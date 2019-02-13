13.02.2019 10:02  Обновление Firefox 65.0.1 и Tor Browser 8.0.6

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 65.0.1, в котором устранены три уязвимости и исправлено 8 ошибок. Уязвимости затрагивают входящую в состав библиотеку Skia и могут привести к целочисленному переполнению, обращению к уже освобождённой области памяти или переполнению буфера при обработке специально оформленных данных. Уязвимости также устранены в выпуске Firefox 60.5.1 ESR. Среди исправленных ошибок: При показе контекстных рекомендаций дополнений убрано случайное обращение к внешнему хосту addons.mozilla.org до того как пользователь нажал кнопку установки;

Улучшено воспроизведение интерактивных видео с сервиса Netflix;

Решена проблема с некорректным выбором размера диалога очистки недавней истории посещений;

Устранены задержки при выводе звука и видео в момент совершения вызовов по WebRTC;

Исправлен некорректный выбор размера видео для некоторых видеовызовов по WebRTC;

Устранено зацикливание запросов CONNECT при организации канала связи через прокси-сервер при использовании WebSockets поверх HTTP/2;

Решена проблема с неработоспособностью клавиши "Enter" в формах ввода паролей в Ubuntu и некоторых других дистрибутивах Linux. Одновременно сформирован выпуск Tor Browser 8.0.6, в котором помимо вышеотмеченных исправлений уязвимостей обновлена версия дополнения HTTPS Everywhere 2019.1.31 и из списка доступных по умолчанию шлюзов удалён адрес 83.212.101.3 (уже несколько месяцев данный узел не работает). Дополнительно можно отметить объявление о заключении соглашения с компанией Ubisoft по использованию при разработке Firefox системы сопровождения процесса разработки Clever-Commit, использующей методы машинного обучения для анализа качества кода и выявления ошибок во время рецензирования изменений, написания нового кода и тестирования продукта. Clever-Commit позволяет на самых ранних стадиях разработки выявлять типичные ошибки программистов, учитывая историю изменений, различные вспомогательные метрики и данные из системы отслеживания ошибок (система обучается на ранее допущенных ошибках и позволяет определять появление похожих проблем).



