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15.02.2019 07:53  Представлен новый интерфейс браузера Opera

Началось тестирование экспериментальной сборки Opera R3 (Reborn 3) с новым интерфейсом пользователя, который планируется включить в состав мартовского выпуска Opera 59. Для загрузки доступны пакеты в форматах deb и rpm.

Новый интерфейс преподносится как минималистичный, ориентированный на контент и сдвигающий навигационные элементы браузера на второй план. При этом дизайнеры попытались добиться эффекта минимализма без урезания функциональности и сохранили все прежние возможности. Интерфейс предложен в тёмном и светлом вариантах и отличается главным образом удалением рамок и разделителей. Цветовое оформление адресной строки и списка вкладок изменено так, что открытая вкладка выглядит как лежащая поверх других вкладок. В область рядом с адресной строкой перемещены кнопки быстрой настройки (EasySetup) и создания скриншотов (Snapshot).

Из функциональных изменений выделяется интеграция кошелька для работы с криптовалютой Ethereum. В остальном, несмотря на то, что Opera R3 преподносится как первый браузер, готовый для Web 3, в предложенном выпуске нет кардинальных изменений и в целом, за исключением исчезновения резких перепадов контраста, новый интерфейс не сильно отличается от прошлого варианта.

Было:

Стало:



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.opera.com/deskto...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 45 с интеграцией наработок проекта Opera Neon
  4. OpenNews: Утечка исходных текстов браузера Opera 12.15
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Opera привёл к утечке синхронизированных паролей
  6. OpenNews: Opera и ARM проданы китайским и японским компаниям
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opera
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  • 1.1, Аноним (1), 11:21, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Новое оформление, когда адресная строка сливается с контентом, рай для фишинга и разных махинаций. Сраху начнут выводить уведомления или кнопки, стилизованные под сообщения или меню браузера.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:27, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Неуловимым не страшно.
     
  • 1.2, Юрий (??), 11:22, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –17 +/
    Вот так должен выглядеть браузер в 2к19!
     
     
  • 2.65, Sluggard (ok), 16:24, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пока так выглядит ненужный отстой под названием «Opera R3» в 2019 году.
     
  • 2.69, Аноним (69), 16:56, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Вот так должен выглядеть браузер в 2к19!

    А что вообще за мода дурацкая пошла "2к19" писать?
    Это те же, кто и джинсы в обтяжку носят, так пишут?

     
     
  • 3.73, Sluggard (ok), 17:21, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это далеко не вчера началось. И не только текстом — никогда не слышал сказанное вслух «тукейсемнадцатый»? Бр-р...
     
  • 3.75, тоже Аноним (ok), 17:38, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это арго миллениалов.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:22, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    Сайт вроде бы про СПО...
     
     
  • 2.15, Нанобот (ok), 12:13, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    просто новостеклепатели пока ещё не разобрались, что такое СПО и зачем оно нужно
     
  • 1.4, Qwerty (??), 11:26, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    >несмотря на то, что Opera R3 преподносится как первый браузер, готовый для Web 3

    Несмотря на то, что Опера преподносится, как Опера, это всё равно перекрашенный Хром, который пиарится на имени Оперы, за что и предан анафеме.

     
     
  • 2.11, тоже Аноним (ok), 11:58, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ладно - анафеме!
    Забвению...
     
  • 2.30, Сергей (??), 13:39, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что сейчас осталось? Хром и Мазила? Давно не следил за положением
     
     
  • 3.43, Онаним (?), 14:30, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лиса, хром, сафари и пока что IE.
     
     
  • 4.49, DiabloPC (ok), 15:04, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сафари не в счёт. Если в давние времена он был хоть под оффтоп, то сейчас то какой смысл о нём вспоминать?
     
  • 4.50, имя (?), 15:05, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с разморозкой, осла даже мс официально рекомендует не использовать
     
     
  • 5.70, КО (?), 17:06, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но альтернативы то нет. Ишак единственный браузер, про который известно как он будет показывать (хоть и плоховато), все остальные могут поменять свой взгляд на мир без объявления войны.
     
  • 2.62, Аноним (62), 15:57, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас бы пиариться на имени НЕБРАУЗЕРА.
     
  • 1.6, Овощь (?), 11:32, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Опера даже на хромовском движке приносит инновации в браузеры. Вот посмотрите, через год в хроме будет встроеный кошелек
     
     
  • 2.7, 1 (??), 11:43, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +16 +/
    Скорее, в кошельке будет встроенный хром.
     
     
  • 3.64, th3m3 (ok), 16:22, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нафиг такие кошельки.
     
     
  • 4.67, гугель (?), 16:36, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а с другим кошельком ты не сможешь заплатить за свет, газ и воду.

    и вообще ни за что толком не сможешь заплатить, кроме древней соседней лавочки на углу, все еще принимающей эти опасные анонимные средства платежа, как их там...наличные деньги, во!

     
     
  • 5.74, анонн (?), 17:38, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а с другим кошельком ты не сможешь заплатить за свет, газ и воду.

