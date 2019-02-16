The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

16.02.2019 22:48  Релиз композитного менеджера Compiz 0.9.14.0

После трёх лет разработки представлен выпуск композитного менеджера Compiz 0.9.14.0, использующего OpenGL для вывода графики (окна обрабатываются как текстуры при помощи GLX_EXT_texture_from_pixmap) и предоставляющего гибкую систему плагинов для реализации эффектов и расширения функциональности.

Основные изменения:

  • Разработка переведена с системы управления иходными текстами Bazaar на Git;
  • Конфигуратор CCSM (CompizConfig Settings Manage) портирован на GTK 3, PyGObject и Python 3;
  • Compizconfig-python (модуль для доступа к конфигурации Compiz из приложений на языке Python) переведён с использования языка Pyrex на применение компилятора Cython;
  • Возобновлена поддержка плагина Color Filter (заменяет цвета, например, отображает окно с более насыщенным синим цветом, в виде негатива или в оттенках серого), который портирован на новый API для разработки плагинов, появившийся в ветке 0.9;
  • Добавлена поддержка разнесения конфигурации по разным файлам;
  • Панель и заставки теперь появляются сфокусированными;
  • Налажена возможность сборки с использованием GCC 8;
  • Удалён код для поддержки KDE 4.x;
  • Повышены требования к версиям cmake (≥ 3.10.0) и pkg-config (≥ 0.29.1). Для gtk-window-decorator теперь требуется libmetacity как минимум версии 3.22.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз композитного менеджера Compiz 0.8.10, продолживший развитие ветки 0.8.x
  3. OpenNews: Релиз композитного менеджера Compiz 0.9.12.0
  4. OpenNews: Мэйнтейнер Compiz объявил о прекращении развития проекта в пользу Wayland/Weston
  5. OpenNews: В Compiz добавлена поддержка OpenGL ES 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: compiz
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, MPEG LA (ok), 22:57, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    вспомнил 0.8.8 со всеми мыслимыми плагинами, от которых виндузятников укачивало и заливало слюнями...
    раньше зеленее была, 100%
     
     
  • 2.2, НяшМяш (ok), 23:06, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Помню, как в универе на лекции препод заставил хомячков визжать, когда потряс желейными окошками на своей убунте.
     
     
  • 3.10, axredneck (?), 23:36, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > заставил хомячков визжать

    препод не по биологии случаем?

     
  • 3.14, Аноним (14), 23:55, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У меня жена всегда требовала этот эффект отключить, говорила что её от этих дрожащих окошек укачивает.)
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:05, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А мне всегда нравилось, как окна сгорают :^)
     
  • 2.3, Аноним3 (?), 23:07, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а я задался вопросом. кто ни будь это еще использует? я помню еще на 4 кедах смотрел настраивал... а на 5 ни разу даже и не вспомнил.
     
     
  • 3.5, BlackRot (?), 23:18, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    уже и сам забыл. помню сам фигел от крутых эффектов.
    попробую сейчас на свою шляпу накатить, надеюсь система не крашнется =) Ггг
     
  • 3.7, GG (ok), 23:29, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я использую
     
  • 3.9, z (??), 23:34, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ubuntu-mate  в качестве опции используеться.
     
  • 2.12, Stax (ok), 23:45, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да нет, в те времена beryl их побольше красивостей было. Compiz он всегда попроще был...
     
  • 1.4, BlackRot (?), 23:16, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    0.9.14.0
    что за идиотизм с версией!?
    даёшь больше нолей в начале
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:22, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вот и подросло поколение...
     
     
  • 3.13, Stax (ok), 23:46, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поколение кого? Будьте проще, 0 в начале и в конце можно ведь сократить и писать просто ".9.14".
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:14, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ничего, что это не числовая система исчисления, а версионная, выведенная правилами отдельного проекта?
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:29, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >libmetacity как минимум версии 3.22.0

    Ну и зачем?

     
  • 1.11, Аноним (11), 23:39, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    поставил на крысу - все сломалось (особенно с панелью не дружит, почему то - от наличия включенного компиза, та теряет все элементы и уезжает на середину экрана)
     
  • 1.15, rshadow (ok), 00:03, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный проект! Прекрасно что его оживили!
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:17, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    1.0 будет на Vulkan? Ей богу, они направили силы на перевод на GTK 3, хотя нужно было сделать БОЛЬШЕ ЭФФЕКТОВ!!1
    Поздравляю всех, это проект, не имеющий аналогов вообще нигде.
     
  • 1.19, Аноним (19), 00:24, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Использую компиз следующим образом если виндузятник начинает хвастаться эффекта... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:26, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >если виндузятник начинает хвастаться эффектами аэро

    Как там в 2006?

     
     
  • 3.21, Аноним (19), 00:28, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я не знаю, как в 2к19 называются эти ваши вендо-анимации, уж прости
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor