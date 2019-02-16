16.02.2019 22:48  Релиз композитного менеджера Compiz 0.9.14.0

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|2.2, НяшМяш (ok), 23:06, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Помню, как в универе на лекции препод заставил хомячков визжать, когда потряс желейными окошками на своей убунте.
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|3.14, Аноним (14), 23:55, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня жена всегда требовала этот эффект отключить, говорила что её от этих дрожащих окошек укачивает.)
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|2.3, Аноним3 (?), 23:07, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а я задался вопросом. кто ни будь это еще использует? я помню еще на 4 кедах смотрел настраивал... а на 5 ни разу даже и не вспомнил.
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|3.5, BlackRot (?), 23:18, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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уже и сам забыл. помню сам фигел от крутых эффектов.
попробую сейчас на свою шляпу накатить, надеюсь система не крашнется =) Ггг
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|2.12, Stax (ok), 23:45, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да нет, в те времена beryl их побольше красивостей было. Compiz он всегда попроще был...
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|3.13, Stax (ok), 23:46, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Поколение кого? Будьте проще, 0 в начале и в конце можно ведь сократить и писать просто ".9.14".
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|4.17, Аноним (17), 00:14, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А ничего, что это не числовая система исчисления, а версионная, выведенная правилами отдельного проекта?
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|1.11, Аноним (11), 23:39, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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поставил на крысу - все сломалось (особенно с панелью не дружит, почему то - от наличия включенного компиза, та теряет все элементы и уезжает на середину экрана)
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|1.18, Аноним (18), 00:17, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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1.0 будет на Vulkan? Ей богу, они направили силы на перевод на GTK 3, хотя нужно было сделать БОЛЬШЕ ЭФФЕКТОВ!!1
Поздравляю всех, это проект, не имеющий аналогов вообще нигде.
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