    Автоперевод со счета. Еще задолго до появления гугла.

    > и вообще ни за что толком не сможешь заплатить, кроме древней соседней
    > лавочки на углу, все еще принимающей эти опасные анонимные средства платежа,  как их там...наличные деньги, во!

    Скорее, Гугла не трогают, пока они играются в своей песочнице и не лезут к серьезным дядям (это те, которые расшатали законодательства разных стран настолько, что могут обеспечивать только 10% своих виртуальных фантиков. Причем, для обеспечения достаточно бумажных фантиков).

     
  • 2.8, Бананим (ok), 11:48, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Доля истины в этом, конечно, есть, но по факту, Опера просто сменила целевую аудиторию с обычных юзверей на всяких гиков, отсюда и встроенные VPN, AdBlock и кошелек для крипты. Что разумно, ибо с их бюджетом сложно пытаться отвоевать простых пользователей из цепких лапок Хрома.
     
     
  • 3.10, тоже Аноним (ok), 11:57, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    На странных гиков, не способных самостоятельно настроить себе тот браузер, в котором можно работать, а не спотыкаться о результаты отвлеченных от реальности экспериментов.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:11, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Mac OS X они нацелены
     
     
  • 5.26, НяшМяш (ok), 13:33, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такого macOS не даёт настроить в гиковском браузере?
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 14:06, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чукча не читать, чукча писатель? Давай ты прочитаешь и задашь вопрос нормально.
     
  • 6.42, Аноним (42), 14:24, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пришли в новость о том, что Opera упростила интерфейс для конченых домохозяек и заявляете, что это гиковский браузер. У вас поломана логика, срочно заводите багрепорт.
     
  • 5.76, операст (?), 18:19, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но на макоси она работает хуже чем на остальных ОС...
     
  • 3.16, Овощь (?), 12:14, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опера первой завезла в браузер функцию открепления видео. Через год хром сделал то же самое
     
     
  • 4.21, Аноним (42), 12:38, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Которую накодили несколько сотен программистов в течение нескольких месяцев Нас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 15:47, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Насколько Presto быстро развивалась, настолько же на Blink тупят

    Наоборот, Presto всегда отставало от Chromium/Blink

     
     
  • 6.68, Аноним (42), 16:45, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    При чем тут Chromium Blink, речь о Opera Blink, точнее той его части, которая Op... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.28, НяшМяш (ok), 13:34, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Которую за год до оперы сделала Apple в Safari )
     
  • 4.31, 1 (??), 13:42, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Которая была в Макстоне ещё при последних Рюриковичах.
     
  • 3.17, Овощь (?), 12:15, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюс ленты новостей, которые появились с 15 версии оперы, хром завез в мобилку
     
  • 3.66, Qwerty (??), 16:28, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Доля истины в этом, конечно, есть, но по факту, Опера просто сменила
    > целевую аудиторию с обычных юзверей на всяких гиков, отсюда и встроенные
    > VPN, AdBlock и кошелек для крипты. Что разумно, ибо с их
    > бюджетом сложно пытаться отвоевать простых пользователей из цепких лапок Хрома.

    В Опере нет VPN.

     
  • 2.33, Анонимас (?), 13:51, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это отличается от Brave?
     
     
  • 3.55, hexagon (?), 15:22, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не правильно задаёте вопрос: чем Brave отличается от этого?
     
  • 2.48, Аноним (48), 15:02, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы совсем отстали от трендов. На хроме напишут кошелёк.
     
     
  • 3.51, имя (?), 15:07, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    скорее всего он уже есть
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:54, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По моему, интерфейс круче.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:07, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если она будет работать и открывать зарубежные сайты даже тогда, когда у нас в стране отрубят интернет совсем, я готов ей пользоваться! :-D
     
     
  • 2.18, тоже Аноним (ok), 12:21, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сочувствую, но по готовящемуся законопроекту РКН получает доступ к рубильнику, исключающему любые прокси.
    Программные методы обхода запретов (вплоть до входа ТОРом на те сайты, которым не посчастливилось сидеть на тех же серверах, по которым гонялись за казино и Телеграммами) перестанут работать вовсе.
    Эти упертые дeбилы не успокоятся до тех пор, пока не перекроют любой отток воздуха из скороварки.
     
     
  • 3.23, Аноним (42), 12:42, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не перестанут У РКН пока даже Телеграм не получилось заблокировать Блокировка ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, тоже Аноним (ok), 12:57, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У РКН пока даже Телеграм не получилось заблокировать.

    Поэтому теперь ему дают полномочия превратить Рунет в Чебурашку в случае внешней угрозы.
    Которая, конечно же, не заставит себя ждать.

