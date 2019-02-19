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19.02.2019 14:52  Выпуск браузера Pale Moon 28.4

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.4, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2.

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Проведена дополнительная чистка платформы от кода, связанного со сбором телеметрии;
  • Осуществлён переход на новый API ffmpeg при декодировании видео. Изменение позволило избавиться от потери кадров;
  • Улучшена обработка некорректно закодированных таблиц CTTS в мультимедийных файлах;
  • Улучшена работа сборщика мусора и Cycle Collector (аналог сборщика мусора для объектов C++);
  • Улучшена навигация в полноэкранном режиме;
  • Улучшена передача графики через буфер обмена в Windows;
  • В about:config добавлена настройка, позволяющая отключить TLS 1.3;
  • Перенесены исправления накопившихся уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.3
  3. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.0
  5. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Crazy Alex (ok), 14:57, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот всегда бы такие ченжлисты - внутренние оптимизации, никаких революций и ни одного изменения в UI.
     
     
  • 2.24, нах (?), 16:05, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ну там у автора автосигнатура "вы на верном пути, когда большую часть времени тратите на удаление ненужно-кода" ;-)

    надеюсь, он под этим соусом не удалил поддержку всех версий ffmpeg, кроме самой распоследней...

     
  • 1.2, Аноним (2), 15:08, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Зачем это убoжество еще поддерживают? Лиса с квантумом стала идеальна.
     
     
  • 2.22, Дон Ягон (?), 15:52, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Palemoon местами то ещё косое глюкалово, но квантумная лиса, в которой сломали N действительно полезных расширений - так себе компромисс. Отказ от XUL - серьёзный шаг назад и прогиб под хромоту.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 17:25, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Альтернатив нет Если браузер имеет проблемы с сайтами, созданными с современным... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 18:06, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    После деградации хрома и лисы, палемун как последний бастион. Давно свалил с лисы на палемун и рад этому.
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:09, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос: почему мэйнтейнеры крупных дистрибутивов gnu/linux обходят этот и подобные проекты стороной?
     
     
  • 2.7, iPony (?), 15:21, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну сходу:

    1) невнятная система патча секурных уязвимостей
    2) весьма высокие закидоны авторов по правам
    3) сомнительность по назначению

     
     
  • 3.13, Аноним (3), 15:28, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Что касается третьего пункта, то профит очевиден возможность долговременной под... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, iPony (?), 15:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А при чём тут сабж?
    Он не предоставляет должного внимания ни секурности, ни линуксам, ни дроблению продукта по пакетам.
     
     
  • 5.17, Аноним (3), 15:33, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    При том, что он выполняет схожую с iceweasel задачу.
     
     
  • 6.20, iPony (?), 15:42, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не выдумывай. Debian Iceweal имел простую задачу обход лизенционных прав на имя и лого (они не свободные).
    Потом доля Firefox упала, они пальцы гнуть перестали.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43894

     
     
  • 7.29, нах (?), 16:15, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не выдумывай. Debian Iceweal имел простую задачу обход лизенционных прав на имя и лого (они не
    > свободные).

    в точности то же самое вещает автор паленой луны (когда уже к стенке приперли, до этого было не про лого)

    > Потом доля Firefox упала, они пальцы гнуть перестали.

    а у этих доля и так около нуля, поэтому не перестанут.

     
  • 3.19, Дон Ягон (?), 15:37, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > невнятная система патча секурных уязвимостей

    А что там с этим? Можно подробностей?

     
     
  • 4.36, iPony (?), 17:06, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень просто.
    Оригинальный проект выдаёт: вот у нас вышел выпуск с залатанными уязвимостями такими то. Определённый из них критические.
    Проект полтора фурфагов может и через два месяца их поправить (и то хорошо)

    В итоге выглядит это всё так себе с точки зрения мейнтейнера.

     
  • 2.15, Crazy Alex (ok), 15:29, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В основном потому что автор в гробу видел дистрибутивы и вообще не приветствует сторонние сборки. Он мне местами автора Ion3 напоминает :-)
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:17, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Интерсно почему бы? Это ж так весело - отвечать за чужие косяки.
     
