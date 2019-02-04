04.02.2019 21:55  Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.1

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 1.1, основанной на FreeBSD, с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 638 МБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7, а впоследствии вобрал в себя многие возможности FreeBSD 9-STABLE и FreeBSD 10-STABLE. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

В новом выпуске улучшена поддержка оборудования и обновлены версии программ (OpenSSL 1.0.2p, Perl 5.28.0, OpenSSH 7.5p1, mksh R56c). В пакетном менеджере mport реализована возможность установки региона для выбора зеркала (mport config set mirror_region). Добавлена поддержка отключения использования команды TRIM для проблемных накопителей и контроллеров (например, для ASMedia).



