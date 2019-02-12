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12.02.2019 14:44  Опубликована техника скрытия вредоносного кода в анклавах Intel SGX

Группа исследователей из Грацского технического университета (Австрия), ранее известная разработкой техники атаки NetSpectre и метода эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть, продемонстрировала (PDF) метод скрытия вредоносного кода при помощи изолированных анклавов Intel SGX и организации контроля за основной системой из выполняемого в анклаве кода, в обход накладываемых анклавом ограничений.

Напомним, что технология SGX (Software Guard Extensions) появилась в процессорах Intel Core шестого поколения (Skylake) и предлагает серию инструкций, позволяющих выделять приложениям пользовательского уровня закрытые области памяти - анклавы, содержимое которых не может быть прочитано и изменено даже ядром и кодом, выполняемым в режимах ring0, SMM и VMM. Передать управление коду в анклаве невозможно традиционными функциями перехода и манипуляциями с регистрами и стеком - для передачи управления в анклав применяется специально созданная новая инструкция, выполняющая проверку полномочий. При этом помещённый в анклав код может применять классические методы вызова для обращения к функциям внутри анклава и специальную инструкцию для вызова внешних функций. Для защиты от аппаратных атак, таких как подключение к модулю DRAM, применяется шифрование памяти анклава.

Сложилось мнение, что размещение вредоносного кода в анклаве не представляет опасности, так как взаимодействие с внешним миром из анклава производится только через связанное приложение (инициатором вызовов является внешнее приложение), а код в анклаве изолирован от внешней системы, в том числе для него запрещён прямой доступ к внешней памяти и запрещены операции ввода-вывода. Тем не менее, группа исследователей нашла способ обойти ограничения штатного процесса запуска кода в анклаве и проверки по цифровым подписям, предоставляемых SGX-инструментарием Intel. Найденный способ позволяет обойти ограничения, налагаемые контролирующей безопасность прослойкой, такие как доступ к памяти процессов и системным вызовам, и запустить из анклава код под прикрытием хост-процесса с доступом ко всем ресурсам компьютера.

Предложенный метод может применяться для скрытия вредоносной логики в анклаве или размещения в анклаве эксплоитов для атак на уязвимые приложения. Размещённый в анклаве вредоносный код становится недоступен для анализа из операционной системы и антивирусных приложений, но при этом может контролировать работу всей системы. При этом состояние внешнего окружения не вызывает подозрений - в основной ОС выполняются только легитимные программы, которые не содержат явно определённых вредоносных функций.

Для организации работы вредоносной логики в окружении операционной системы применяется метод возвратно-ориентированного программирования (ROP, Return-Oriented Programming). Суть метода в том, что для формирования вредоносной логики используется существующий легитимный код обычных приложений и библиотек. Атакующий оперирует уже имеющимися в библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа вредоносной вставки сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности. Используя готовые блоки машинных инструкций (гаджеты) можно организовать достаточно сложные операции, в том числе организовать работу условных операторов и циклов.

Для доступа к памяти процесса из анклава оказалась эффективной техника TAP (TSX-based Address Probing), использующая процессорные инструкции TSX (Transactional Synchronization eXtensions) для определения виртуальных адресов, доступных для текущего процесса. Обнаружение кода в памяти позволяет выявить в нём "гаджеты" и построить цепочку их вызова для обеспечения нужной логики. Для совершения атаки остаётся инициировать передачу управления на построенную цепочку, но для этого требуется определить доступный на запись блок внешней памяти, чтобы сохранить в нём фиктивный кадр стека и разместить связанные с атакой данные (payload).

Для поиска доступных на запись областей применяется расширенный вариант техники TAP, получивший название CLAW (Checking Located Addresses for Writability). Метод основан на формировании транзакции TSX с подстановкой операций записи и её отмены после попытки записи. Доступность на запись определяется на основании возвращённого транзакцией кода возврата. Отмечается, что описанная техника SGX-ROP эффективно обходит такие методы защиты как ASLR, "канареечные" метки в стеке и детекторы ошибок при работе с памятью (address sanitizer).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: DRM-защита Widevine L3 полностью взломана
  3. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
  4. OpenNews: Google анонсировал Asylo, универсальный фреймворк для защищённых анклавов
  5. OpenNews: Представлена атака SgxPectre, позволяющая обойти технологию защиты Intel SGX
  6. OpenNews: Компания Intel открыла компоненты для использования технологии защиты SGX в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: intel, sgx
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  • 1.1, bvs23bkv33 (?), 15:33, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    атакующий оперирует уже имеющимися в libc кусками машинных инструкций...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:00, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Запретить LIBC!!!!1
     
