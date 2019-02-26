26.02.2019 20:39  Ubuntu сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL2

Компания Canonical объявила о сертификации дистрибутива Ubuntu по программе соответствия уровню безопасности Common Criteria EAL2 (Evaluation Assurance Level 2). Сертификат получен для Ubuntu Server 16.04.4 LTS при работе на 5 протестированных аппаратных платформах: Supermicro SYS-5018R-WR, IBM z13, IBM Power System S822L PowerNV 8247-22L, 8001-22C и 8335-GTB.

Сертификация позволит использовать Ubuntu для обработки секретной и критичной информации, требующей повышенного уровня защиты. Подобная сертификация требуется для использования программных продуктов в финансовых структурах, государственных и военных учреждениях 30 стран.



