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10.02.2019 14:00  Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0

Доступна новая версия двухпанельного файлового менеджера Double Commander 0.9.0, пытающегося повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами. Предлагается три варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2, Qt4 и Qt5. Код доступен под лицензией GPLv2.

Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка плагинов Total Commander в форматах WCX, WDX и WLX, функция ведения лога файловых операций.

Основные новшества Double Commander 0.9.0:

  • Сортировка по столбцам с данными от контентных плагинов (отображают дополнительные свойства файлов в списке, такие как mp3-теги и данные из EXIF);
  • В выводе плагинов файловой системы (предоставляют доступ к различным ресурсам как к файловой системе) теперь можно добавлять пользовательские столбцы;
  • Добавлена поддержка вычисления и проверки хэшей BLAKE2b и BLAKE2bp;
  • C помощью инструкций SSSE3 (x86_64) ускорена работа с хэшами SHA256 / SHA512, а с помощью инструкций SSE2 (x86_64) ускорена работа с хэшами BLAKE2s и BLAKE2sp;
  • В плагин для работы с FTP добавлена поддержка протокола SSH + SCP, возможность аутентификации с открытым ключом (SSH), поддержка прокси (SOCKS 4/5, HTTP CONNECT) и режим выполнения команд из командной строки (SSH);
  • В системе синхронизации каталогов предоставлена возможность выбора элементов в файловой панели и синхронизации только этих выбранных элементов;
  • В плагин SevenZip добавлена поддержка внешних кодеков (Windows);
  • Обеспечено отображение процессов, которые блокируют операцию удаления файла (Windows)
  • Добавлен тест для измерения производительности хэширования;
  • Обеспечена поддержка выпусков Lua 5.2 и 5.3, для кода на Lua добавлена библиотека для работы с UTF-8.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/doub...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.8.0
  3. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
  4. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.8.0
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE
  6. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.7
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: doublecommander
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  • 1.1, Аноним (1), 17:38, 10/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ура!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:57, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Double Penetrator
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 19:09, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    знаток или просто спермотоксикоз?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 20:00, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > знаток или просто спермотоксикоз?

    Расслабься, чувак просто выложил результат теста на ассоциации.

     
  • 1.2, Аноним (2), 17:43, 10/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –10 +/
    mc же есть.
    кому это поделие может понадобиться?
     
     
  • 2.3, hukker (?), 17:52, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Ну и как там, в 2000-ом?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:57, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как на сервере
     
     
  • 4.8, Gannet (ok), 18:21, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На сервере надо Bash пользовать.
     
     
  • 5.29, Аноним (26), 20:08, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > На сервере надо Bash пользовать.

    А лучше dash.

     
     
  • 6.31, Аноним (31), 20:21, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Лучше Natash. Много Natash. :]
     
  • 3.24, Kroz (??), 19:49, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ну и как там, в 2000-ом?

    До сих пор обращают внимание на функционал, а не на рюшечки.

    Какая киллинг-фича у Double Commander по сравнению c MC? Ну, кроме гламурных кнопочек?

     
     
  • 4.27, Аноним (14), 20:05, 10/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    вкладки, сохранение переключение наборов вкладок, превьюшки, синхронизация, норм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним (26), 20:07, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ну и как там, в 2000-ом?

    Очень неплохо. Линукс пока ещё возможно (и имеет смысл) использовать на десктопе. Фряху тоже. Винде с её аппаратными требованиями скоро конец.

     
  • 1.5, 111 (??), 18:00, 10/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    я его традиционно устанавливаю и традиционно не использую :)

    раньше zip архивы из винды он открывал без кракозябр, но сейчас что-то поломали...

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:11, 10/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Он сторонние архиваторы использует, где-то статья была про исправление кодировки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, 111 (??), 19:12, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не... я какой-то внутренний плагин использовал :)
     
     
  • 4.21, 111 (??), 19:21, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    плагин zip.wcx

    во! с ним все хор :)

     
  • 2.10, EuPhobos (ok), 18:31, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    zip архив-же не несёт никакой информации о кодировке, откуда ему знать крякозябры там или нет?
     
     
  • 3.15, 111 (??), 19:09, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    черт его знает :)

    я себе перебрал zip и unzip и теперь xarchiver открывает все нормально :)

    а вот что отломалось в сабже не знаю...

     
     
  • 4.18, Аноним (14), 19:14, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://doublecmd.sourceforge.io/mantisbt/set_project.php?project_id=1
     
     
  • 5.20, 111 (??), 19:19, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разобрался.
    Если использовать их внутренний плагин zip.wcx - хорошо
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:05, 10/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зависание после idle пофиксили?
     
     
  • 2.13, GK_222 (?), 19:08, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если правильно понял - это единственная его проблема, которую до сих пор никак не победят. Давно использую, как единственный файл-менеджер и все отлично. Но вот эта особенность - виснуть или вылетать после спячки - ужасно раздражает.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 19:11, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мак?
     
     
  • 4.30, Аноним (6), 20:18, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, мак
    На винде и линуксе все ок
     
  • 1.11, Аноним (11), 18:34, 10/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего не имею против сабжа Большой фанат двухпанельников, и с удовольствием по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 19:34, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Посему на Thunar сижу.

    ...который ни разу не двухпанельник


     
  • 2.25, Аноним (14), 19:52, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    весь секрет "скорости" thunar в том, что он не ждет список файлов для сортировки целиком, а вставляет файлы на ходу  
     
  • 1.23, qqwwee (?), 19:46, 10/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Приходится пользоваться различными системами (windows, linux и macos) и это одно из немногих приложений, которые доступны для всех этих систем.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 20:26, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот бы mc портировали под вынь, а то на выне нормальных консольных файлменеджеров так и не завезли. :(
     
     
  • 3.33, 111 (??), 20:31, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Cygwin

    http://www.coderdan.com/wp-content/uploads/2009/12/mc.png

     
  • 3.34, Аноним (34), 20:32, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не жди, сделай сам.
     

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