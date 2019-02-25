25.02.2019 11:33  Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org

Разработчики проекта X.Org объявили, что не намерены больше выпускать сводные релизы X.org, в рамках которых под общим номером версии X.org предлагался набор всех развиваемых модулей X Window System. Последний сводный выпуск X.Org 7.7 был сформирован в 2012 году и с тех пор окончательно утвердилась модель с формированием отдельных выпусков для разных модулей X.Org.

Напомним, что X.org был логически разделён на 9 модулей: X-сервер, приложения, сопутствующие данные, документация, драйверы, шрифты, библиотеки, спецификации протоколов и утилиты. Каждый модуль развивается независимо и может быть собран и установлен по отдельности. Выпуски модулей публикуются независимо друг от друга.

Сводные релизы X.org формировались раз год, в то время как обновления X-сервера и модулей с драйверами выпускались заметно чаще и не были синхронизированы с общими выпусками X.org, что создавало путаницу и вызывало иллюзии, относительно особого статуса и стабильности сводных выпусков. Новая модель подразумевает, что вместо установки одного большого набора X.org, каждый из входящих в него компонентов следует загружать и устанавливать отдельно.



