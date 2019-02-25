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25.02.2019 11:33  Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org

Разработчики проекта X.Org объявили, что не намерены больше выпускать сводные релизы X.org, в рамках которых под общим номером версии X.org предлагался набор всех развиваемых модулей X Window System. Последний сводный выпуск X.Org 7.7 был сформирован в 2012 году и с тех пор окончательно утвердилась модель с формированием отдельных выпусков для разных модулей X.Org.

Напомним, что X.org был логически разделён на 9 модулей: X-сервер, приложения, сопутствующие данные, документация, драйверы, шрифты, библиотеки, спецификации протоколов и утилиты. Каждый модуль развивается независимо и может быть собран и установлен по отдельности. Выпуски модулей публикуются независимо друг от друга.

Сводные релизы X.org формировались раз год, в то время как обновления X-сервера и модулей с драйверами выпускались заметно чаще и не были синхронизированы с общими выпусками X.org, что создавало путаницу и вызывало иллюзии, относительно особого статуса и стабильности сводных выпусков. Новая модель подразумевает, что вместо установки одного большого набора X.org, каждый из входящих в него компонентов следует загружать и устанавливать отдельно.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.20
  3. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.19
  4. OpenNews: Участники проекта X.Org проголосовали за присоединение к организации SPI
  5. OpenNews: Релиз X.Org 7.6
  6. OpenNews: Релиз X.Org 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: x.org
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  • 1.2, iPony (?), 11:45, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ну и хорошо. Меньше зоопарка.
     
  • 1.3, fske (?), 11:46, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Ничего особенного не произошло. Официально утвердили то, что произошло уже очень давно. Собственно на иксы это никак не влияет.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:47, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –9 +/
    Не могу понять что следует от этого ожидать. Это значит что xorg умер и больше не будет работать/или не будет выпусков?
     
     
  • 2.9, Qwerty (??), 12:10, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Сам-то как думаешь?

    >Последний выпуск X.Org 7.7 был сформирован в 2012 году

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:52, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это релиз всех модулей. Сам Xorg сейчас версии 1.20

    http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/systemd/x/xorg-server.html

     
     
  • 4.22, Qwerty (??), 12:59, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это релиз всех модулей. Сам Xorg сейчас версии 1.20
    > http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/systemd/x/xorg-server.html

    О, помню эту версию, у меня на ней драйвер Nvidia отвалился из-за несовпадения версий ABI и я три дня его пытался поднять; работа стояла. Спасибо, Linux!

     
     
  • 5.24, Аноним (20), 13:06, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    УМВР. Тоже Nvidia LTS, последний Xorg.
     
  • 5.26, Michael Shigorin (ok), 13:38, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо же, а у меня если очумелые ручки начудили -- так завсегда на себя и пенял: так хотя бы что-то возможно исправить.

    Правда, я и не виндофлудераст ни разу.

     
     
  • 6.27, Qwerty (??), 14:01, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надо же, а у меня если очумелые ручки начудили -- так завсегда
    > на себя и пенял: так хотя бы что-то возможно исправить.
    > Правда, я и не виндофлудераст ни разу.

    Обновление исков прилетело, простити за тавтологию, в обновлениях.
    И простити ещё раз, я просто думал, что только в оффтопике можно бояться обновлений. Оказалось, что нет.

     
     
  • 7.29, Sluggard (ok), 14:31, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то мешало заблокировать пакет с иксами от изменений, раз уж ты проприетарный драйвер юзаешь?
     
  • 7.30, Michael Shigorin (ok), 14:54, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Обновление исков прилетело, простити за тавтологию, в обновлениях.

    А у нас почему-то в обновлениях и нвидиевские модули/библиотеки.

     
     
  • 8.35, annual slayer (?), 16:39, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    там, поди, выяснится, что он и драйвер не из репов ставил
     
     
  • 9.36, Аноним (20), 16:47, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как раз из реп обычно, не на роллинге, вредно ставить. Особенно когда версия ядра и иксов опережает драйвер как на дебьяне обычно.
     
     
  • 10.38, Michael Shigorin (ok), 17:20, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как раз из реп обычно не на роллинге вредно ставить. Особенно когда
    > версия ядра и иксов опережает драйвер как на дебьяне обычно.

    А у нас этакий роллинг в пределах веток выработался как бы не раньше этого термина.  И если в сизифе принято не особо считаться с нвидиевскими блобами при обновлении xorg/mesa, то в стабильных ветках всё, гм, стабильней.

     
  • 6.28, Аноним (28), 14:04, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я вот тоже не смог поднять X org 1 20 с драйверами nvidia 304 Не ковырять же эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.34, Аноним (20), 16:34, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я, конечно, прошу извинить, но 304 драйвера это древнота, поддержка которой закончилась. Почему бы не посмотреть в сторону Nouveau, который отлично работает с новыми иксами?
     
