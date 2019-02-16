16.02.2019 22:48  Релиз композитного менеджера Compiz 0.9.14.0

После трёх лет разработки представлен выпуск композитного менеджера Compiz 0.9.14.0, использующего OpenGL для вывода графики (окна обрабатываются как текстуры при помощи GLX_EXT_texture_from_pixmap) и предоставляющего гибкую систему плагинов для реализации эффектов и расширения функциональности. Основные изменения: Разработка переведена с системы управления иходными текстами Bazaar на Git;

Конфигуратор CCSM (CompizConfig Settings Manage) портирован на GTK 3, PyGObject и Python 3;

Compizconfig-python (модуль для доступа к конфигурации Compiz из приложений на языке Python) переведён с использования языка Pyrex на применение компилятора Cython;

Возобновлена поддержка плагина Color Filter (заменяет цвета, например, отображает окно с более насыщенным синим цветом, в виде негатива или в оттенках серого), который портирован на новый API для разработки плагинов, появившийся в ветке 0.9;

Добавлена поддержка разнесения конфигурации по разным файлам;

Панель и заставки теперь появляются сфокусированными;

Налажена возможность сборки с использованием GCC 8;

Удалён код для поддержки KDE 4.x;

Повышены требования к версиям cmake (≥ 3.10.0) и pkg-config (≥ 0.29.1). Для gtk-window-decorator теперь требуется libmetacity как минимум версии 3.22.0.



