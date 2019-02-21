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21.02.2019 21:02  Критическая уязвимость в системе управления web-контентом Drupal

В системе управления контентом Drupal выявлена критическая уязвимость (CVE-2019-6340), позволяющая удалённо выполнить произвольный PHP код на сервере. Уязвимости присвоен наивысший уровень опасности - "Highly critical" (20∕25). Проблема устранена в выпусках Drupal 8.5.11 и 8.6.10.

Уязвимость вызвана отсутствием должной чистки некоторых типов полей, передаваемых не через обычные формы ввода, а через API для взаимодействия с web-сервисами. Проблема проявляется в Drupal 8 при разрешении методов PATCH или POST и активности встроенного модуля RESTful Web Services (rest) или любых внешних модулей с реализацией web-сервисов, таких как JSON:API в Drupal 8 или Services и RESTful Web Services в Drupal 7. В качестве обходного пути защиты можно отключить все модули с реализацией API для работы web-сервисов или запретить в настройках обработку запросов к ресурсам web-сервисов с использованием HTTP-методов PUT, PATCH и POST.

Помимо входящего в базовый состав API RESTful Web Services выделено 8 проблемных внешних модулей, в которых может быть эксплуатирована данная уязвимость. Проблема затрагивает основную поставку Drupal только для ветки Drupal 8.x. Ветка Drupal 7 сама по себе не требует обновления, но вышеупомянутые варианты модулей для неё подвержены проблеме и требуют отдельного обновления.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.drupal.org/psa-201...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Drupal
  3. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Drupal, уже используемая для совершения атак
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Drupal
  5. OpenNews: Уязвимости в системе управления web-контентом Drupal
  6. OpenNews: Обновление Drupal 8.3.4 и 7.56 с устранением критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: drupal
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  • 1.1, Аноним (1), 21:30, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда была новость про Wordpress, сразу подумал о друпале. Вот и настал его черёд
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:33, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    wordpress, joomla, drupal - святая троица
     
     
  • 3.4, th3m3 (ok), 21:35, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Joomla разве ещё жива?
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 21:39, 21/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    живее живых ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.6, Аноним (1), 21:40, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну последний релиз 9 дней назад, судя по англовики
     
  • 4.9, Аноним (9), 21:49, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам сюда https://framework.joomla.org
    Уже и framework и composer и все "потроха" меняют аккуратно без революций, незаметно для пользователей.
     
     
  • 5.10, th3m3 (ok), 21:55, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас стало модно добавлять слово - Framework. Даже Битрикс теперь Framework :) Но только от этого, они лучше не стали)
     
     
  • 6.11, Аноним (11), 22:15, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну почему. Та же жумла лучше *стала.* Но лучше там ещё становиться и становиться.
     
  • 1.7, Аноним (1), 21:41, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как, интересно, дела у MediaWiki?
     
  • 1.12, commiethebeastie (ok), 22:49, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >позволяющая удалённо выполнить произвольный PHP код на сервере.

    Мило.

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:01, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Друпал 8 все время нестабильный и никому не нужный.
     
  • 1.14, Kaiwas (?), 23:54, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    что-то этакое подобное/похожее закрывали с год назад в modx
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:29, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
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    Я не понимаю, чего все агрятся Да, уязвимость Но не следует забывать, что друп... весь текст скрыт [показать]
     

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