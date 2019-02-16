16.02.2019 20:56  Выпуск Debian 9.8

|
|
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 21:52, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
|
> Обновление системы... в котором удалены дополнения для FF.
> Линукс такой Линукс.
А нафига они вообще в пакетах?
|
|
|
|
|
|3.31, Kazanova (?), 22:32, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
>приходит с годами
Это вы с импотенцией попутали. С годами приходит только склероз маразм и болезнь Альцгеймера.
|
|
|
|4.36, microcoder (ok), 22:48, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Там же дополнение, которое Вы не учли - "не все поймут", а это значит, что поймёт малое количество, обычно это 5%, а к 95% придёт альцгеймер...
|
|4.52, Ordu (ok), 00:12, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Казанова, вроде от сифилиса в старости страдал, а не от маразма да альцгеймера. Цвейг, во всяком случае, описывал его как старого и обиженного жизнью сифилитика, который, мстя несправедливому миру, писал мемуары. Цвейг врал всё?
|
|
|
|
|
|4.40, zzz (??), 23:02, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Девочки, не спорьте. Все рано или поздно приходят к единственно нормальной ОСи - FreeBSD
|
|3.46, axredneck (?), 23:30, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Сам пользуюсь Арчем, но при этом понимаю, что существует куча юзкейсов, для которых Арч не подойдет. Например, своей маме я не Арч поставил.
|
|2.29, Persepolis (?), 22:27, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Главное, что вам нравится. Мне вот невдомёк зачем в 2019 нужны такие дистрибутивы Debian и MacOS, когда есть Manjaro Linux и Windows 10, которые позволяют решать почти весь спектр задач от гибкой настройки системы до научных расчётов грамотно и без головной боли.
|
|
|
|3.37, microcoder (ok), 22:59, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Пейсатели, такие пейсатели... программисты...
Пишут кроссплатформенное приложение, но одна и таже версия работает по разному на разных платформах. На каких-то вообще не запускается приложение на определенном железе, а на win10 запускается. На MacOS используются фичи не доступные в той же самой версии, но на других платформах. Сейчас была речь про Davinci Resolve. Так что, на Manjaro Linux и Win 10 могут быть проблемы, которых нет на macos и наоборот, остановится на одной оси практически нереально, всё меняется, бажится, ломается, чинится и снова ломается. Бесконечный адов круг )))
|
|2.34, Аноним (34), 22:40, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> на единственном вменяемом варианте.
Хранить в 2019 году индекс пакетов в текстовом файле и парсить его на каждый чих - это очень вменяемо!
|
|2.35, BlackRot (?), 22:42, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Знаете, я частично с вами согласен.
Очень долго сидел на Дебиане, но... попробовав Федору, Дебиан для меня теперь на втором месте.
И не правду говорят, что самый свежий софт это 100% глюкавый дистр, так говорят те, кто его не пробовал.
Я сам долго боялся даже пробовать его, верил всяким дурачкам с форумов... в результате Федора стабильнее той же хваленой Убунты и Минта.
|
|1.38, zzz (??), 23:00, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Обновление ОС, которое удаляет 23 пакета и еще 5 обновляет? Серьезно? И для этого необходимо выполнять обновление целой ОС? Они там что, совсем наркоманы?
|
|
|
|
|
|3.43, zzz (??), 23:23, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Моя десяточка от выхода заплатки не становится 10.х. И фряха тоже. Неладно что-то в дебьяновском королевстве.
|
|1.47, Аноним (47), 23:39, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
По ссылкам: Not Found
The requested URL /cdimage/release/9.8.0-live/ was not found on this server.
Apache/2.4.37 (Unix) Server at cdimage.debian.org Port 443
Я почувствовал себя обманутым.. :(
|