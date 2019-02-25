25.02.2019 11:33  Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org

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|5.26, Michael Shigorin (ok), 13:38, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Надо же, а у меня если очумелые ручки начудили -- так завсегда на себя и пенял: так хотя бы что-то возможно исправить.
Правда, я и не виндофлудераст ни разу.
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|6.27, Qwerty (??), 14:01, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Надо же, а у меня если очумелые ручки начудили -- так завсегда
> на себя и пенял: так хотя бы что-то возможно исправить.
> Правда, я и не виндофлудераст ни разу.
Обновление исков прилетело, простити за тавтологию, в обновлениях.
И простити ещё раз, я просто думал, что только в оффтопике можно бояться обновлений. Оказалось, что нет.
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|7.30, Michael Shigorin (ok), 14:54, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Обновление исков прилетело, простити за тавтологию, в обновлениях.
А у нас почему-то в обновлениях и нвидиевские модули/библиотеки.
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|9.36, Аноним (20), 16:47, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Как раз из реп обычно, не на роллинге, вредно ставить. Особенно когда версия ядра и иксов опережает драйвер как на дебьяне обычно.
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|10.38, Michael Shigorin (ok), 17:20, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Как раз из реп обычно не на роллинге вредно ставить. Особенно когда
> версия ядра и иксов опережает драйвер как на дебьяне обычно.
А у нас этакий роллинг в пределах веток выработался как бы не раньше этого термина. И если в сизифе принято не особо считаться с нвидиевскими блобами при обновлении xorg/mesa, то в стабильных ветках всё, гм, стабильней.
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|7.34, Аноним (20), 16:34, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я, конечно, прошу извинить, но 304 драйвера это древнота, поддержка которой закончилась. Почему бы не посмотреть в сторону Nouveau, который отлично работает с новыми иксами?
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|6.39, Qwerty (??), 17:23, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>lfs
>>использовать для работы
> Ты эталонный ССЗБ
Ты не так понял. У меня не LFS, а проблема с иксами в версии ABI как раз, которая проявилась в 1.20.
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|2.10, terX (?), 12:12, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Читаем вдумчивей: "с тех пор окончательно утвердилась модель с формированием отдельных выпусков для разных модулей X.Org" - теперь не будет единого выпуска всех компонентов под единым номером.
Версии модулей будут выходить по мере релиза и будут независимыми друг от друга.
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|2.11, A.Stahl (ok), 12:14, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Новость об изменении регламента. С технической стороны никаких изменений не произошло и не ожидается.
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|2.15, Sluggard (ok), 12:32, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ничего это не значит, в контексте работы иксов. Официальный ответ на вопрос «А когда уже будет релиз X.org?»
P.S. Любителей писать «Я джва года ждал!» обломали...
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|1.8, 00 (?), 11:54, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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прочитал заголовок несколько раз "Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org" и прифигел сходу, и только потом понял что не "...прекращении формирования свободных релизов..." а сводных
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|2.21, Аноним (20), 12:53, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А иксовые программы, конечно, запускайте в прослойке, которая в 2 раза ниже производительность выдаёт чем сами X11. Технологии!
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|5.40, нах (?), 17:52, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а куда вы нахрен денетесь, новый стандарт пришел.
Какой тебе еще "той же производительности" - кое-как запускаться без крэшей научатся, и быстрей-быстрей рапортовать о достигнутых успехах.
Ну и при выборе между недоделанным вяленым и старательно портимым полутора инвалидами обломками иксов уже в общем-то и непонятно, куды бечь.
А что за софт и почему его нет под винду, кстати? ;-)
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|1.14, Zenitur (ok), 12:31, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Релизы Xorg представляют собой бандл из конкретной версии X-Server и других библиотек. Например:
* Xorg 7.4 это X-Server 1.6.5, libxcb 1.1 и libdrm 2.4.1
* Xorg 7.5 это X-Server 1.7.7 и libxcb 1.5 и libdrm 2.4.23
Xorg это как мета-пакет, который "подтягивает" конкретные версии программ >= такой-то версии. Я не знаю, было ли кому-то удобно, что релизы делают таким образом
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|2.16, Sluggard (ok), 12:38, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да пофигу всем было, кмк. Ну какой смысл в подобном метапакете, если, например, у меня в рамках Xorg 7.6 стояли версии X-Server от 1.8 когда-то, до 1.20 сейчас. Ничего он не даёт и не гарантирует.
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|3.17, Zenitur (ok), 12:44, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Могу предположить, что это было нужно создателям программ, чтобы указывать системные требования. Minimal system requirements: Linux 2.6.18, Xorg 7.0, GTK+ 2.10 or Qt 4.3. Больше не могу предположить, для чего это нужно
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|4.18, Sluggard (ok), 12:51, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Не знаю, я такую фигню последний раз видел лет 7 назад в системных требованиях к AMD Catalyst. И то, там всё равно была указана максимально допустимая версия X-Server.
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