     
  • 3.22, proninyaroslav (ok), 17:28, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Rust в массы
     
  • 3.30, имя (?), 18:41, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +21 +/
    я бы вообще запретил машинные инструкции. с их помощью чего только творят
     
     
  • 4.57, pavlinux (ok), 14:34, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Касперский уже выпустил обновление - Kaspersky Security cо встроенным
    фаерволом машинных инструкций. Предоставляется два режима работы: Smart и Manual.
    В режиме Manual каждая машинная инструкция подтверждается пользователем.  
     
  • 1.2, Qwerty (??), 15:35, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Опять же, имеются ли подтверждённые случаи массового использования этой (и аналогичных) уязвимостей? Шапочку-то из фольги надевать?
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 15:41, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    Нормальные параноики давно уже не используют шапочки из фольги. Это выглядит нелепо как показ мод. Нормальные параноики делают подкладку из фольги к традиционным головным уборам.
     
     
  • 3.18, КЭП (?), 16:43, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я скажу больше в современных пуховиках на подкладке так же делают такую же подкладку. Видимо кто то, что то, знает.
     
  • 2.5, Ivan_83 (ok), 15:44, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Уром деньги - вечером стулья.
    Через пол года, не раньше. Хотя в массы может и не дойдёт, останется у спецслужб.
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:46, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Учитывая, что в данном случае эффективная шапочка представляет собой простое выключение sgx - её можно было бы надеть и раньше. И совершенно не зря
     
     
  • 3.8, нах (?), 15:49, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    чаво один человек выключил - другой завсегда обратно включить может.
     
     
  • 4.19, Andrey Mitrofanov (?), 16:44, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > чаво один человек выключил - другой завсегда[B]*[/B] обратно включить может.

    [*] Супермен и Столман могут восстанавливать пережигаемые перемычки в процессорах Штеуд.  АНБ пока только пытается.  [I]" Кац только ранен. "

     
  • 3.11, Stax (ok), 16:07, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эээ, что? Каким образом *отключение* SGX сделает что-то безопаснее? Наоборот, судя по новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты, который теоретически, при некоторых обстоятельствах, возможно, кто-то сможет сломать. В случае взлома вы лишаетесь защиты SGX в данном анклаве, т.е. для этого приложения это и будет эквивалентно тому, как если бы SGX не было или он был выключен.

    Ваш совет эквивалентен "ой, нашли очередную дырку в TLS (из соседней новости)! Какой ужас, какая дыра, всем вырубать TLS, ходить только по plaintext протоколам, такая дыра же!"

    Другое дело, что, к сожалению, практического использования SGX в обычном софте все равно не было. Технология так и осталась в основном в фантазиях Intel. Так что тут - что включай, что выключай, все одно..

     
     
  • 4.16, Аноним84701 (ok), 16:34, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Наоборот, судя по  новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты,

    DRM означает "Defender (of the) Right(s) Mechanism"?
    И  "защиты от аппаратных атак, таких как подключение к модулю DRAM" нужно на самом деле против злобных хакеров, незаметно взломавших дверь/окно и подключивших свой жучок к модулю DRAM?

    Вот оно как! Воистину -- "век живи, век учись, все равно дураком помрешь"

     
     
  • 5.23, Stax (ok), 17:29, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Наоборот, судя по  новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты,
    > DRM означает "Defender (of the) Right(s) Mechanism"?

    Причем тут вообще DRM?

    Читайте http://ina.kaist.ac.kr/~dongsuh/paper/kim-hotnets2015.pdf и другие практические примеры использования. Например, чтобы при использовании TOR обезопасить себя от атак.

     
     
  • 6.27, нах (?), 17:46, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Причем тут вообще DRM?

    это кому-то пытаются намекнуть, что не все, на чем написано "защщщита" защищает тебя - иногда оно может вместо этого защищать интересы чужого дяди, потому что он первым встал в твои тапки.

