или Debian, если пилят НАШИ деньги? Вот что должно волновать тебя, %username%.
     
     
  • 6.31, Sluggard (ok), 22:54, 26/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Я не могу это признавать или не признавать, я не инсайдер Допускаю ли Вполне ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Sluggard (ok), 22:31, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    И не в Китаюшке, и не в Бельгиюшке, и не в Австриюшке, и не в Швецарьюшке... Ой, простите за начатое перечисление, забыл, что тут главное в сторону РФ плюнуть. Старость, склероз. Извините. :(
     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 23:19, 26/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Правильно, у нас -- своя Вы сейчас постулировали, что каноникал закладывает бэк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 23:39, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Вы там со своим майданом разберитесь. В России как-нибудь без вас решим что нам и как сертифицировать.
     
     
  • 4.52, Michael Shigorin (ok), 23:52, 26/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Я как мог, так на данный момент и разобрался среди материалов -- https youtu ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.58, Аноним (-), 23:58, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Михаул, почему удаляете каменты? Вам cтыдно что ваша рoдина Киeв, и что любой старожил знает ваше чeкиcтское прошлое?
     
  • 3.51, Аноним (51), 23:49, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не майорское это дело? )
     
  • 1.34, fidex (?), 23:03, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю, Ubuntu теперь самый безопасный дистрибутив?
     
  • 1.36, Аноним (35), 23:11, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А какая EAL самая крутая? Там их аж 7 штук.
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 23:32, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все они по-своему хорошо. ;)
     
  • 1.41, Дартаньян (?), 23:32, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дартяньян не использует убунту.
    Он ставит debian.

    Зачем использовать форк, когда есть оригинал?

     
     
  • 2.42, Атос (?), 23:33, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оригинал не завелся на моей машинке, а форк завелся. ЧЯДНТ?
     
  • 2.53, Аноним (51), 23:52, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дартяньян не использует убунту.

    Он и на мандриву-то смотрит как на дуру )

     
     
  • 3.57, Аноним (-), 23:56, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так мандривы больше нет, вместо нее манжаро, глючное поделие.
     
  • 1.48, Аноним (-), 23:46, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А на ПК он сертифицирован?
     
     
  • 2.54, Michael Shigorin (ok), 23:53, 26/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А на ПК он сертифицирован?

    Так супермикра же в списке -- это и есть PC.

     
  • 1.59, Фадеев (?), 00:09, 27/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ubuntu сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL2

    Это хорошо или плохо?

     

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