16.02.2019 20:56  Выпуск Debian 9.8

Доступно восьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 90 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 48 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.8 можно отметить удаление 23 пакетов, из которых большинство дополнения к Firefox и Thunderbird (в том числе adblock-plus, flashblock, mozilla-dom-inspector и mozilla-noscript), написанные с использованием технологии XUL и удалённые из-за несовместимости с ветками Firеfox 60 и Thunderbird 60, в которых возможна работа только дополнений на базе технологии WebExtension. Из удалённых пакетов также можно отметить corebird и flickrbackup, работоспособность которых нарушена из-за изменения API Twitter и Flickr. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты postfix, postgresql-9.6 и samba, а также драйверы и модули для видеокарт NVIDIA.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.8. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.8, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.