     
  • 4.33, Дон Ягон (?), 16:48, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > отвечать за чужие косяки

    С чего бы? Есть проблема? Отдаёшь её мэйнтейнеру, он, при нужде, эскалирует до разработчиков.

     
  • 4.35, нах (?), 17:02, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    хоть один генитальный афтырь-с-претензиями хоть раз хоть за что-то ответил?
    А-а-а, ну да, ну да - "use at your own risk, in no event authors should be..."

     
  • 3.39, нах (?), 17:14, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В основном потому что автор в гробу видел дистрибутивы

    в его б-жественной семерочке нет никаких дистрибутивов, есть автоинсталл.

    почему вы в своем линyпсе не можете точно так же - ему и невдомек, и просвещаться в этой области он не планирует, неинтересно.

    Линуксная версия существует исключительно усилиями Тобика, а этот в политику не то чтобы не лезет, а как примерный пионер, приветствует любой волчарин высер бурными продолжительными аплодисментами, не пытаясь возражать и объяснять - поэтому и приближен к кормушке на расстояние прямой видимости (нет, жрать из нее может только волчара, разумеется)

     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov (?), 15:36, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вопрос: почему мэйнтейнеры крупных дистрибутивов gnu/linux обходят этот и подобные проекты
    > стороной?

    Потому что Мистея Я-Аптрим устроил мозиловский копирастический цЫрк с конями и лицензированием "брендинга", торговлей марками и Единственно Верными бинарниками.

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116304.html#21
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/106770.html#4
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/101166.html#94

    29.09.2006 16:48  Firefox в составе Debian GNU/Linux будет переименован.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=8430

    12.03.2016 08:44  Firefox заменил Iceweasel в Debian Unstable
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=8430

     
     
  • 3.21, Дон Ягон (?), 15:49, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86

    Это, конечно, запредельный уровень наркомании со стороны разработчиков Palemoon. Эх, видимо, придётся выкинуть на помойку свои уютные XUL-расширения и перейти на хромомерзкий ff-quantum.

     
  • 2.25, нах (?), 16:05, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что афтырь запрещает распространять бинарные сборки, не отбив ему десяток земных поклонов.

     
     
  • 3.31, анонн (?), 16:25, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > потому что афтырь запрещает распространять бинарные сборки, не отбив ему десяток земных поклонов.

    https://www.freshports.org/www/palemoon/
    > 17 Mar 2018 07:24:45 Original commit files touched by this commit  27.7.2_2
    > Revision:464763
    > www/palemoon: Disable official branding

    Как обычно, бздюки просто прогнулись, вместо того чтобы до хрипа отстаивать исконное право Васянов на сборку с оригинальным именем и прочими регалиями "типа, оригинал от афтыря". …


     
     
  • 4.37, нах (?), 17:09, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет, это аффтырь, после стописятого уточняющего вопроса (в том числе - читал ли он оригинальную лицензию мурзилы, прямо запрещающую такие фокусы) слегка сбавил обороты и даже сообщил, что сборка с неофициальным брендингом вроде бы как пока еще не отломана окончательно.

    а "оригинал от афтыря" был никому нахрен и не нужен.

    но, заметим, интерес майнтейнеров давно кончился и апдейтов порта нет.

     
  • 2.34, danonimous (?), 16:59, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что автор-грубиян безосновательно обидел Эрика Хамелеерса (Alien BOB).
     
  • 1.4, Анонимс (?), 15:10, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Осуществлён переход на новый API ffmpeg при декодировании видео.

    Аппаратное ускорение видео заработало? Если нет, реально ли вообще запилить ускорение видео или нет?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:16, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не заработало и не заработает пока api не запилят.
     
  • 2.6, iPony (?), 15:18, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет конечно. Тут этим и заниматься никто не будет.
    Тут речь, чтоб на подпорках держать старое, а не делать что-то новое.
     