     
  • 8.42, Аноним (42), 18:22, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему бы не посмотреть в сторону Nouveau

    Производительность.

     
  • 5.37, имя (?), 16:57, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >lfs
    >использовать для работы

    Ты эталонный ССЗБ

     
     
  • 6.39, Qwerty (??), 17:23, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>lfs
    >>использовать для работы
    > Ты эталонный ССЗБ

    Ты не так понял. У меня не LFS, а проблема с иксами в версии ABI как раз, которая проявилась в 1.20.

     
     
  • 7.43, имя (?), 18:58, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тогда извиняюсь
     
  • 2.10, terX (?), 12:12, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Читаем вдумчивей: "с тех пор окончательно утвердилась модель с формированием отдельных выпусков для разных модулей X.Org" - теперь не будет единого выпуска всех компонентов под единым номером.
    Версии модулей будут выходить по мере релиза и будут независимыми друг от друга.
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 12:14, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Новость об изменении регламента. С технической стороны никаких изменений не произошло и не ожидается.
     
  • 2.15, Sluggard (ok), 12:32, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего это не значит, в контексте работы иксов. Официальный ответ на вопрос «А когда уже будет релиз X.org?»
    P.S. Любителей писать «Я джва года ждал!» обломали...
     
  • 1.7, редстань (?), 11:52, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    ещё немного и выпуски совсем перестанут формировать..
     
     
  • 2.25, Григорий Федорович Конин (?), 13:17, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ну и бог с ним, переедем на Mir
     
  • 1.8, 00 (?), 11:54, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    прочитал заголовок несколько раз "Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org" и прифигел сходу, и только потом понял что не "...прекращении формирования свободных релизов..." а сводных
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:22, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    переходите на с X.org на Wayland. c i3wm на swaywm.
     
     
  • 2.13, Bytu (?), 12:30, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Всё новое - лучшее!11(сарказм)
     
  • 2.21, Аноним (20), 12:53, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А иксовые программы, конечно, запускайте в прослойке, которая в 2 раза ниже производительность выдаёт чем сами X11. Технологии!
     
     
  • 3.23, нах (?), 13:03, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а какая твоему тухрейсеру разница? Никакой...

     
     
  • 4.31, Аноним (20), 16:30, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну если твоё мышление ограничено только играми, мне тебя жаль Есть ещё професси... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, нах (?), 17:52, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а куда вы нахрен денетесь, новый стандарт пришел.
    Какой тебе еще "той же производительности" - кое-как запускаться без крэшей научатся, и быстрей-быстрей рапортовать о достигнутых успехах.

    Ну и при выборе между недоделанным вяленым и старательно портимым полутора инвалидами обломками иксов уже в общем-то и непонятно, куды бечь.

    А что за софт и почему его нет под винду, кстати? ;-)

     
  • 1.14, Zenitur (ok), 12:31, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Релизы Xorg представляют собой бандл из конкретной версии X-Server и других библиотек. Например:
    * Xorg 7.4 это X-Server 1.6.5, libxcb 1.1 и libdrm 2.4.1
    * Xorg 7.5 это X-Server 1.7.7 и libxcb 1.5 и libdrm 2.4.23

    Xorg это как мета-пакет, который "подтягивает" конкретные версии программ >= такой-то версии. Я не знаю, было ли кому-то удобно, что релизы делают таким образом

     
     
  • 2.16, Sluggard (ok), 12:38, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да пофигу всем было, кмк. Ну какой смысл в подобном метапакете, если, например, у меня в рамках Xorg 7.6 стояли версии X-Server от 1.8 когда-то, до 1.20 сейчас. Ничего он не даёт и не гарантирует.
     
     
  • 3.17, Zenitur (ok), 12:44, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Могу предположить, что это было нужно создателям программ, чтобы указывать системные требования. Minimal system requirements: Linux 2.6.18, Xorg 7.0, GTK+ 2.10 or Qt 4.3. Больше не могу предположить, для чего это нужно
     
     
  • 4.18, Sluggard (ok), 12:51, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не знаю, я такую фигню последний раз видел лет 7 назад в системных требованиях к AMD Catalyst. И то, там всё равно была указана максимально допустимая версия X-Server.
     
  • 2.19, нах (?), 12:52, 25/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    удобно было, пока релиз был релизом А не мешаниной отдельно-разрабатываемых кри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.32, Аноним (20), 16:32, 25/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю работаешь через астрал? Или стразу на сервере через терминал из под рута?
     

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