10.02.2019 14:00  Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 20:00, 10/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> знаток или просто спермотоксикоз?
Расслабься, чувак просто выложил результат теста на ассоциации.
|
|
|
|
|
|3.24, Kroz (??), 19:49, 10/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Ну и как там, в 2000-ом?
До сих пор обращают внимание на функционал, а не на рюшечки.
Какая киллинг-фича у Double Commander по сравнению c MC? Ну, кроме гламурных кнопочек?
|
|3.28, Аноним (26), 20:07, 10/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Ну и как там, в 2000-ом?
Очень неплохо. Линукс пока ещё возможно (и имеет смысл) использовать на десктопе. Фряху тоже. Винде с её аппаратными требованиями скоро конец.
|
|1.5, 111 (??), 18:00, 10/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
|
я его традиционно устанавливаю и традиционно не использую :)
раньше zip архивы из винды он открывал без кракозябр, но сейчас что-то поломали...
|
|
|
|
|
|3.15, 111 (??), 19:09, 10/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
черт его знает :)
я себе перебрал zip и unzip и теперь xarchiver открывает все нормально :)
а вот что отломалось в сабже не знаю...
|
|
|
|2.13, GK_222 (?), 19:08, 10/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Если правильно понял - это единственная его проблема, которую до сих пор никак не победят. Давно использую, как единственный файл-менеджер и все отлично. Но вот эта особенность - виснуть или вылетать после спячки - ужасно раздражает.
|
|
|
|2.25, Аноним (14), 19:52, 10/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
весь секрет "скорости" thunar в том, что он не ждет список файлов для сортировки целиком, а вставляет файлы на ходу
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 20:26, 10/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Вот бы mc портировали под вынь, а то на выне нормальных консольных файлменеджеров так и не завезли. :(
|