     
  • 6.28, Аноним84701 (ok), 18:07, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>> Наоборот, судя по  новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты,
    >> DRM означает "Defender (of the) Right(s) Mechanism"?
    > Причем тут вообще DRM?

    При том, что слабо верится, будто аппаратная защита (контроллер памяти в сабже так же фильтрует DMA-запросы периферии, если мне не совсем изменяет память) поможет _действительно_ защититься от "недобросовестного" хостера/облако-провайдера, вне вакуумно-сферических сценариев (это помимо того, что в домашних условиях оно нафиг не сдалось).
    А вот защитить "ценный контент индустрии" от простого пользователя -- в самый раз.
    Спасибки, но лично мне из "новшеств" последних 10 лет и  IntelME вместе с UEFI-сикур-бутом как-то за глаза хватает.


     
  • 5.61, Аноним (61), 16:20, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем хакер. Персонал сайта может подключиться к любым модулям DRAM на любом сервере.
     
     
  • 6.65, Аноним84701 (ok), 22:21, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем хакер. Персонал сайта может подключиться к любым модулям DRAM на любом сервере.

    А персонал ресторана может подсыпать яд в солонку -- поэтому нужно срочно сделать все (в том числи и домашние) солонки с дозатором, односторонник клапаном, кодово-биометрическим замком и опломбированным устройством учета пользователей и обслуживающего персонала (кто, когда, сколько миллиграм, в какое блюдо, какой рукой) со сроком хранения данных не менее 10 лет.
    А еще, персонал ресторана может просто плюнуть в тарелку …

    (если что -- персонал сайта с таким доступом может сделать бяку еще целой кучей более простых методов).

     
  • 4.34, Ivan_83 (ok), 19:45, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да не нужен это SGX, это всё для DRMщиков делали, как и TPM типа в проце, следующим шагом добавят в браузеры и плееры поддержку и будет платный просмотр с привязкой к железу.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 21:58, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то в браузерах поддержка уже есть. В релизных версиях.
     
     
  • 6.39, Stax (ok), 23:43, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще-то в браузерах поддержка уже есть. В релизных версиях.

    Где, что??
    Набираю "firefox sgx" в гугле, ничего осмысленного не находится. Т.е. эксперименты были - например тут https://acmccs.github.io/papers/p2405-frassettoA.pdf ребята завернули SpiderMonkey в JIT, но подобный код не вошел даже в dev ветки, не говоря уж о релизах.

     
  • 4.43, Аноним (6), 00:14, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Отключая SGX, мы не отключаем защиту в анклаве , а анклав вообще, не давая возм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, Stax (ok), 02:04, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отключая SGX, мы не отключаем "защиту в анклаве", а анклав вообще, не
    > давая возможность всякому непотребству себя скрывать. Вообще, я не считаю, что
    > он нужен в каких-то еще областях, кроме drm и прочих попыток
    > пролезть поглубже на железо пользователя

    Я тоже так думал, но в процессе обсуждения погугил и нашел несколько документов с полезными примерами использования: http://ina.kaist.ac.kr/~dongsuh/paper/kim-hotnets2015.pdf (изоляция в TOR; безопасный роутинг в SDN) и https://acmccs.github.io/papers/p2405-frassettoA.pdf (защита JIT-компилятора в firefox от атаки, которую можно сделать из JS-кода и управлять тем, какой код будет JIT создавать при компиляции всего остального JS в том же браузере). Почитайте, любопытно. Да, при использовании SGX есть оверхед (дополнительные инструкции + там еще шифрование внутри), но в теории это все реальные применения, повышающие безопасность. Теряя несколько процентов производительности, но не так много.

    Правда, в практическом софте это все равно, видимо, отсутствует.

     
  • 2.7, нах (?), 15:47, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Опять же, имеются ли подтверждённые случаи массового использования этой (и аналогичных)
    > уязвимостей?

    дык, опять же - те кто тебя попользуют, не расскажут. А готового к копипастингу в свой эксплойт кода - нет, пока не пробегало.


    А что технология стремная и плохих ее применений просчитывается больше, чем хороших - это любому, кроме дефективного менеджера интела и так было понятно с самого начала :-(

    > Шапочку-то из фольги надевать?

    надевай, но пока можешь однослойную - в виду малораспространенности камней, поддерживающих sgx, пока мало риска нарваться на универсальный эксплойт, автовыкачиваемый sshным червяком на ходу, скорее - на целевую атаку именно на твой локалхост, если там есть что взять.

