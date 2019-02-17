17.02.2019 19:21  Выпуск почтового клиента Geary 0.13

|
|
|
|1.15, tabarigen (ok), 20:15, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Пытался юзать данный клиент.
Очень напоминает родной почтовый клиент который есть в MacOS.
Однако Geary у меня уходил в бесконечную загрузку, при попытке загрузить более поздние сообщения, например те что были несколько лет назад.
Надеюсь сейчас все более стабильно работает
|
|
|
|2.38, zzz (??), 21:00, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Какой смысл использовать стабильно работающие клиенты, если есть клиент симпатичный. Глючный местами, местами тупой и/ли отсталый, но эй, да дворе всего лишь 2к19.
|