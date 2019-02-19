19.02.2019 14:52  Выпуск браузера Pale Moon 28.4

ничего он туда не сливает - он оттуда извлекает, кстати, до него твоя убунточка проделала ровно то же самое. При этом на память, конечно, остается твой ip, но это только потому то ты неудачник и используешь Б-гомерзкий линукс (в винде, внезапно, до него это уже сделала - винда, и при наличии возможности геолокация просто спрашивается у винды, ни к какой мазиле не обращаясь) а без нее, внезапно, некоторым юзерам жить становится сложно, потому что они не настолько озабочены безопасТностью от трекинга мазилой, зато вручную каждый раз вбивать свои координаты им немного неудобно. это современный уеб-стандарт, без которого уже скоро вообще никакие сервисы работать не будут, если тебя это не устраивает - тебе в lynx.