    А как будут такие камни у каждого васяна - тут уже фольга не поможет, кастрюлю надо. Ручки только не забудь отпилить - а то будешь выглядеть как дурак.

     
     
  • 3.9, Crazy Alex (ok), 15:57, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не сказал бы, что скайлейков мало, впрочем, один хрен до виндузятников раньше долетит, там и посмотрим, что за шапочки нужны.
     
     
  • 4.12, Stax (ok), 16:09, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скайлейков-то может и хватает. И даже удобные API есть: https://github.com/intel/linux-sgx
    Но видели ли вы хоть одну софтину, которая это бы использовала? Что под виндой, что под линуксом?
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 16:40, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если эта софтина окажется возможной на JS ? То можно и не заметить, как в браузер залетит.
     
     
  • 6.25, нах (?), 17:43, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    о том и речь - велики шансы, что ТЫ эту софтину и не увидишь. Зато она тебя увидит.

     
     
  • 7.32, Лень_регацца (?), 18:57, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если долго (не)смотреть на софтину то однажды софтина может посмотреть на тебя.
    (с) мудрец Плюнь В Куй. Древний Кетай, 100500й век до нашей эры.
     
  • 5.33, Crazy Alex (ok), 19:19, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я - не видел, но я вообще крайне консервативен в выборе софта. А вот какой-нибудь DRM может и использовать.
     
  • 2.36, Аноним (36), 20:55, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    так что вы не узнаете имеют вас или нет спасибо intel и drm ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:17, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Все срочно посмотрели ещё раз в сторону ARM CPU...
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 16:32, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ... брезгливо поморщились и снова повернулись к х86.
     
     
  • 3.63, Michael Shigorin (ok), 22:07, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... брезгливо поморщились

    Угу.

    > и снова повернулись к х86.

    Зачем? :)

     
  • 2.15, Аноним (17), 16:32, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там нет кеша, нет потоков, а в некоторых и спекулятива?
     
     
  • 3.37, YetAnotherOnanym (ok), 21:12, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > нет потоков

    Вот и хорошо. Когда тебе продают проц АМД и говорят, что там 4 ядра - значит там 4 ядра, а не 2, которые притворяются четырьмя.

     
     
  • 4.45, Stax (ok), 00:30, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >> нет потоков
    > Вот и хорошо. Когда тебе продают проц АМД и говорят, что там
    > 4 ядра - значит там 4 ядра, а не 2, которые
    > притворяются четырьмя.

    Да?..

    То-то купив APU A10-7800 за $200 (пишу по памяти, может чуть другая модель была, но один из старших Kaveri) с 4 заявленными ядрами и увидев производительность при загрузке всех 4 на уровне где-то 2.5 - 3 ядер, покопался и узнал, что на самом деле там всего два полноценных "вычислительных модуля" и почти все блоки, кроме базового целочисленного (т.е. FPU, SSE, AVX, ну и MMX заодно) существуют только в одном экземпляре для каждой пары ядер. Вот такие вот дутые ядра. И это еще мне повезло, в предыдущих Bulldozer и Piledriver даже декодер инструкций был общий на каждые два ядра. Т.е. вот это https://en.wikipedia.org/wiki/File:AMD_Bulldozer_block_diagram_(CPU_core_bloack).PNG гордо называлось "парой ядер" и в (якобы) 4-х ядерном процессоре только два таких блока.

    Вы знаете какого-либо другого производителя x86 процессоров, который так же мухлевал с ядрами?

    На AMD даже в суд за это подавали, между прочим: https://www.extremetech.com/extreme/217672-analysis-amd-lawsuit-over-false-bul

     
     
  • 5.46, Аноним (46), 00:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну фиг знает, что у вас то по производительности, но подход и правда хитрый. Другой вопрос, что много ли у вас в стандартном коде ОСи задействован fpu? (и тогда вопрос - на кой?)
     
     
  • 6.47, Stax (ok), 00:41, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Поправил пост Там не только FPU, но и SSE и AVX тоже общие И целочисленный MMX... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.53, Аноним (53), 11:37, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хороший будет прецедент, жирнота дезы ибо запредельная.
     
  • 7.64, Michael Shigorin (ok), 22:10, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как хорошо, что на e2k ядра и впрямь полноценные.
     
