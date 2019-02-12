12.02.2019 14:44  Опубликована техника скрытия вредоносного кода в анклавах Intel SGX

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|4.57, pavlinux (ok), 14:34, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Касперский уже выпустил обновление - Kaspersky Security cо встроенным
фаерволом машинных инструкций. Предоставляется два режима работы: Smart и Manual.
В режиме Manual каждая машинная инструкция подтверждается пользователем.
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|2.3, A.Stahl (ok), 15:41, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+22 +/–
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Нормальные параноики давно уже не используют шапочки из фольги. Это выглядит нелепо как показ мод. Нормальные параноики делают подкладку из фольги к традиционным головным уборам.
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|3.18, КЭП (?), 16:43, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Я скажу больше в современных пуховиках на подкладке так же делают такую же подкладку. Видимо кто то, что то, знает.
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|2.5, Ivan_83 (ok), 15:44, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Уром деньги - вечером стулья.
Через пол года, не раньше. Хотя в массы может и не дойдёт, останется у спецслужб.
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|2.6, Аноним (6), 15:46, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Учитывая, что в данном случае эффективная шапочка представляет собой простое выключение sgx - её можно было бы надеть и раньше. И совершенно не зря
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|4.19, Andrey Mitrofanov (?), 16:44, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> чаво один человек выключил - другой завсегда[B]*[/B] обратно включить может.
[*] Супермен и Столман могут восстанавливать пережигаемые перемычки в процессорах Штеуд. АНБ пока только пытается. [I]" Кац только ранен. "
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|3.11, Stax (ok), 16:07, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Эээ, что? Каким образом *отключение* SGX сделает что-то безопаснее? Наоборот, судя по новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты, который теоретически, при некоторых обстоятельствах, возможно, кто-то сможет сломать. В случае взлома вы лишаетесь защиты SGX в данном анклаве, т.е. для этого приложения это и будет эквивалентно тому, как если бы SGX не было или он был выключен.
Ваш совет эквивалентен "ой, нашли очередную дырку в TLS (из соседней новости)! Какой ужас, какая дыра, всем вырубать TLS, ходить только по plaintext протоколам, такая дыра же!"
Другое дело, что, к сожалению, практического использования SGX в обычном софте все равно не было. Технология так и осталась в основном в фантазиях Intel. Так что тут - что включай, что выключай, все одно..
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|4.16, Аноним84701 (ok), 16:34, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Наоборот, судя по новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты,
DRM означает "Defender (of the) Right(s) Mechanism"?
И "защиты от аппаратных атак, таких как подключение к модулю DRAM" нужно на самом деле против злобных хакеров, незаметно взломавших дверь/окно и подключивших свой жучок к модулю DRAM?
Вот оно как! Воистину -- "век живи, век учись, все равно дураком помрешь"
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|6.27, нах (?), 17:46, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> Причем тут вообще DRM?
это кому-то пытаются намекнуть, что не все, на чем написано "защщщита" защищает тебя - иногда оно может вместо этого защищать интересы чужого дяди, потому что он первым встал в твои тапки.
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|6.28, Аноним84701 (ok), 18:07, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>> Наоборот, судя по новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты,
>> DRM означает "Defender (of the) Right(s) Mechanism"?
> Причем тут вообще DRM?
При том, что слабо верится, будто аппаратная защита (контроллер памяти в сабже так же фильтрует DMA-запросы периферии, если мне не совсем изменяет память) поможет _действительно_ защититься от "недобросовестного" хостера/облако-провайдера, вне вакуумно-сферических сценариев (это помимо того, что в домашних условиях оно нафиг не сдалось).
А вот защитить "ценный контент индустрии" от простого пользователя -- в самый раз.
Спасибки, но лично мне из "новшеств" последних 10 лет и IntelME вместе с UEFI-сикур-бутом как-то за глаза хватает.
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|6.65, Аноним84701 (ok), 22:21, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Зачем хакер. Персонал сайта может подключиться к любым модулям DRAM на любом сервере.
