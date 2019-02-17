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17.02.2019 19:21  Выпуск почтового клиента Geary 0.13

После полутора лет разработки выпущен почтовый клиент Geary 0.13, ориентированного на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak.

В качестве цели развития проекта определено создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Улучшения в новой версии:

  • Предложен новый интерфейс для создания и управления учётными записями;
  • Обеспечена интеграция со службой GNOME Online Accounts для централизованного добавления учётных записей для всех приложений GNOME;
  • Добавлена поддержка аутентификации при помощи OAuth;
  • Улучшено отображение цепочек обсуждений и ускорена их загрузка. Добавлена возможность удаления отдельных сообщений в обсуждениях;
  • Улучшен интерфейс для написания писем. Добавлена поддержка отсортированных и неотсортированных списков, улучшена вставка из буфера обмена текста с разметкой, обеспечено запоминание размера окна;
  • Улучшено взаимодействие с другими почтовыми приложениями;
  • Обеспечено корректное обновление счётчика непрочитанных сообщений;
  • Налажена работа внутренних ссылок в письмах с разметкой HTML;
  • В режиме просмотра голого текста (Plain text) реализовано корректное форматирование текста с разметкой;
  • Улучшено оформление уведомлений о возникающих пробоемах, таких как невозможность подключиться к серверу;
  • Сокращена нагрузка на CPU при выполнении фоновой синхронизации;
  • Улучшена обработка изменения статуса подключения к сети (переход в online и offline режимы);
  • Реализован показ внутреннего уведомления о завершении отправки письма;
  • Обеспечена пометка писем, в которых зафиксирована подмена адреса отправителя;
  • Добавлена защита от отправки лишних данных в письмах с указанием псевдонима вместо основного адреса;
  • При выводе на печать возобновлён вывод темы письма, отправителя и даты;
  • Улучшена совместимость с различными почтовыми серверами и сервисами.

Основные возможности Geary:

  • Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;
  • WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;
  • Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;
  • Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");
  • Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);
  • Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;
  • Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;
  • Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;
  • Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;
  • Средства архивирования почты;
  • Поддержка работы в offline-режиме;
  • Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;
  • Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;
  • Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;
  • Полная поддержка SSL и STARTTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.12
  3. OpenNews: Имущественные права на Shotwell и Geary переданы организации Software Freedom Conservancy
  4. OpenNews: Группа Yorba, создавшая Shotwell и Geary, прекратила разработку
  5. OpenNews: Релиз почтового клиента Notmuch 0.26
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: geary, mail
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  • 1.1, Аноним (1), 19:28, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Посоветуйте почтовый сервер.
     
     
  • 2.2, anonymous (??), 19:29, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    postfix
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:33, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    zimbra
     
  • 2.5, Домохозяйка анонима (?), 19:42, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    На своей впске юзаю https://gitlab.com/simple-nixos-mailserver/nixos-mailserver - postfix + dovecot + opendkim + rspamd + прочее. Минимум обслуживания, включил и забыл.
     
  • 2.7, Аноним (-), 20:04, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    iRedMail конечно. Все остальное - хлам!
     
  • 2.11, анон (?), 20:08, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Exim конечно-же!
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:16, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    mutt?
     
  • 2.30, vbv (ok), 20:39, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    qmail забыли....
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 20:57, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И это правильно.
     
  • 2.36, Аноним (36), 20:57, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://hub.docker.com/r/tvial/docker-mailserver/
     
  • 2.37, Аноним (36), 20:59, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    mailu.io
     
  • 2.40, Аноним (40), 21:12, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Птица рух.
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:57, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем оно лучше Balsa? Тоже гномовская утилита
     
     
  • 2.8, Матюхин (?), 20:06, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем что не Balsa?
     
  • 1.9, Аноним (-), 20:06, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше клиентов - хороших и разных!
     
     
  • 2.23, zzz (??), 20:30, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Распылим усилия тысяч разрабов, чтобы они клепали черти-что!
     
  • 1.12, Pukin (?), 20:11, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 0.13

    С такой скоростью через 100 лет и релиз выйдет!

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:16, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первая версия будет, когда письма отображать научится
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 20:39, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Значит не скоро. ;(
     
  • 1.15, tabarigen (ok), 20:15, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пытался юзать данный клиент.
    Очень напоминает родной почтовый клиент который есть в MacOS.
    Однако Geary у меня уходил в бесконечную  загрузку, при попытке загрузить более поздние сообщения, например те что были несколько лет назад.
    Надеюсь сейчас все более стабильно работает
     
     
  • 2.18, Аноним (3), 20:20, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Везде, в т.ч. на macOS, лучший Thunderbird.
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:20, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    https media idownloadblog com wp-content uploads 2018 08 macOS_Mojave_Dark_Mod... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, zzz (??), 21:00, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой смысл использовать стабильно работающие клиенты, если есть клиент симпатичный. Глючный местами, местами тупой и/ли отсталый, но эй, да дворе всего лишь 2к19.
     
  • 1.22, Аноним (22), 20:29, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Обожаю язык Vala, приятно слышать что проекты продолжают на нем развиваться.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 20:35, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. ты выбираешь программы по ЯП?
     
  • 2.33, Аноним (-), 20:52, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ты сделал анонима с аватаркой?
     

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