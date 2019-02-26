26.02.2019 20:39  Ubuntu сертифицирован на соответствие уровню безопасности EAL2

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|3.20, ff (??), 22:19, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Похеристя в любом случае, т к ты все процедуры не соблюдешь, да и железа из списка у тебя нет.
А вообще, бумажки от фстек нужны и прочих.
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|1.9, Алексей Миронов (?), 21:46, 26/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+15 +/–
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"Подобная сертификация требуется для использования программных продуктов в финансовых структурах, государственных и военных учреждениях 30 стран."
Но конечно не в Россиюшке. Ведь в Ubuntu нет бэкдора от товарища майора! :)
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|2.10, Аноним (10), 21:49, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А зачем, скажите, делать ему бекдор в собственном компе? Чтобы к нему мог залезть кто-нибудь ещё?
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|4.18, Аноним (10), 22:10, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я к тому, что
> Ведь в Ubuntu нет бэкдора от товарища майора! :)
Зачем ему бэкдор в системе, которую себе же на компы ставить? Чтобы кто хочешь мог в них шарить?
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|3.27, Аноним (-), 22:36, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Что за бред? А как же их попилили на 100500 отечественных операционных системах (которые linux)?
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|5.30, Аноним (-), 22:48, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Так ты признаешь, что на Linux пилят бюджетные деньги? Тогда какая разница, вплетают сюда Canonical или нет? Знаешь сколько миллиардов распилили на Debian? Я как-бы 3 года работал в конторе, которая пилит Astra Linux. Своих наработок там 1% (рабочий стол и мандатная система), зарплаты нищенские, но выделяются миллиарды. И вот как-то так получилось, что сообщество Debian тоже нихрена не получает. Вопрос только, не пox ли на Canonical или Debian, если пилят НАШИ деньги? Вот что должно волновать тебя, %username%.
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|2.24, Sluggard (ok), 22:31, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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И не в Китаюшке, и не в Бельгиюшке, и не в Австриюшке, и не в Швецарьюшке... Ой, простите за начатое перечисление, забыл, что тут главное в сторону РФ плюнуть. Старость, склероз. Извините. :(
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|3.44, Аноним (-), 23:39, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Вы там со своим майданом разберитесь. В России как-нибудь без вас решим что нам и как сертифицировать.
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|5.58, Аноним (-), 23:58, 26/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Михаул, почему удаляете каменты? Вам cтыдно что ваша рoдина Киeв, и что любой старожил знает ваше чeкиcтское прошлое?
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