А персонал ресторана может подсыпать яд в солонку -- поэтому нужно срочно сделать все (в том числи и домашние) солонки с дозатором, односторонник клапаном, кодово-биометрическим замком и опломбированным устройством учета пользователей и обслуживающего персонала (кто, когда, сколько миллиграм, в какое блюдо, какой рукой) со сроком хранения данных не менее 10 лет.
А еще, персонал ресторана может просто плюнуть в тарелку …
(если что -- персонал сайта с таким доступом может сделать бяку еще целой кучей более простых методов).
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|4.34, Ivan_83 (ok), 19:45, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да не нужен это SGX, это всё для DRMщиков делали, как и TPM типа в проце, следующим шагом добавят в браузеры и плееры поддержку и будет платный просмотр с привязкой к железу.
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|5.48, Stax (ok), 02:04, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Отключая SGX, мы не отключаем "защиту в анклаве", а анклав вообще, не
> давая возможность всякому непотребству себя скрывать. Вообще, я не считаю, что
> он нужен в каких-то еще областях, кроме drm и прочих попыток
> пролезть поглубже на железо пользователя
Я тоже так думал, но в процессе обсуждения погугил и нашел несколько документов с полезными примерами использования: http://ina.kaist.ac.kr/~dongsuh/paper/kim-hotnets2015.pdf (изоляция в TOR; безопасный роутинг в SDN) и https://acmccs.github.io/papers/p2405-frassettoA.pdf (защита JIT-компилятора в firefox от атаки, которую можно сделать из JS-кода и управлять тем, какой код будет JIT создавать при компиляции всего остального JS в том же браузере). Почитайте, любопытно. Да, при использовании SGX есть оверхед (дополнительные инструкции + там еще шифрование внутри), но в теории это все реальные применения, повышающие безопасность. Теряя несколько процентов производительности, но не так много.
Правда, в практическом софте это все равно, видимо, отсутствует.
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|2.7, нах (?), 15:47, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Опять же, имеются ли подтверждённые случаи массового использования этой (и аналогичных)
> уязвимостей?
дык, опять же - те кто тебя попользуют, не расскажут. А готового к копипастингу в свой эксплойт кода - нет, пока не пробегало.
А что технология стремная и плохих ее применений просчитывается больше, чем хороших - это любому, кроме дефективного менеджера интела и так было понятно с самого начала :-(
> Шапочку-то из фольги надевать?
надевай, но пока можешь однослойную - в виду малораспространенности камней, поддерживающих sgx, пока мало риска нарваться на универсальный эксплойт, автовыкачиваемый sshным червяком на ходу, скорее - на целевую атаку именно на твой локалхост, если там есть что взять.
А как будут такие камни у каждого васяна - тут уже фольга не поможет, кастрюлю надо. Ручки только не забудь отпилить - а то будешь выглядеть как дурак.
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|3.9, Crazy Alex (ok), 15:57, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не сказал бы, что скайлейков мало, впрочем, один хрен до виндузятников раньше долетит, там и посмотрим, что за шапочки нужны.
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|6.25, нах (?), 17:43, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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о том и речь - велики шансы, что ТЫ эту софтину и не увидишь. Зато она тебя увидит.
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|7.32, Лень_регацца (?), 18:57, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Если долго (не)смотреть на софтину то однажды софтина может посмотреть на тебя.
(с) мудрец Плюнь В Куй. Древний Кетай, 100500й век до нашей эры.
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|3.37, YetAnotherOnanym (ok), 21:12, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> нет потоков
Вот и хорошо. Когда тебе продают проц АМД и говорят, что там 4 ядра - значит там 4 ядра, а не 2, которые притворяются четырьмя.
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|4.45, Stax (ok), 00:30, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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>> нет потоков
> Вот и хорошо. Когда тебе продают проц АМД и говорят, что там
> 4 ядра - значит там 4 ядра, а не 2, которые
> притворяются четырьмя.
Да?..
