17.02.2019 19:21  Выпуск почтового клиента Geary 0.13

После полутора лет разработки выпущен почтовый клиент Geary 0.13, ориентированного на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak. В качестве цели развития проекта определено создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс). Улучшения в новой версии: Предложен новый интерфейс для создания и управления учётными записями;

Обеспечена интеграция со службой GNOME Online Accounts для централизованного добавления учётных записей для всех приложений GNOME;

Добавлена поддержка аутентификации при помощи OAuth;

Улучшено отображение цепочек обсуждений и ускорена их загрузка. Добавлена возможность удаления отдельных сообщений в обсуждениях;

Улучшен интерфейс для написания писем. Добавлена поддержка отсортированных и неотсортированных списков, улучшена вставка из буфера обмена текста с разметкой, обеспечено запоминание размера окна;

Улучшено взаимодействие с другими почтовыми приложениями;

Обеспечено корректное обновление счётчика непрочитанных сообщений;

Налажена работа внутренних ссылок в письмах с разметкой HTML;

В режиме просмотра голого текста (Plain text) реализовано корректное форматирование текста с разметкой;

Улучшено оформление уведомлений о возникающих пробоемах, таких как невозможность подключиться к серверу;

Сокращена нагрузка на CPU при выполнении фоновой синхронизации;

Улучшена обработка изменения статуса подключения к сети (переход в online и offline режимы);

Реализован показ внутреннего уведомления о завершении отправки письма;

Обеспечена пометка писем, в которых зафиксирована подмена адреса отправителя;

Добавлена защита от отправки лишних данных в письмах с указанием псевдонима вместо основного адреса;

При выводе на печать возобновлён вывод темы письма, отправителя и даты;

Улучшена совместимость с различными почтовыми серверами и сервисами. Основные возможности Geary: Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;

WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;

Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;

Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");

Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);

Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;

Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;

Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;

Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;

Средства архивирования почты;

Поддержка работы в offline-режиме;

Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;

Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;

Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;

Полная поддержка SSL и STARTTLS.



