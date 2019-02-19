19.02.2019 14:52  Выпуск браузера Pale Moon 28.4

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|2.24, нах (?), 16:05, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну там у автора автосигнатура "вы на верном пути, когда большую часть времени тратите на удаление ненужно-кода" ;-)
надеюсь, он под этим соусом не удалил поддержку всех версий ffmpeg, кроме самой распоследней...
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|2.22, Дон Ягон (?), 15:52, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Palemoon местами то ещё косое глюкалово, но квантумная лиса, в которой сломали N действительно полезных расширений - так себе компромисс. Отказ от XUL - серьёзный шаг назад и прогиб под хромоту.
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|4.44, Аноним (44), 18:06, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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После деградации хрома и лисы, палемун как последний бастион. Давно свалил с лисы на палемун и рад этому.
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|2.7, iPony (?), 15:21, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну сходу:
1) невнятная система патча секурных уязвимостей
2) весьма высокие закидоны авторов по правам
3) сомнительность по назначению
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|4.16, iPony (?), 15:31, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А при чём тут сабж?
Он не предоставляет должного внимания ни секурности, ни линуксам, ни дроблению продукта по пакетам.
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|7.29, нах (?), 16:15, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Не выдумывай. Debian Iceweal имел простую задачу обход лизенционных прав на имя и лого (они не
> свободные).
в точности то же самое вещает автор паленой луны (когда уже к стенке приперли, до этого было не про лого)
> Потом доля Firefox упала, они пальцы гнуть перестали.
а у этих доля и так около нуля, поэтому не перестанут.
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|4.36, iPony (?), 17:06, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Очень просто.
Оригинальный проект выдаёт: вот у нас вышел выпуск с залатанными уязвимостями такими то. Определённый из них критические.
Проект полтора фурфагов может и через два месяца их поправить (и то хорошо)
В итоге выглядит это всё так себе с точки зрения мейнтейнера.
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|2.15, Crazy Alex (ok), 15:29, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В основном потому что автор в гробу видел дистрибутивы и вообще не приветствует сторонние сборки. Он мне местами автора Ion3 напоминает :-)
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|4.33, Дон Ягон (?), 16:48, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> отвечать за чужие косяки
С чего бы? Есть проблема? Отдаёшь её мэйнтейнеру, он, при нужде, эскалирует до разработчиков.
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|4.35, нах (?), 17:02, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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хоть один генитальный афтырь-с-претензиями хоть раз хоть за что-то ответил?
А-а-а, ну да, ну да - "use at your own risk, in no event authors should be..."
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|3.39, нах (?), 17:14, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> В основном потому что автор в гробу видел дистрибутивы
в его б-жественной семерочке нет никаких дистрибутивов, есть автоинсталл.
почему вы в своем линyпсе не можете точно так же - ему и невдомек, и просвещаться в этой области он не планирует, неинтересно.
Линуксная версия существует исключительно усилиями Тобика, а этот в политику не то чтобы не лезет, а как примерный пионер, приветствует любой волчарин высер бурными продолжительными аплодисментами, не пытаясь возражать и объяснять - поэтому и приближен к кормушке на расстояние прямой видимости (нет, жрать из нее может только волчара, разумеется)
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|2.25, нах (?), 16:05, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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потому что афтырь запрещает распространять бинарные сборки, не отбив ему десяток земных поклонов.
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|3.31, анонн (?), 16:25, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> потому что афтырь запрещает распространять бинарные сборки, не отбив ему десяток земных поклонов.
https://www.freshports.org/www/palemoon/
> 17 Mar 2018 07:24:45 Original commit files touched by this commit 27.7.2_2
> Revision:464763
> www/palemoon: Disable official branding
Как обычно, бздюки просто прогнулись, вместо того чтобы до хрипа отстаивать исконное право Васянов на сборку с оригинальным именем и прочими регалиями "типа, оригинал от афтыря". …
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|4.37, нах (?), 17:09, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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нет, это аффтырь, после стописятого уточняющего вопроса (в том числе - читал ли он оригинальную лицензию мурзилы, прямо запрещающую такие фокусы) слегка сбавил обороты и даже сообщил, что сборка с неофициальным брендингом вроде бы как пока еще не отломана окончательно.
а "оригинал от афтыря" был никому нахрен и не нужен.
но, заметим, интерес майнтейнеров давно кончился и апдейтов порта нет.
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|1.4, Анонимс (?), 15:10, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Осуществлён переход на новый API ffmpeg при декодировании видео.
Аппаратное ускорение видео заработало? Если нет, реально ли вообще запилить ускорение видео или нет?
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|2.6, iPony (?), 15:18, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет конечно. Тут этим и заниматься никто не будет.
Тут речь, чтоб на подпорках держать старое, а не делать что-то новое.
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|3.10, Crazy Alex (ok), 15:23, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тут как раз о том, чтобы старое держалось без подпорок, а по-нормальному. Та же мимикрия под файрфокс убирается понемногу.
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|4.40, iPony (?), 17:21, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Причём тут вообще мимикрия? Значение этого слова знаешь?
Если речь про независимость, то её как не было и нет.
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|2.8, Crazy Alex (ok), 15:21, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Его и в файрфоксе в линуксе нет, насколько я помню. Что о луне говорить, которую пара человек тянет.
Ну и необходимость смотреть тяжёлое видео в браузере - тоже вопрос дискуссионный. Moonchild даже mse запилил только под давлением юзеров и со скрипом, так что он вряд ли станет морочить голову с поддержкой ускорения, даже если возможность будет.
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|3.28, Junior frontend developer (?), 16:14, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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У вас наверное и JS отключен и большинством сайтов вы пользоваться не в состоянии. Либо просто давите на разработчиков поддерживать устаревшие браузеры, как тот же IE, своим присутствием.
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|1.14, CHERTS (ok), 15:28, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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>>Проведена дополнительная чистка платформы от кода, связанного со сбором телеметрии;
Ага ага, ну ну, вот только первый же адрес куда он ломится после запуска - это location.services.mozilla.com
Угадайте, что он туда сливает?
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|2.27, нах (?), 16:12, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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ничего он туда не сливает - он оттуда извлекает, кстати, до него твоя убунточка проделала ровно то же самое.
При этом на память, конечно, остается твой ip, но это только потому то ты неудачник и используешь Б-гомерзкий линукс (в винде, внезапно, до него это уже сделала - винда, и при наличии возможности геолокация просто спрашивается у винды, ни к какой мазиле не обращаясь)
а без нее, внезапно, некоторым юзерам жить становится сложно, потому что они не настолько озабочены безопасТностью от трекинга мазилой, зато вручную каждый раз вбивать свои координаты им немного неудобно.
это современный уеб-стандарт, без которого уже скоро вообще никакие сервисы работать не будут, если тебя это не устраивает - тебе в lynx.
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|2.26, нах (?), 16:07, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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_YOU_
Build-it-with-bundled-libs-only!!1-Moon 28.4
потому что бинарную сборку распространять низззззя даже и с bundled ненужно.
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|3.32, Аноним84701 (ok), 16:35, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> _YOU_
> Build-it-with-bundled-libs-only!!1-Moon 28.4
> потому что бинарную сборку распространять низззззя даже и с bundled ненужно.
Ну да, ведь просто убрать (или вообще не добавлять) одну единственную опцию "--enable-official-branding" и собирать хоть bundled, хоть крапинкой -- не вариант! Обязательно нужно устраивать цирк с понями.
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|4.38, нах (?), 17:10, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Ну да, ведь просто убрать (или вообще не добавлять) одну единственную опцию
найди на официальном сайте паленой эти слова - или сп...ел?
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