  • 5.56, Аноним (56), 13:39, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ты ARM от AMD вообще отличаешь?
     
     
  • 6.59, pavlinux (ok), 14:53, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты ARM от AMD вообще отличаешь?

    Лошок, расскажи подробно отличия работы функции strncasecmp() на ARM и AMD?

     
  • 5.58, pavlinux (ok), 14:39, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вы знаете какого-либо другого производителя x86 процессоров, который так же мухлевал с ядрами?

    Все ARM big.LITTLE

     
     
  • 6.60, Stax (ok), 14:57, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Вы знаете какого-либо другого производителя x86 процессоров, который так же мухлевал с ядрами?
    > Qualcomm, у всех ведь смарты 8-ядерные? :D

    Но я про x86... *Вне* x86 такое бывало. Например в тех же Niagara (UltraSPARC T1) у 8 ядер было 8 целочисленных блоков и один FPU. Но там во-первых производитель про это явно заявлял и не предлагал брать во все задачи, а только в те, где FPU был не особенно нужен (веб-серверы, серверы БД, ERP, CRM - традиционно в серверах БД и финансовой сфере не используют FPU-вычисления с погрешностью, а считают на больших целых). А во-вторых, на SPARC FPU это всего лишь FPU, а тут AMD в общий блок с FPU поставила все SIMD, в т.ч. целочисленные типа MMX. А они на x86 очень важны. И возможностью перемалывать 128-и и 256-и битные операции за раз, и дополнительными регистрами, которых в x86 вечно не хватает.

     
     
  • 7.62, pavlinux (ok), 20:27, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Например в тех же

    IBM Cell BE, одно ядро Power отрезано под внутренние нужды.

     
  • 3.49, Аноним (49), 03:00, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=vCodnn0HOyI
     
  • 3.55, КО (?), 11:50, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато есть TrustZone
     
  • 2.20, eganru (?), 16:48, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    новость не об архитектуре, как таковой.
    суть в том, что intel сделала по мне так ненужную вещь, наличие которой может привести к огроменным проблемам и тратам.

    наверняка в каком-нибудь из обновлений микрокода вот это вот все можно будет отключить.

     
     
  • 3.24, Stax (ok), 17:31, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > новость не об архитектуре, как таковой.
    > суть в том, что intel сделала по мне так ненужную вещь, наличие
    > которой может привести к огроменным проблемам и тратам.
    > наверняка в каком-нибудь из обновлений микрокода вот это вот все можно будет
    > отключить.

    Да и так можно отключить в биосе обычно. Во всех видел опцию "Intel SGX: Enabled/Disabled/Software Controlled"

    Кроме того, инструкции SGX и так практически полностью реализованы в микрокоде, кроме шифрования памяти.

     
  • 3.40, Аноним (40), 23:57, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нельзя. Ибо это база для долгосрочного прибыльного сотрудничества с копирастами.
     
  • 2.21, proninyaroslav (ok), 17:26, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Там зондов тоже хватает. Всякие trust zone и иже с ними. Может быть взлетит risc-v, но сделать свободной архитектуру не значит сделать её прозрачной для потребителя.
     
     
  • 3.41, Аноним (40), 23:59, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В risc-v тоже начали впиливать TEE в спецификацию.
     
  • 2.26, нах (?), 17:44, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    там вроде пилили точно такую же технологию? (trust zone это не о том, туда нет доступа "из js". ну, по крайней мере, пока нет ;)
     
  • 1.29, Мастер над бэкдорами (?), 18:37, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Приехали анклавы через анклавы
    Видят в анклавах анклавы
    Сунули анклавы в анклавы
    Анклавы анклавы анклавы анклавы
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 20:28, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Понятно, продолжайте нас держать в курсе
     
  • 2.42, Аноним2 (?), 00:05, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Мастер над бэкдорами

    Кастинг в задней комнате....

     
  • 1.44, Аноним (44), 00:26, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Повторение старой саги с спектрумом-васиком и trdos-ом Там тоже переход из одно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 08:32, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, там это для хороших дел использовали: создать десяток резервных копий дискетки. :-)
     
  • 1.54, arisu (ok), 11:44, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    вот кто бы мог знать, что наворачивание дополнительных слоёв защиты даёт больше уязвимых точек? нет, определённо никто.
     

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