То-то купив APU A10-7800 за $200 (пишу по памяти, может чуть другая модель была, но один из старших Kaveri) с 4 заявленными ядрами и увидев производительность при загрузке всех 4 на уровне где-то 2.5 - 3 ядер, покопался и узнал, что на самом деле там всего два полноценных "вычислительных модуля" и почти все блоки, кроме базового целочисленного (т.е. FPU, SSE, AVX, ну и MMX заодно) существуют только в одном экземпляре для каждой пары ядер. Вот такие вот дутые ядра. И это еще мне повезло, в предыдущих Bulldozer и Piledriver даже декодер инструкций был общий на каждые два ядра. Т.е. вот это https://en.wikipedia.org/wiki/File:AMD_Bulldozer_block_diagram_(CPU_core_bloack).PNG гордо называлось "парой ядер" и в (якобы) 4-х ядерном процессоре только два таких блока.
Вы знаете какого-либо другого производителя x86 процессоров, который так же мухлевал с ядрами?
На AMD даже в суд за это подавали, между прочим: https://www.extremetech.com/extreme/217672-analysis-amd-lawsuit-over-false-bul
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|5.46, Аноним (46), 00:36, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну фиг знает, что у вас то по производительности, но подход и правда хитрый. Другой вопрос, что много ли у вас в стандартном коде ОСи задействован fpu? (и тогда вопрос - на кой?)
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|6.59, pavlinux (ok), 14:53, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Ты ARM от AMD вообще отличаешь?
Лошок, расскажи подробно отличия работы функции strncasecmp() на ARM и AMD?
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|5.58, pavlinux (ok), 14:39, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Вы знаете какого-либо другого производителя x86 процессоров, который так же мухлевал с ядрами?
Все ARM big.LITTLE
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|6.60, Stax (ok), 14:57, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Вы знаете какого-либо другого производителя x86 процессоров, который так же мухлевал с ядрами?
> Qualcomm, у всех ведь смарты 8-ядерные? :D
Но я про x86... *Вне* x86 такое бывало. Например в тех же Niagara (UltraSPARC T1) у 8 ядер было 8 целочисленных блоков и один FPU. Но там во-первых производитель про это явно заявлял и не предлагал брать во все задачи, а только в те, где FPU был не особенно нужен (веб-серверы, серверы БД, ERP, CRM - традиционно в серверах БД и финансовой сфере не используют FPU-вычисления с погрешностью, а считают на больших целых). А во-вторых, на SPARC FPU это всего лишь FPU, а тут AMD в общий блок с FPU поставила все SIMD, в т.ч. целочисленные типа MMX. А они на x86 очень важны. И возможностью перемалывать 128-и и 256-и битные операции за раз, и дополнительными регистрами, которых в x86 вечно не хватает.
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|2.20, eganru (?), 16:48, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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новость не об архитектуре, как таковой.
суть в том, что intel сделала по мне так ненужную вещь, наличие которой может привести к огроменным проблемам и тратам.
наверняка в каком-нибудь из обновлений микрокода вот это вот все можно будет отключить.
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|3.24, Stax (ok), 17:31, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> новость не об архитектуре, как таковой.
> суть в том, что intel сделала по мне так ненужную вещь, наличие
> которой может привести к огроменным проблемам и тратам.
> наверняка в каком-нибудь из обновлений микрокода вот это вот все можно будет
> отключить.
Да и так можно отключить в биосе обычно. Во всех видел опцию "Intel SGX: Enabled/Disabled/Software Controlled"
Кроме того, инструкции SGX и так практически полностью реализованы в микрокоде, кроме шифрования памяти.
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|2.21, proninyaroslav (ok), 17:26, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Там зондов тоже хватает. Всякие trust zone и иже с ними. Может быть взлетит risc-v, но сделать свободной архитектуру не значит сделать её прозрачной для потребителя.
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|2.26, нах (?), 17:44, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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там вроде пилили точно такую же технологию? (trust zone это не о том, туда нет доступа "из js". ну, по крайней мере, пока нет ;)
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