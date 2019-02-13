13.02.2019 10:02  Обновление Firefox 65.0.1 и Tor Browser 8.0.6

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|1.5, Qwerty (??), 10:34, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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>убрано случайное обращение к внешнему хосту
>случайное обращение
>случайное
"Ой, мы тут случайно передали ваш внешний IP, время установки и целевую ОС. Ищите цп далье, мы нечаянно :3".
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|2.8, Аноним (8), 11:42, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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И эти люди что-то там говорят про отсутствие в фф зондов ("мамой клянусь их там нет!!1")
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|2.17, AnonPlus (?), 14:42, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> время установки
Время первого показа рекомендации ничего конкретного не говорит о времени установки. Ваш внешний IP и ОС и без того сразу же известен, потому что после запуска браузер пойдёт загружать базу вредоносных сайтов для safebrowsing и многое другое. Не говоря уж о том, что это знает любой посещённый вами сайт.
В TorBrowser эти рекомендации должны быть отключены по умолчанию, поэтому ему пофиг. Отключены они должны быть, потому что разработчики TB неустанно повторяют, что дополнения )сверх уже установленных) лучше не ставить или внимательно думать, что ставишь.
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|3.15, Grunman (ok), 13:58, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так-то да, из хорошего можно припомнить только id Software, которые принципиально шаблоны C++ используют только в крайних случаях. Остальные те ещё быдлокодеры, прям базар в соборе.
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|2.20, нах (?), 15:20, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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так они ж уже давно шумно отпраздновали пользу от внедрения очередных зондов, заявив что теперь будут "оптимизировать браузер под наиболее используемые сайты".
А под твой неиспользуемый оптимизировать не будут, делай как у нетфликса или глючь-тормози.
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|2.37, Окунь (?), 21:11, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Один раз живем! Если нужно кого-то подмять — подомни, обмануть — обмани, разрушить чью-то жизнь — разрушь!
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