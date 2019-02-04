04.02.2019 21:22  Выпуск системы управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.3.0

После более года разработки представлен релиз платформы oVirt 4.3.0, в рамках которой развивается основанная на гипервизоре KVM и библиотеке libvirt система для развёртывания, сопровождения и мониторинга набора виртуальных машин и управления облачной инфраструктурой. Развиваемые в oVirt технологии управления виртуальными машинами применяются в продукте Red Hat Enterprise Virtualization и могут выступать в роли открытой альтернативы VMware vSphere. Кроме Red Hat в разработке также принимают участие компании Canonical, Cisco, IBM, Intel, NetApp и SUSE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты доступны для Red Hat Enterprise Linux 7.6 и CentOS 7.6. Также доступны готовые для развёртывания iso-образы, основанные на CentOS 7.6 и Fedora 28. oVirt представляет собой стек, охватывающий все уровни виртуализации - от гипервизора до API и GUI-интерфейса. Несмотря на то, что в качестве основного гипервизора в oVirt позиционируется KVM, интерфейс реализован как надстройка над библиотекой libvirt, которая абстрагирована от типа гипервизора и подходит для управления виртуальными машинами на базе различных систем виртуализации, включая Xen и VirtualBox. В составе oVirt развивается интерфейс для быстрого массового создания высокодоступных виртуальных машин с поддержкой средств Live-миграции окружений между серверами без остановки работы. Платформой предоставляются средства для создания правил динамической балансировки и управления ресурсами кластера, механизмы управления энергопотреблением кластера, инструменты управления образами виртуальных машин, компоненты для конвертирования и импорта существующих виртуальных машин. Поддерживается единое виртуальное хранилище данных, доступное с любого узла. Интерфейс содержит развитую систему отчётов и средства администрирования, позволяющие управлять конфигурацией как на уровне инфраструктуры, так и на уровне отдельных виртуальных машин. Наиболее заметные новшества: Поддержка чипсета Q35 (ICH9) с возможностью использования UEFI и UEFI Secure Boot;

Поддержка серверных систем с процессорами на базе микроархитектуры Skylake и AMD EPYC;

В набор для гостевых систем на базе Windows добавлен новый драйвер smbus;

Расширены возможности утилиты virt-v2v, предназначенной для преобразования образов виртуальных машин для запуска под управлением KVM. В том числе налажена конвертация виртуальных машин VMware ESX VM со снапштами;

Добавлена поддержка импорта и экспорта шаблонов в формате OVA;

Реализована полная поддержка live-миграции виртуальных машин на основе профиля "High Performance VM";

Поддержка отказоустойчивой кластеризации Microsoft (SCSI Persistent Reservation) для дисков в режиме Direct LUN;

В web-интерфейсе добавлена новая страница с детальной информацией о виртуальной машине;

Реализован пользовательский интерфейс для обновления кластера;

В OVN (Open Virtual Network) добавлена поддержка групп безопасности;

Реализована возможность использования статических адресов IPv6;

Добавлена возможность использования фреймворка Neutron из платформы OpenStack 13 в качестве внешнего провайдера для создания, конфигурирования и сопровождения сетей;

Добавлена поддержка сетевого анализатора Skydive из OpenStack 14;

Осуществлён переход на СУБД PostgreSQL 10 (раньше использовался выпуск 9.5);

Добавлена поддержка передачи метрик в rsyslog вместо fluentd.



