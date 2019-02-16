The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

16.02.2019 20:56  Выпуск Debian 9.8

Доступно восьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 90 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 48 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.8 можно отметить удаление 23 пакетов, из которых большинство дополнения к Firefox и Thunderbird (в том числе adblock-plus, flashblock, mozilla-dom-inspector и mozilla-noscript), написанные с использованием технологии XUL и удалённые из-за несовместимости с ветками Firеfox 60 и Thunderbird 60, в которых возможна работа только дополнений на базе технологии WebExtension. Из удалённых пакетов также можно отметить corebird и flickrbackup, работоспособность которых нарушена из-за изменения API Twitter и Flickr. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты postfix, postgresql-9.6 и samba, а также драйверы и модули для видеокарт NVIDIA.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.8. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.8, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Пятый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  3. OpenNews: Внеплановый выпуск Debian 9.7
  4. OpenNews: Debian 10 "Buster" перешёл на первую стадию заморозки перед релизом
  5. OpenNews: Выпуск Debian 9.6
  6. OpenNews: Прецедент с удалением пакета из репозитория Debian из-за пошлого названия
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.7, Аноним (7), 21:27, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Обновление системы... в котором удалены дополнения для FF.
    Линукс такой Линукс.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:42, 16/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    написанные с использованием технологии XUL и удалённые из-за несовместимости ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 21:55, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О да. А в винде даже такого нет!!! Как же мы расширения то ставим??? Ай ай ай
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:52, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Обновление системы... в котором удалены дополнения для FF.
    > Линукс такой Линукс.

    А нафига они вообще в пакетах?

     
     
  • 3.44, zzz (??), 23:24, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А нафига вообще при обновлении ОС что-то делать с пакетами?
     
     
  • 4.45, axredneck (?), 23:28, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если у тебя эти пакеты установлены, то никуда они не денутся, их только из репозитория удалили.
     
  • 3.48, Аноним (7), 23:56, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вот и я думаю, нафига. Но некоторым отписавшимся выше не доступно это понять.
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:30, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    они не планируют systemd выпилить?
     
     
  • 2.26, Нанобот (ok), 22:12, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    нет. потому что обладают здравомыслием
     
     
  • 3.39, zzz (??), 23:01, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Толстыми кошельками, ты хотел сказать.
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:52, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –11 +/
    Debian — это тот самый дистрибутив, на котором нужно остановиться. Перестать ерзать и остановиться на единственном вменяемом варианте.
     
     
  • 2.23, th3m3 (ok), 22:02, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мудрость приходит с годами. Не все поймут.
     
     
  • 3.31, Kazanova (?), 22:32, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >приходит с годами

    Это вы с импотенцией попутали. С годами приходит только склероз маразм и болезнь Альцгеймера.

     
     
  • 4.36, microcoder (ok), 22:48, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там же дополнение, которое Вы не учли - "не все поймут", а это значит, что поймёт малое количество, обычно это 5%, а к 95% придёт альцгеймер...
     
  • 4.52, Ordu (ok), 00:12, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Казанова, вроде от сифилиса в старости страдал, а не от маразма да альцгеймера. Цвейг, во всяком случае, описывал его как старого и обиженного жизнью сифилитика, который, мстя несправедливому миру, писал мемуары. Цвейг врал всё?
     
  • 2.25, Аноним (7), 22:08, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будущее Линукс за Arch
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:36, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, за никсос
     
     
  • 4.40, zzz (??), 23:02, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Девочки, не спорьте. Все рано или поздно приходят к единственно нормальной ОСи - FreeBSD
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 00:01, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это типа в могилу?
     
  • 3.46, axredneck (?), 23:30, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам пользуюсь Арчем, но при этом понимаю, что существует куча юзкейсов, для которых Арч не подойдет. Например, своей маме я не Арч поставил.
     
     
  • 4.51, А (??), 00:03, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    о, тяжелый продакшн подтянулся.
     
  • 2.29, Persepolis (?), 22:27, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное, что вам нравится. Мне вот невдомёк зачем в 2019 нужны такие дистрибутивы Debian и MacOS, когда есть Manjaro Linux и Windows 10, которые позволяют решать почти весь спектр задач от гибкой настройки системы до научных расчётов грамотно и без головной боли.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 22:37, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Manjaro Linux и Windows 10
    >без головной боли

    В голосину.

     
  • 3.37, microcoder (ok), 22:59, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пейсатели, такие пейсатели... программисты...
    Пишут кроссплатформенное приложение, но одна и таже версия работает по разному на разных платформах. На каких-то вообще не запускается приложение на определенном железе, а на win10 запускается. На MacOS используются фичи не доступные в той же самой версии, но на других платформах. Сейчас была речь про Davinci Resolve. Так что, на Manjaro Linux и Win 10 могут быть проблемы, которых нет на macos и наоборот, остановится на одной оси практически нереально, всё меняется, бажится, ломается, чинится и снова ломается. Бесконечный адов круг )))
     
  • 2.34, Аноним (34), 22:40, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > на единственном вменяемом варианте.

    Хранить в 2019 году индекс пакетов в текстовом файле и парсить его на каждый чих - это очень вменяемо!

     
  • 2.35, BlackRot (?), 22:42, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Знаете, я частично с вами согласен.
    Очень долго сидел на Дебиане, но... попробовав Федору, Дебиан для меня теперь на втором месте.
    И не правду говорят, что самый свежий софт это 100% глюкавый дистр, так говорят те, кто его не пробовал.
    Я сам долго боялся даже пробовать его, верил всяким дурачкам с форумов... в результате Федора стабильнее той же хваленой Убунты и Минта.
     
  • 1.28, Аноним (28), 22:24, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Недавно руководство этого дистрибутива Linux разжаловало одного разработчика до ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, zzz (??), 23:00, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновление ОС, которое удаляет 23 пакета и еще 5 обновляет? Серьезно? И для этого необходимо выполнять обновление целой ОС? Они там что, совсем наркоманы?
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 23:12, 16/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Перечитайте два последних предложения в тексте новости ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.43, zzz (??), 23:23, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Моя десяточка от выхода заплатки не становится 10.х. И фряха тоже. Неладно что-то в дебьяновском королевстве.
     
  • 1.47, Аноним (47), 23:39, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По ссылкам: Not Found
    The requested URL /cdimage/release/9.8.0-live/ was not found on this server.
    Apache/2.4.37 (Unix) Server at cdimage.debian.org Port 443

    Я почувствовал себя обманутым.. :(

     
  • 1.50, rshadow (ok), 00:02, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    -
     
  • 1.53, Аноним (53), 00:27, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На i386 все также квадратики вместо кириллицы в консольке.
     
  • 1.54, Владимир Рудольфович (?), 00:33, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    До каких пор , на страницах православного Рунета , будет происходить это безобразие ? Сколько можно пиарить эти вражеские , забугорные линуксы ? Есть же прекрасное импортозамещение в виде Alt .
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor