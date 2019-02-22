22.02.2019 11:57  Обновление Tor с устранением потенциальной уязвимости

3.18 , dexter ( ?? ), 15:05, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – Тор-браузер же, короче VPN поддерживает Tor over VPN, запускал всегда Тор-браузер поверх, работал нормально. Но последний месяц за час может запросто 2-3 раза "зависнуть" на несколько минут, соединения к сайтам нет. При этом сам VPN и сайты в обычном браузере открываются. И что самое интересное, Тор без VPN'а тоже работает нормально... То есть проблема в связке VPN + Тор. Но техподдержка не знает в чем тут дело.

4.22 , Аноним ( 22 ), 16:01, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – Провайдер ВПН сказал: Зуб даю Тор работает через наш сервис? ))))

Нужно брать другие сервисы ВПН или свой и проверять.

ТВ последний?