     
     
  • 5.46, Аноним (42), 14:38, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И последует прямой ущерб экономике и имиджу здорового инвестиционного климата И... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, тоже Аноним (ok), 15:17, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Понимаете, чтобы предвидеть результаты своих шагов, нужно разбираться в том, чем рулишь, и беспокоиться о последствиях. Сейчас за этот руль схватились люди, технически безграмотные, и никакой ответственности за ту же гонку за Телеграммом, например, ни один надзоровец не понес. Невзирая на убытки и прочая.
    Ну, и еще как-то испортить инвестиционный климат в РФ после того, как этим последовательно занимались 18 лет... тут одним рубильником больше, одним меньше...
     
  • 6.61, nobody (??), 15:56, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > имиджу здорового инвестиционного климата

    Эк тебя торкнуло...

     
     
  • 7.63, Аноним (42), 16:07, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С т. з. текущего правительства, неужели надо это объяснять?
     
  • 4.40, Анонимас (?), 14:16, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во время эпопеи с блокировкой Телеги у меня отвалился Ютуб. Пришлось искать заблокированный адрес (им оказался ytimg) и добавлять его в переключатель для тора.
     
  • 3.35, Аноним (36), 14:04, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я просто оставлю это здесь. Если копу будет интересно. По мимо РКН еще куча прилепал есть коговых поживиться за счет других, там в конце отчет. https://cctld.ru/upload/files/dir_year_report_2017.pdf
     
     
  • 4.41, тоже Аноним (ok), 14:16, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Распилы и откаты - это одно, а наглухо заваренный выход из дома, потому что скрепы требуют, чтобы все выходили в одно окно, причем по паспорту - немного другое.
     
  • 2.29, coffee (?), 13:38, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    оперный vpn => РКН => инет, в прошлом годуж писали
    щас модно банеры читать в городе про спутниковый инет
     
     
  • 3.34, Антон (??), 14:03, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну и ладно. Если ходить на что-нибудь бессмысленно запрещенное. типа linkedin
     
  • 2.52, DiabloPC (ok), 15:08, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Её единственное преимущество.
    Тоже держу её на случай срочной надобности vpn'на. Хотя пора уже забашлять за какой-то платный сервис и не парить себе мозг.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:08, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Опера для меня лучший хромиум-подобный браузер. А учитывая, что в альтернативе только Лиса, то и вовсе лучший.
     
     
  • 2.22, Аноним (12), 12:40, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем лучше? Можно подробностей, если не сложно?
     
     
  • 3.38, Аноним (13), 14:12, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Удобный интерфейс, Flow прям очень удобно , фича с захватом части экрана и редак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, VladSh (?), 15:33, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Много настроек, которые были в Opera Presto и к которым привык, здесь есть по умолчанию. Постепенно добавляются новые. Интерфейс похож на старую Оперу.

    Сейчас мне не хватает разве что автоподхвата выделенного текста в поле поиска по Ctrl+F и возможность настройки пунктов контекстных меню, которые были в Opera Presto.
    Все "великолепные" новшества элементарно отключаются.

    P.S. Новая светлая тема по цветам очень напоминает Classic-тему, которая была ещё с Opera 9.

     
  • 1.20, robot228 (?), 12:32, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    однозначно лучший браузер сейчас на рынке. не то что всякая помойка типо цент ирон и прочие китайские поделки для русских поцриотов-клоунов которые на всё стрёмное падки.
     
     
  • 2.25, тов.майор (?), 13:31, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Приведи пару китайских браузеров, а то про китайские даже не слышал.
     
     
  • 3.39, Анонимас (?), 14:12, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Maxthon, UC Browser.
     
  • 2.45, Ключевский (?), 14:35, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опера-то тоже китайская уже несколько лет.
     
  • 1.27, Аноним (-), 13:34, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    новый интерфейс выглядит как жирнолис-квантум с приделаной слева панелью
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:31, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нескучный интерфейсик от дядюшки Ляо. И интегрированные в браузер кошелечки, конечно. И как я раньше жил без всего этого?
     
  • 1.47, Аноним (47), 14:46, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая унылая дрянь в стиле Windows 8. Дизайнеров со свежими идеями не осталось?
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 17:20, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дизайнеры ждут, когда им подкинут идеи Google и Apple, чтобы потом восхищаться их гениальностью, косить значками под Мак и повторять "прекрасную сочетаемость" светло-серого с белым.
     
  • 1.53, Аноним (53), 15:13, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из функциональных изменений выделяется интеграция кошелька для работы с криптовалютой Ethereum

    Ну и нахрена он там нужен? Лучше бы почтовик запилили.

     
  • 1.56, Анонимс (?), 15:24, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Opera - это самый удобный и беcплатный vpn в мире. Два клика и любые блокировки идут лесом!
     
     
  • 2.57, DiabloPC (ok), 15:31, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На этом список плюсов заканчивается.
    К списку минусов думаю переходить не стоит, а то оч дохрена писанины будет
     
  • 2.59, VladSh (?), 15:34, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
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    Жаль, что не настоящий VPN.
     
  • 1.71, Аноним (71), 17:15, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    >Новый интерфейс преподносится как минималистичный, ориентированный на контент и сдвигающий навигационные элементы браузера на второй план.

    Все понятно.

     

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