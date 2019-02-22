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22.02.2019 11:57  Обновление Tor с устранением потенциальной уязвимости

Представлены корректирующие выпуски поддерживаемых веток инструментария Tor (0.4.0.2-alpha, 0.3.5.8, 0.3.4.11, 0.3.3.12), используемого для организации работы анонимной сети Tor. В указанных выпусках устранена потенциальная уязвимость (CVE-2019-895) в коде планировщика построения цепочек проброса KIST ("Kernel Informed Socket Transport"), которая может применяться для DoS-атаки (завершение работы процесса с assertion error) на шлюзы и клиентов Tor.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами
  3. OpenNews: Обновление Firefox 65.0.1 и Tor Browser 8.0.6
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.5
  5. OpenNews: Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x
  6. OpenNews: Новые версии Tor с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor
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  • 1.2, Аноним (-), 13:00, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Простите, кто не спрятался мы не виноваты.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:41, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер! ;)
     
     
  • 2.4, Голосовое сообщение (?), 13:49, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Голову не забывай брать!;)
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 13:59, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А как иначе? Рассчетливость и осторожность в нашем деле - главное.
     
     
  • 4.9, Товаристч майор (?), 14:37, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Тяжко нести такое бремя? )))
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 14:40, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Зато бремя мyсoров нести не тяжко)) Знай себе лови покемонщиков и бoгaтовых и получай квартиры, а нacтоящий тeppoризм... да и xpeн бы с ним)
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 16:50, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Настоящих придумало мировое правительство, чтоб бабло рубить на борьбе с ним)))
     
  • 1.6, Кофейный Анонимище (?), 14:25, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Макины хакири и борцуны с режимом ликуют(сделались невидимыми). Ну по крайней мере так думают.
     
     
  • 2.7, Товаристч майор (?), 14:36, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Мы этих стелсов по тепловому следу находим на раз-два!
     
  • 2.10, Вадим (??), 14:37, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Уpа-пoцpeоты дyмают, что всe дeлается во их блaго, и уж с ними тoчно никoгда плoхого не прoизoйдет. Продoлжайте смaзывать анyc, товaрищи вaтники. Там еще много сaнтиметров, куда можно загнaть. :D

    https://roskomsvoboda.org/45065/

     
  • 1.12, dexter (??), 14:42, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто не сталкивался с проблемой последний месяц - Tor начинает тупить, когда работает поверх VPN? Каждые 20-30 минут соединение подвисает за 2-3 минуты, потом восстанавливается. При этом VPN работает в это время. Техподдержка VPN тоже ничем не помогла.
     
     
  • 2.14, DPI (?), 14:54, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы работаем! ))
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:03, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы это кто? Т.е. ВПН ушатать не можете, а Тор через ВПН можете? :D
     
     
  • 4.21, DPI (?), 15:24, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так не шатаем, а анализируем ))
    Пинг то проверял? Тору нужно же еще пройти .. Не?
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:56, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой именно Tor? Какое приложение или об чем речь то?
     
     
  • 3.18, dexter (??), 15:05, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тор-браузер же, короче VPN поддерживает Tor over VPN, запускал всегда Тор-браузер поверх, работал нормально. Но последний месяц за час может запросто 2-3 раза "зависнуть" на несколько минут, соединения к сайтам нет. При этом сам VPN и сайты в обычном браузере открываются. И что самое интересное, Тор без VPN'а тоже работает нормально... То есть проблема в связке VPN + Тор. Но техподдержка не знает в чем тут дело.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:01, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Провайдер ВПН сказал: Зуб даю Тор работает через наш сервис? ))))
    Нужно брать другие сервисы ВПН или свой и проверять.
    ТВ последний?
     
  • 1.13, Аноним (-), 14:48, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как поднять свой мост, чтобы войти в тор, если все стандартные (и скрытые) мосты не помогают?
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 14:55, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так ВПСы то придуманы давно
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 15:06, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это надо деньги платить... А може бесплатно где-то мостик скрытый запиндюрить?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:23, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Сибири еще бесплатный лес остался.. можешь запендюрить ))))
     

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