19.02.2019 09:03  Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.1

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2019.1, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ (3.2 Гб) и сокращённый образ (929 Мб). Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске обновлены версии входящих в состав компонентов, в том числе задействовано ядро Linux 4.19 (в прошлом выпуске было ядро 4.18), платформа для анализа уязвимостей Metasploit 5.0, а также пакеты theHarvester 3.0.0 и DBeaver 5.2.3. В сборку для систем ARM добавлена поддержка плат Banana Pi и Banana Pro. Унифицированы сборки для Raspberry Pi (в состав добавлен скрипт kalipi-tft-config для настройки TFT LCD, что позволило избавиться от раздельной поставки образов для плат с подключенными экранами).



