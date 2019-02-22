22.02.2019 11:57  Обновление Tor с устранением потенциальной уязвимости

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|5.11, Аноним (11), 14:40, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Зато бремя мyсoров нести не тяжко)) Знай себе лови покемонщиков и бoгaтовых и получай квартиры, а нacтоящий тeppoризм... да и xpeн бы с ним)
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|1.12, dexter (??), 14:42, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Никто не сталкивался с проблемой последний месяц - Tor начинает тупить, когда работает поверх VPN? Каждые 20-30 минут соединение подвисает за 2-3 минуты, потом восстанавливается. При этом VPN работает в это время. Техподдержка VPN тоже ничем не помогла.
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|3.18, dexter (??), 15:05, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Тор-браузер же, короче VPN поддерживает Tor over VPN, запускал всегда Тор-браузер поверх, работал нормально. Но последний месяц за час может запросто 2-3 раза "зависнуть" на несколько минут, соединения к сайтам нет. При этом сам VPN и сайты в обычном браузере открываются. И что самое интересное, Тор без VPN'а тоже работает нормально... То есть проблема в связке VPN + Тор. Но техподдержка не знает в чем тут дело.
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|4.22, Аноним (22), 16:01, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Провайдер ВПН сказал: Зуб даю Тор работает через наш сервис? ))))
Нужно брать другие сервисы ВПН или свой и проверять.
ТВ последний?
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