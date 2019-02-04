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04.02.2019 21:55  Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.1

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 1.1, основанной на FreeBSD, с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 638 МБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7, а впоследствии вобрал в себя многие возможности FreeBSD 9-STABLE и FreeBSD 10-STABLE. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

В новом выпуске улучшена поддержка оборудования и обновлены версии программ (OpenSSL 1.0.2p, Perl 5.28.0, OpenSSH 7.5p1, mksh R56c). В пакетном менеджере mport реализована возможность установки региона для выбора зеркала (mport config set mirror_region). Добавлена поддержка отключения использования команды TRIM для проблемных накопителей и контроллеров (например, для ASMedia).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.midnightbsd.org/not...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.0
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  4. OpenNews: Стабильный выпуск HardenedBSD 12
  5. OpenNews: Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"
  6. OpenNews: Релиз GhostBSD 18.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: midnightbsd, bsd
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  • 1, Аноним (1), 23:34, 04/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А как обстоит дело с недавними процессорными уязвимостями, тут их пофиксили?
     
     
  • 2, аноним3 (?), 01:43, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    дались вам эти уязвимости. тут ясно написано "десктопная" система. какой даун полезет ломать домашний комп под натом провайдера. нет я понимаю что все можно, но зачем? и используя такой косяк процессора. а вдруг там вообще древнейший проц. вот у меня стоит старый амд х2 6000+ в запасе. надо кому его ломать через проц? много профита? да и ось сделана с упором на слабенькие машины. если все такие испуганные купите уже новые камни и поставьте секурьную опенбсд))
     
  • 3, Аноним (3), 02:06, 05/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В этом Midnight БСДэ Midnight Commander от святого Мигеля - трехлетней давности: http://ds9.midnightbsd.org:8060/browse/mports/trunk/misc/mc
    Закапывайте это ненужно.
     

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