     
  • 3.10, Crazy Alex (ok), 15:23, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут как раз о том, чтобы старое держалось без подпорок, а по-нормальному. Та же мимикрия под файрфокс убирается понемногу.
     
     
  • 4.40, iPony (?), 17:21, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут вообще мимикрия? Значение этого слова знаешь?
    Если речь про независимость, то её как не было и нет.
     
  • 2.8, Crazy Alex (ok), 15:21, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Его и в файрфоксе в линуксе нет, насколько я помню. Что о луне говорить, которую пара человек тянет.

    Ну и необходимость смотреть тяжёлое видео в браузере - тоже вопрос дискуссионный. Moonchild даже mse запилил только под давлением юзеров и со скрипом, так что он вряд ли станет морочить голову с поддержкой ускорения, даже если возможность будет.

     
  • 2.9, Аноним (3), 15:23, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ускорение видео 8212 это когда оно воспроизводится с увеличенной скоростью Е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:25, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Dead Moon 28.4
     
     
  • 2.12, Crazy Alex (ok), 15:27, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Этот "dead" у меня уже года три основным браузером работает. Точнее, сейчас - уже единственным.
     
     
  • 3.28, Junior frontend developer (?), 16:14, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    У вас наверное и JS отключен и большинством сайтов вы пользоваться не в состоянии. Либо просто давите на разработчиков поддерживать устаревшие браузеры, как тот же IE, своим присутствием.
     
  • 1.14, CHERTS (ok), 15:28, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Проведена дополнительная чистка платформы от кода, связанного со сбором телеметрии;

    Ага ага, ну ну, вот только первый же адрес куда он ломится после запуска - это location.services.mozilla.com
    Угадайте, что он туда сливает?

     
     
  • 2.27, нах (?), 16:12, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ничего он туда не сливает - он оттуда извлекает, кстати, до него твоя убунточка проделала ровно то же самое.

    При этом на память, конечно, остается твой ip, но это только потому то ты неудачник и используешь Б-гомерзкий линукс (в винде, внезапно, до него это уже сделала - винда, и при наличии возможности геолокация просто спрашивается у винды, ни к какой мазиле не обращаясь)

    а без нее, внезапно, некоторым юзерам жить становится сложно, потому что они не настолько озабочены безопасТностью от трекинга мазилой, зато вручную каждый раз вбивать свои координаты им немного неудобно.

    это современный уеб-стандарт, без которого уже скоро вообще никакие сервисы работать не будут, если тебя это не устраивает - тебе в lynx.

     
  • 2.43, Аноним (43), 17:49, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А теперь поставь "Blank page" в качестве стартовой страницы и попробуй снова.
     
  • 2.45, Аноним (43), 18:13, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Поклёп Может у вас какие-нибудь мозилловские расширения стоят Или может Sync в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним (23), 16:04, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выпуск браузера Build-it-with-bundled-libs-only!!1-Moon 28.4
     
     
  • 2.26, нах (?), 16:07, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    _YOU_
    Build-it-with-bundled-libs-only!!1-Moon 28.4

    потому что бинарную сборку распространять низззззя даже и с bundled ненужно.

     
     
  • 3.32, Аноним84701 (ok), 16:35, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > _YOU_
    > Build-it-with-bundled-libs-only!!1-Moon 28.4
    > потому что бинарную сборку распространять низззззя даже и с bundled ненужно.

    Ну да, ведь просто убрать (или вообще не добавлять) одну единственную опцию "--enable-official-branding" и собирать хоть bundled, хоть крапинкой -- не вариант! Обязательно нужно устраивать цирк с понями.

     
     
  • 4.38, нах (?), 17:10, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ну да, ведь просто убрать (или вообще не добавлять) одну единственную опцию

    найди на официальном сайте паленой эти слова - или сп...ел?

     
  • 1.42, XXX (??), 17:49, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Собираемый ebuild под arm кто-нить видел ?
     
  • 1.46, Аноним (44), 18:18, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Пэйлмун уже два года как основной браузер Полёт отличный Каменты унылых хромов... весь текст скрыт [показать]
     

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