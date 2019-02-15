15.02.2019 07:53  Представлен новый интерфейс браузера Opera

Началось тестирование экспериментальной сборки Opera R3 (Reborn 3) с новым интерфейсом пользователя, который планируется включить в состав мартовского выпуска Opera 59. Для загрузки доступны пакеты в форматах deb и rpm.

Новый интерфейс преподносится как минималистичный, ориентированный на контент и сдвигающий навигационные элементы браузера на второй план. При этом дизайнеры попытались добиться эффекта минимализма без урезания функциональности и сохранили все прежние возможности. Интерфейс предложен в тёмном и светлом вариантах и отличается главным образом удалением рамок и разделителей. Цветовое оформление адресной строки и списка вкладок изменено так, что открытая вкладка выглядит как лежащая поверх других вкладок. В область рядом с адресной строкой перемещены кнопки быстрой настройки (EasySetup) и создания скриншотов (Snapshot).

Из функциональных изменений выделяется интеграция кошелька для работы с криптовалютой Ethereum. В остальном, несмотря на то, что Opera R3 преподносится как первый браузер, готовый для Web 3, в предложенном выпуске нет кардинальных изменений и в целом, за исключением исчезновения резких перепадов контраста, новый интерфейс не сильно отличается от прошлого варианта.

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