12.02.2019 14:44  Опубликована техника скрытия вредоносного кода в анклавах Intel SGX

6.27 , нах ( ? ), 17:46, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] +4 + / – > Причем тут вообще DRM? это кому-то пытаются намекнуть, что не все, на чем написано "защщщита" защищает тебя - иногда оно может вместо этого защищать интересы чужого дяди, потому что он первым встал в твои тапки. 6.28 , Аноним84701 ( ok ), 18:07, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – >>> Наоборот, судя по новости - лишитесь обычно работающего механизма защиты,

>> DRM означает "Defender (of the) Right(s) Mechanism"?

> Причем тут вообще DRM? При том, что слабо верится, будто аппаратная защита (контроллер памяти в сабже так же фильтрует DMA-запросы периферии, если мне не совсем изменяет память) поможет _действительно_ защититься от "недобросовестного" хостера/облако-провайдера, вне вакуумно-сферических сценариев (это помимо того, что в домашних условиях оно нафиг не сдалось).

А вот защитить "ценный контент индустрии" от простого пользователя -- в самый раз.

Спасибки, но лично мне из "новшеств" последних 10 лет и IntelME вместе с UEFI-сикур-бутом как-то за глаза хватает.