15.02.2019 07:53  Представлен новый интерфейс браузера Opera

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|1.1, Аноним (1), 11:21, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+13 +/–
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Новое оформление, когда адресная строка сливается с контентом, рай для фишинга и разных махинаций. Сраху начнут выводить уведомления или кнопки, стилизованные под сообщения или меню браузера.
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|2.69, Аноним (69), 16:56, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот так должен выглядеть браузер в 2к19!
А что вообще за мода дурацкая пошла "2к19" писать?
Это те же, кто и джинсы в обтяжку носят, так пишут?
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|3.73, Sluggard (ok), 17:21, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это далеко не вчера началось. И не только текстом — никогда не слышал сказанное вслух «тукейсемнадцатый»? Бр-р...
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|1.4, Qwerty (??), 11:26, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+12 +/–
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>несмотря на то, что Opera R3 преподносится как первый браузер, готовый для Web 3
Несмотря на то, что Опера преподносится, как Опера, это всё равно перекрашенный Хром, который пиарится на имени Оперы, за что и предан анафеме.
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|4.49, DiabloPC (ok), 15:04, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Сафари не в счёт. Если в давние времена он был хоть под оффтоп, то сейчас то какой смысл о нём вспоминать?
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|5.70, КО (?), 17:06, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Но альтернативы то нет. Ишак единственный браузер, про который известно как он будет показывать (хоть и плоховато), все остальные могут поменять свой взгляд на мир без объявления войны.
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|4.67, гугель (?), 16:36, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а с другим кошельком ты не сможешь заплатить за свет, газ и воду.
и вообще ни за что толком не сможешь заплатить, кроме древней соседней лавочки на углу, все еще принимающей эти опасные анонимные средства платежа, как их там...наличные деньги, во!
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|5.74, анонн (?), 17:38, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> а с другим кошельком ты не сможешь заплатить за свет, газ и воду.
Автоперевод со счета. Еще задолго до появления гугла.
> и вообще ни за что толком не сможешь заплатить, кроме древней соседней
> лавочки на углу, все еще принимающей эти опасные анонимные средства платежа, как их там...наличные деньги, во!
Скорее, Гугла не трогают, пока они играются в своей песочнице и не лезут к серьезным дядям (это те, которые расшатали законодательства разных стран настолько, что могут обеспечивать только 10% своих виртуальных фантиков. Причем, для обеспечения достаточно бумажных фантиков).
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|2.8, Бананим (ok), 11:48, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Доля истины в этом, конечно, есть, но по факту, Опера просто сменила целевую аудиторию с обычных юзверей на всяких гиков, отсюда и встроенные VPN, AdBlock и кошелек для крипты. Что разумно, ибо с их бюджетом сложно пытаться отвоевать простых пользователей из цепких лапок Хрома.
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|3.10, тоже Аноним (ok), 11:57, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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На странных гиков, не способных самостоятельно настроить себе тот браузер, в котором можно работать, а не спотыкаться о результаты отвлеченных от реальности экспериментов.
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|6.42, Аноним (42), 14:24, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Пришли в новость о том, что Opera упростила интерфейс для конченых домохозяек и заявляете, что это гиковский браузер. У вас поломана логика, срочно заводите багрепорт.
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|3.16, Овощь (?), 12:14, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Опера первой завезла в браузер функцию открепления видео. Через год хром сделал то же самое
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|5.60, Аноним (60), 15:47, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Насколько Presto быстро развивалась, настолько же на Blink тупят
Наоборот, Presto всегда отставало от Chromium/Blink
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|3.66, Qwerty (??), 16:28, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Доля истины в этом, конечно, есть, но по факту, Опера просто сменила
> целевую аудиторию с обычных юзверей на всяких гиков, отсюда и встроенные
> VPN, AdBlock и кошелек для крипты. Что разумно, ибо с их
> бюджетом сложно пытаться отвоевать простых пользователей из цепких лапок Хрома.
В Опере нет VPN.
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|2.18, тоже Аноним (ok), 12:21, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Сочувствую, но по готовящемуся законопроекту РКН получает доступ к рубильнику, исключающему любые прокси.
Программные методы обхода запретов (вплоть до входа ТОРом на те сайты, которым не посчастливилось сидеть на тех же серверах, по которым гонялись за казино и Телеграммами) перестанут работать вовсе.
Эти упертые дeбилы не успокоятся до тех пор, пока не перекроют любой отток воздуха из скороварки.
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|4.24, тоже Аноним (ok), 12:57, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> У РКН пока даже Телеграм не получилось заблокировать.
Поэтому теперь ему дают полномочия превратить Рунет в Чебурашку в случае внешней угрозы.
Которая, конечно же, не заставит себя ждать.
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|6.54, тоже Аноним (ok), 15:17, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Понимаете, чтобы предвидеть результаты своих шагов, нужно разбираться в том, чем рулишь, и беспокоиться о последствиях. Сейчас за этот руль схватились люди, технически безграмотные, и никакой ответственности за ту же гонку за Телеграммом, например, ни один надзоровец не понес. Невзирая на убытки и прочая.
Ну, и еще как-то испортить инвестиционный климат в РФ после того, как этим последовательно занимались 18 лет... тут одним рубильником больше, одним меньше...
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|4.40, Анонимас (?), 14:16, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Во время эпопеи с блокировкой Телеги у меня отвалился Ютуб. Пришлось искать заблокированный адрес (им оказался ytimg) и добавлять его в переключатель для тора.
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|4.41, тоже Аноним (ok), 14:16, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Распилы и откаты - это одно, а наглухо заваренный выход из дома, потому что скрепы требуют, чтобы все выходили в одно окно, причем по паспорту - немного другое.
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|2.29, coffee (?), 13:38, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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оперный vpn => РКН => инет, в прошлом годуж писали
щас модно банеры читать в городе про спутниковый инет
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|2.52, DiabloPC (ok), 15:08, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Её единственное преимущество.
Тоже держу её на случай срочной надобности vpn'на. Хотя пора уже забашлять за какой-то платный сервис и не парить себе мозг.
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|3.58, VladSh (?), 15:33, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Много настроек, которые были в Opera Presto и к которым привык, здесь есть по умолчанию. Постепенно добавляются новые. Интерфейс похож на старую Оперу.
Сейчас мне не хватает разве что автоподхвата выделенного текста в поле поиска по Ctrl+F и возможность настройки пунктов контекстных меню, которые были в Opera Presto.
Все "великолепные" новшества элементарно отключаются.
P.S. Новая светлая тема по цветам очень напоминает Classic-тему, которая была ещё с Opera 9.
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|1.20, robot228 (?), 12:32, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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однозначно лучший браузер сейчас на рынке. не то что всякая помойка типо цент ирон и прочие китайские поделки для русских поцриотов-клоунов которые на всё стрёмное падки.
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|2.72, Аноним (72), 17:20, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Дизайнеры ждут, когда им подкинут идеи Google и Apple, чтобы потом восхищаться их гениальностью, косить значками под Мак и повторять "прекрасную сочетаемость" светло-серого с белым.
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|2.57, DiabloPC (ok), 15:31, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На этом список плюсов заканчивается.
К списку минусов думаю переходить не стоит, а то оч дохрена писанины будет
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